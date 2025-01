Constantino Martínez-Ors: "'Tarab' representa el clímax que experimenta el ser humano a través de la música"

"Un impresionante espectáculo que invita a la emoción intensa. Nace de la inspiración, de ese estado de entusiasmo y felicidad máxima que la música es capaz de generar en el ser humano", así describe la Film Symphony Orchestra el nuevo espectáculo de su gira, que pasa este viernes y domingo por Murcia y Cartagena, respectivamente. Los asistentes podrán disfrutar de la música de quince películas, tal y como adelanta su director, Constantino Martínez Ors.

¿Por qué ha elegido el término Tarab para titular la nueva gira de la orquesta?

Venimos de la gira Fénix, que representó el resurgir después de la pandemia; de Krypton, un homenaje a los superhéroes que hacía alusión al planeta que vio nacer a Superman; y de Henko, una palabra japonesa que hablaba del cambio interior que experimentan muchos protagonistas en el cine. En la línea de buscar un término que designara lo que nos iba a acompañar durante los próximos nueve o diez meses, encontramos uno que definía muy bien lo que nuestros fans, a través de las redes, por correo o en el photocall, nos decían que sentían en nuestros conciertos, y ese es Tarab. Una palabra árabe que define la emoción intensa, el clímax que experimenta el ser humano a través de la música. Ese palpitar del corazón aceleradamente, esas lágrimas incontenibles, están presentes en Tarab, un viaje que arrancó el pasado mes de octubre en Madrid y que se prolongará hasta junio de 2025 por numerosas ciudades de España.

¿Qué proceso sigue a la hora de seleccionar las bandas sonoras de los conciertos?

La elección del repertorio siempre es algo muy subjetivo. En esta ocasión, la idea es que las bandas sonoras lleven al público al éxtasis que designa la palabra Tarab. Después de muchos años y numerosas giras tenemos muy buena relación con las distribuidoras y las editoriales, y aunque la dificultad para elegir los temas no es poca —hay mucho repertorio y muy bueno a lo largo de la historia del cine—, el problema no radica tanto en los derechos como en el reto de no caer en el tópico de tocar lo más conocido. Por eso intentamos traer un repertorio que no hayamos interpretado nunca o cuyos sonidos no hayan salido de nuestros instrumentos durante años. Eso explica que nuestro último viaje recoja un gran clásico como El halcón del mar, compuesto por Erich Wolfgang Korngold en 1940, o música contemporánea de actualidad, como la partitura de Ludwig Göransson para Oppenheimer, que ganó el Oscar hace unos meses. A partir de ahí, la nueva gira incluye temas míticos de los noventa, como Leyendas de Pasión, de James Horner, Forrest Gump, de Alan Silvestri, o La lista de Schindler, de John Williams. Luego hay partituras que nos llevan a otros mundos y que también fueron ganadoras del Oscar, como Gravity, de Steven Price, o nominadas a este premio, como es el caso de Origen, de Hans Zimmer. E incluso del universo Disney, como La Sirenita y Frozen. En suma un repertorio ecléctico, muy variado, que intenta llegar a todos los públicos y en el que también tienen cabida la música de Troya y la de Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

MURCIA. Viernes, 24 de enero a las 20.00 horas en el Auditorio Víctor Villegas. A partir de 39 euros.

Hay compositores que nunca faltan en las comparecencias de la FSO, como John Williams.

Con John Williams mantenemos muy buena relación. Hasta el punto de que me regaló una partitura firmada de E.T., el extraterrestre —mi banda sonora de cabecera— con motivo de mi cumpleaños. Asimismo, para la realización de La música de John Williams, el documental que Spielberg ha producido para Disney, nos contactaron para solicitarnos un fragmento de una de nuestras interpretaciones de Mi amigo el gigante. Y aunque Williams no nos necesita para grabar su música, nos conoce y nos tiene en alta consideración. Yo me confieso su fan y considero que es el adalid de la música sinfónica actual en el cine.

¿Qué novedades trae en Tarab?

Probablemente lo más novedoso es la inclusión de música electrónica. Partituras como Oppenheimer, Gravity, The Martian o Dune, que recogen muchos sonidos de sintetizador, nos han obligado a incluir un set electrónico para poder interpretarlas en concierto. Son bandas sonoras cuyas sonoridades nos dejaron de piedra en el cine y que merecen mucho la pena.

¿Por qué no suele haber bandas sonoras españolas en sus repertorios?

Desde hace unos años, sentimos que existe un abandono de las orquestas sinfónicas españolas por parte del cine español. El día que dejen de grabar bandas sonoras en Praga, Budapest o Kiev y atiendan a todos esos profesionales capaces de hacerlo en España, nosotros atenderemos la música del cine español. Nuestra orquesta se creó pensando en la gran música de cine —en España la tenemos gracias a compositores como Roque Baños, Alberto Iglesias o Fernando Velázquez—, por lo que esa deuda hacia los músicos españoles debe ser motivo de reflexión. Si queremos tener una verdadera industria del cine, además de contar con profesionales de la interpretación, el maquillaje o el vestuario, es imprescindible contar con compositores de aquí, y que esa cadena continúe hasta el músico.

¿Cómo es el día a día de los músicos durante las giras?

El requisito mínimo para formar parte de nuestra orquesta es tener los estudios superiores de cada instrumento. Pero, dado que dentro de las disciplinas artísticas, un diploma no cubre la excelencia, nosotros valoramos mucho la calidad tanto artística como técnica de los intérpretes, de ahí que todos sean profesionales. Una orquesta es como un gran equipo, y además de los setenta músicos que se ven en el escenario, tenemos otros treinta que ensayan toda la gira para posibles eventualidades. ¿Cómo lo compaginan con otros compromisos? Con una gran planificación. Nuestras giras se programan con dos años de antelación, y un año antes de arrancar, el músico ya tiene un calendario con todos los conciertos.

¿Les da tiempo a visitar las ciudades donde tocan?

La verdad es que poco. Siempre hay algún familiar o amigo que nos dice «cada vez que venís, apenas podemos veros». El tema de las giras está muy idealizado, porque al final los horarios están medidos al milímetro. Y es que entre los kilómetros que recorres, la prueba acústica, y las tres horas de concierto, terminas muy cansado; y al día siguiente tocas en otro sitio, y al siguiente en otro. Tienes el tiempo justo para recuperar energías, llegar lo más fresco posible al escenario y darlo todo.