"Dejamos que Internet guíe nuestra vida, en lugar de ser nosotros los que lo usemos de forma más inteligente"

Ángel Martín, el humorista y escritor español está a pleno rendimiento a pesar de anunciar a finales del pasado año el fin de su ‘Informativo Matinal’, con miles de reproducciones diarias y con los que ha llegado a un alcance de casi dos millones de seguidores en X e Instagram.

Acaba de presentar el podcast Misterios Cotidianos, que dirige junto a José Lozano, además de un nuevo libro en formato monólogo, Punto para los locos (2024), tras el éxito de Por si las voces vuelven (2021), con más de 700.000 lectores, veintidós ediciones y récord de descargas. Y, por si fuera poco, está de gira con nuevo espectáculo, Nuevo material, que este viernes presenta en el Teatro Villa de Molina. Aprovechamos para preguntarle por todo ello, empezando por el título que está promocionando en librerías.

Cuando comenzaste con el informativo, ¿llegaste a imaginar la gran influencia y buena acogida de tus vídeos entre los usuarios?

No. Empezó como una broma durante la pandemia, pero tuvo más repercusión de la que solía tener, así que pensé: «Bueno, voy a volver a hacerlo para comprobar si ha sido una cosa puntual o es una cosa que quizás tenga cierto recorrido». Y me di cuenta que el vídeo funcionaba exactamente igual cada vez que lo hacía, así que seguí. Ha sido un proyecto que ha ido evolucionando durante estos cuatro años, pero no, ni de broma uno espera que tenga esa repercusión.

¿Podríamos considerarle como el influencer informativo?

No sé. Yo creo que cada uno me reconoce por una cosa distinta. Hay gente con la que me encuentro y me reconocen por los monólogos, otros por Sé lo que hicisteis, algunos de Órbita Laika, hay gente de las noticias, algunos han aparecido por los libros... A cada uno le sueno por un motivo muy distinto, y es curioso; me llama la atención.

Y ahora, ¿qué se avecina en su futuro tras poner fin al informativo matinal?

Proyectos relacionados con la comedia y las palabras. Estoy haciendo exactamente lo que me apetece hacer.

¿Por qué decidió poner fin a los informativos?

En mi vídeo de despedida contaba los motivos, y están relacionados con la sensación de que dejamos que sea Internet el que guíe nuestra vida, en lugar de ser nosotros los que utilizamos Internet de forma más inteligente. Entonces, creo que ahora mismo hay una especie de despiste entre la vida virtual y la vida real; creo que se está perdiendo un poco de perspectiva. Y para mí es imprescindible no perder esa perspectiva relacionada con qué es lo que quieres construir, hacia dónde vas, por qué utilizar las cosas, cuál es la intención detrás de las decisiones que tomas, etcétera.

¿Considera que las redes sociales intensifican una mala gestión de nuestras emociones?

No estoy muy seguro de eso. Creo que cada uno tiene que saber cómo utiliza las redes sociales. Tú eres libre de silenciar todo aquello que no te apetece que te llegue y de no fomentar cosas que no quieres recibir, así que creo que lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar Internet, no solo las redes sociales.

Ha vuelto a los escenarios con un nuevo show, Nuevo material. ¿Qué nos encontraremos?

Todavía no sé exactamente de qué va; de hecho, la primera parte de la gira está pensada para ir construyendo un poco ese ‘futuro espectáculo’ que no se sabe cuándo se estrenará todavía. Esto, podríamos decir, es una prueba de material. Pero tiene que ver con la forma que tengo yo de vivir el presente: yo aplico el humor en mi día a día, soy alguien que trata de quitarle hierro a prácticamente cualquier cosa que le pueda suceder, pero no por nada, sino porque creo que vivir consiste en que te van a ir pasando una serie de cosas y muchas de ellas no estaban previstas y tampoco vas a saber cómo gestionarlas, porque hasta que no te suceden no tienes que enfrentarte a ellas y no tienes que resolverlas.

Siempre en clave de humor.

Sí. Creo que si consigues entender que la vida va de eso y aplicar un poco el humor, tendrás ventaja sobre lo que sea que esté sucediendo.

Así lo hizo Broncano, tomárselo con humor con la polémica entre La Revuelta y El Hormiguero debido a la entrevista con Jorge Martín. ¿Ve alguna similitud en su caso con el famosos vídeo de Pantomima Full?

No estoy al corriente de las movidas. O sea, sé lo que ha pasado en titulares, pero no estoy dentro. A final, estas historias no son como las vemos nosotros... Pero creo que si le aplicas humor a las cosas ya vas un poco por delante; sobre todo porque tengo la sensación de que estas polémicas ni siquiera son muy reales. Alguien decide poner: «Buf, vaya movida esto que hay aquí», y realmente no sabes ni el impacto que está teniendo en la gente que está hablando. Al final, los medios lo que pretenden es tener la atención de la gente, fin de la historia.

También manifiestan los usuarios en las redes sus valoraciones

Sí, pero eso ha estado siempre en Twitter y Facebook. Me acuerdo que una de las cosas que se puso muy de moda hace unos años era comentar First Dates. La televisión lo que hizo cuando aparecieron las redes sociales fue intentar conseguir que sus programas fueran tendencia mientras se estaban emitiendo; porque el programa podía estar de puta madre, pero si la gente no lo metía entre los cinco más comentados... Y esto tiene una doble lectura: porque si la gente no habla de ti, crees que no eres bueno, pero igual lo que haces sí tiene calidad. En fin, que es un poco un cacao. Creo que ahora mismo se está jugando con unas reglas que ni siquiera entendemos muy bien.

¿Crees que la salud mental aún es una asignatura pendiente?

R. No es que lo crea, es que si la propia gente que se dedica a la salud mental está diciendo que no tiene recursos suficientes, es evidente que es un asunto pendiente. Mientras un tema sigue siendo un problema para alguien, pues es de cajón que no hay recursos.

¿Y qué fue lo que te ayuda a ti a salir del hoyo?

Lo que me ayuda es tener a gente cerca que no presionaba y entendía que la prioridad era que yo estuviera bien. Que el problema no era la movida que estaban viviendo ellos. Yo tuve la suerte de que la persona que estaba conmigo, si lo estaba pasando muy mal, no me lo transmitió a mí; supo gestionar eso de la forma más inteligente posible o, por lo menos, de una forma que a mí no me intoxicaba ni me llevaba mucho más al fondo de ningún pozo. Entonces, a mí me ayudó tener a gente con mucha inteligencia emocional cerca.

Si una persona tiene pensamientos suicidas, ¿qué le podríamos decir?

Lo que estoy descubriendo es que cada persona es un mundo distinto; no hay una forma general de hablar con la gente. Uno de los errores que cometemos generalmente es pensar que hay una combinación de palabras o una actitud que sirve para absolutamente todo el mundo, y es un error porque eso no existe. A lo mejor tú tienes un problema y otra persona puede estar pasando por algo similar, pero las palabras que a esa persona a lo mejor le reconfortan no son las palabras que te van a ayudar necesariamente a ti. Creo que el tratar a cada ser humano de forma individual es imprescindible para poder empezar a echar un cable.