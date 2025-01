Love of Lesbian encabezan la primera tanda de confirmaciones del Fortaleza Sound

El Fortaleza Sound, el nuevo festival lorquino, celebrará su segunda edición los días 20, 21 y 22 de junio aupado por el éxito cosechado el pasado verano. Y lo hará "por todo lo alto", según la organización, que advierte que por la Ciudad del Sol pasará, de nuevo, "lo mejor del panorama indie nacional".

Y, para muestra, un botón, pues este viernes se han anunciado los primeros nombres del nuevo cartel, que incluye a We Are Not DJ's; a una de las bandas con mayor proyección del momento, como Neverland Bari, y a unos veteranos como Cycle. Pero, sobre todo, a tres de las bandas más punteras del género en la actualidad, como Veintiuno, Shinova y Miss Caffeina, y, como gran referencia (de momento) a un grupo capital para entender la deriva del pop nacional de los últimos años: Love of Lesbian, que el mes que viene tienen dos noches agendadas en la Sala Mamba! de Murcia para las que hace muchas semanas que no quedan entradas.

Uno a uno

La banda capitaneada por Santi Balmes presentará en el Fortaleza Sound su último trabajo, Ejército de salvación (2024), "un álbum lleno de temazos instantáneos, como es normal en Love of Lesbian", señalan desde la organización. Contradicción, La Champions y el Mundial y La Hermandad sonarán en Lorca, "sin olvidar los grandes himnos del grupo".

Por su parte, Shinova se han convertido en un grupo imprescindible en este tipo de convocatorias. La banda vizcaína sigue arrasando en cada escenario que pisa con su último disco, El Presente (2024), y, de hecho, el pasado mes de noviembre hicieron sold out durante tres noches consecutivas en La Riviera, en Madrid.

En lo que respecta a Miss Caffeina, invitarán a bailar y cantar a los lorquinos con un show repleto de hits con el que pretenden hacer vibrar al Fortaleza Sound. Para ello, los madrileños tienen pensado hacer un repaso por sus grandes éxitos, temas como Mira como vuelo, Reina, Venimos y Para toda la vida, aunque "es probable que caiga alguna que otra sorpresa en forma de nueva canción...", advierten desde el festival.

Y ¿qué decir de Veintiuno? La banda toledana lleva varios años de crecimiento imparable, dejando a su paso temas memorables. En Lorca estarán presentando su nuevo disco, La balada de Delirio y Equilibrio (2025), del que ya han adelantado cuatro singles, Estarás, Armadura, Acantilado y Perder los modales, que se han convertido rápidamente en éxitos.

También será muy especial el concierto de Cycle, que vuelven a los escenarios para celebrar el vigésimo aniversario de Weak on the rocks (2005), el disco que les catapultó a la fama nacional e internacional con hits incontestables como Confusion!!!, Apple Tree y Perfect Pervert. Y de estos veteranos a Neverland Bari, que en 2023 publicaron su primer disco, Zona Cero, y giraron por toda España el pasado año demostrando que son un grupo a seguir. Además, en las últimas semanas han sorprendido con un par de nuevos singles, Aunque todo estalle y La espada.

Y, por último, We Are Not DJ’s, con una sesión como para no parar de bailar ni un solo segundo durante su potente espectáculo. El explosivo dúo malagueño, formado por Paco y Yoli, hacen de cada noche una fiesta, "así que prepárate para prender fuego a tus zapatillas en Lorca", avisan los organizadores, que aseguran que todavía quedan muchos más grupos por confirmar; cosa que se irá haciendo "poco a poco" y durante las próximas semanas. Aún así, ya hay abonos en su web (fortalezasound.com) a 49 euros más gastos.