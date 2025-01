La Galería LaLuz de Murcia descubre el nuevo mundo de Tomy Ceballos

Tomy Ceballos se ha dejado llevar. Siempre ha sido así, en realidad, pero esta vez hay a quien cargar con la ‘culpa’ (como si fuera algo malo...). El artista caravaqueño –una eminencia en el campo de la fotografía, pero que cada vez trabaja más alejado de los objetivos convencionales– señala como responsable de esta anárquica deriva a «un pequeño extraterrestre», a un ser que, «recién aterrizado, te invita a sentir con su flamante sensor, fresco y libre de basura demagógica (por ahora), todo lo que te rodea», apunta misterioso.

Pero quién sea su nueva fuente de inspiración es lo de menos; lo importante es que ahora está dispuesto a cogerte a ti de la mano –sí, lector, a ti– y darte un paseo «por la luz». O, más que un ‘paseo’, un Garbeo, que es como se titula la nueva muestra del artista, la primera que presenta en Murcia capital desde La huella es el molde de la ausencia, espectacular retrospectiva que abrió sus puertas en la Sala Verónicas en febrero de 2022, y Equis, que inauguró pocos días después en la galería Arquitectura de Barrio (AdB), una muestra complementaria a aquella y centrada principalmente en sus experimentos fotográficos con Rayos X.

Pero Ceballos, que inició su carrera a finales de los ochenta, sigue siendo un hombre curioso; o un niño curioso, más bien. Porque son los niños los que juegan, ¿no? Y él lo hace, y por varias razones. Para empezar, porque si algo defiende el caravaqueño es la libertad creativa, y «en el juego está implícito el azar y, con él –efectivamente–, la libertad», pues solo así se siente capaz de «esquivar las tendencias endogámicas y perfeccionistas que negocian la realidad con las pretensiones de los mercados». Y, aún así, lamenta que, en los tiempos que corren, incluso el arte se «resiente y adocena genéticamente por ser los humanos tan gregarios». Pero no es su caso.

Ceballos defiende –en declaraciones para La Opinión– el arte como «el juego de la libertad»: «Nada hay más libre que él [que el arte]. Es ingrávido, es un territorio infinito en cambio constante, que no tiene miedo a equivocarse, que sale a borbotones de las vísceras de los niños y adolescentes. Ese es el arte que de verdad sorprende al logaritmo y, por tanto, es el que a mí me gusta», defiende este indomable talento vanguardista, que aprovecha para mandar un mensaje (a otros creadores y al ser humano en su conjunto): «Seamos consecuentes: la vida es extraordinaria, pero seamos extraordinarios; dejen de escuchar el ruido que nos meten en la cabeza».

El caravaqueño Tomy Ceballos. / Iván J. Urquízar

Caminar sin rumbo

Pero volvamos a Garbeo y, sobre todo, a ese «pequeño extraterrestre» que le ha guiado durante el desarrollo de esta muestra, que se inaugura hoy (20.00 horas) en la Galería LaLuz, recientemente mudada al número 30 de la céntrica calle Trapería. Un ser bajo su cuidado y que «ha hecho visible, de una forma tajante, lo extraordinario de vivir; que ha hecho que cada momento de lo cotidiano sea irrepetible. Y eso te obliga a volver a levantar todo lo que antes dabas por sentado», afirma Ceballos. Y eso, qué duda cabe, es gasolina para un artista como él, que asegura haberle «cogido el gusto» a caminar sin rumbo; a, simplemente, disfrutar el paseo (ya sea físico o digital).

Pues conviene aclarar una cosa: si aquella última muestra en la capital del Segura tenía que ver con sus experimentos con los Rayos X, en esta ocasión vuelve a lo virtual, como ya hiciera con sus Océanos pacíficos (2018); muestras de la que esta es heredera, o «evolución». «Cuando de pronto apareció la fotografía digital y las nuevas tecnologías –recuerda cuando es cuestionado por este entorno de trabajo tan poco tangible– yo me encontraba feliz investigando con materiales físico-químicos como el Cibachrome, con el que trabajabas de positivo a positivo con un método sustractivo. Pero no les pude sacar todo el jugoso mundo que ofrecían porque dejaron de fabricarse. Eso me llevó a descubrir estas otras técnicas, que me permitían seguir aprendiendo a cada instante cosas nuevas y me ofrecían un horizonte de posibilidades increíble; eso es lo que me enamora de este entorno», apostilla.

Así, en Garbeo, que se podrá visitar hasta el 1 de marzo, incluye alguna obra –«un par», dice– que ya se ha visto en alguna que otra exposición en Murcia, varias que se han podido ver en Cartagena –pero no en la capital– y otras que fueron presentadas en Santiago 10, en La Alberca, en un pequeño showroom (OPS) que inauguró a mediados de diciembre como «aperitivo» de esta muestra. Además, hay tres piezas «que no se han visto nunca antes en ningún sitio», asegura Ceballos, que ha preferido que este periódico no muestre imágenes concretas del montaje de la exposición para mantener la incertidumbre.

No obstante, quien disfrutara con anterioridad de alguna de estas exhibiciones digitales –las de Océanos pacíficos, que han pasado por varios espacios de la Región– puede imaginar a qué nos referimos con la «deriva anárquica» (y computerizada) de Tomy Ceballos. Aún así, el impulso de su nueva ‘musa’ le ha hecho derribar para esta ‘ampliación’ algunas barreras más; y el término ‘garbeo’ –explicado por el creador– ayuda a entenderlo mucho mejor: «Un garbeo es un garabato sobre el paisaje, una pequeña deriva mental o física, el acto intuitivo y abstracto de una exploración, unos pasos de baile improvisados que van dejando un rastro de perfume poético y visual sobre el mapa de mi danzar por el espacio tiempo de estos lienzos que aquí presento».

Según Ceballos, cada paso que da en este indefinido trayecto es «una expresión de libertad», y «en cada curva está la posibilidad de caer víctima de la inercia y acabar atrapado en las redes de los cantos de sirena, y en cada desvío aparece la duda, la dulce duda que me remueve por senderos sinuosos», explica. Y esto ha sido una revelación: «Si evito el camino recto o directo he descubierto que no me distancio de mí mismo». De hecho, al contrario: «En cada leve giro todo se me hace más próximo, más intenso e inmenso», apunta.

Pero, no contento con sacarle rédito artístico a este ‘descubrimiento’, Tomy quiere ir más allá y «despertar mentes»; en concreto, las de quienes se acerquen a LaLuz (nótese el doble sentido). Porque «estamos acabando con nuestra esencia por pura inercia», lamenta el caravaqueño: «En esta ‘cultura del escaparate’ las cosas son rara vez como se promocionan, y lo urgente arrasa con lo necesario. Esto no lleva más que a un mundo esquizoide, de usar y tirar», advierte Ceballos. Y el que quiera retener su consejo, tendrá una oportunidad frente a estas dinámicas consumistas, pero él ya tiene un guía para escapar de todo eso: un «pequeño extraterrestre» que, aunque acabe de aterrizar en nuestro planeta, le ha descubierto un mundo nuevo.