No Fun At All te invitan a unos pogos en la Garaje

Los suecos No Fun At All, leyendas del punk melódico, nos visitan este miércoles con su último disco, Seventh Wave (2022). Y es que los escandinavos se encuentran inmersos en una extensa gira europea que incluye diez fechas en la península; la próxima, mañana en Garaje Beat Club (20.00 horas, 23/28 euros).

No Fun At All se formaron en 1991 en Skinnskatteberg, una pequeña ciudad en la mitad sur de Suecia. Los miembros fundadores son Mikael Danielsson (guitarra), Henrik Sunvisson (bajo) y Jimmy Olsson (batería y voz), pero en la actualidad forman un quinteto capitaneado por Kjell Ramstedt e Ingemar Jansson, que sustituyeron a este último en 1993 a los timbales y el micro, respectivamente. El nombre de la banda es una mezcla humorística inspirada en la versión de No Fun, de los Sex Pistols -originalmente de The Stooges- y el nombre de la banda Sick Of It All.

La banda lanzó sus discos bajo el sello sueco Burning Heart Records, mientras que en Estados Unidos fueron distribuidos primero por Theologian Records y luego por la potente Epitaph. Sin embargo, a finales de 2001, tras diez años de carrera y más de 250.000 copias vendidas de sus álbumes en todo el mundo, No Fun At All decidieron separarse. Y, aunque se reunieron brevemente un par de años después, no volvieron a la actividad regular, dejando una huella profunda en sus fans de todo el mundo.

La cuestión es que Seventh wave parece haberles dado cierta continuidad, especialmente después de Grit (2018), su primer álbum en una década (tras el 'solitario' Low rider, de 2008). Y entre los seguidores del género había ganas de verles de vuelta a las andadas, porque hablamos de una banda que ha forjado su propio camino dentro del canon del punk rock melódico. De hecho, yon el mini-CD debut Vision (1993), el nombre de No Fun At All se volvió sinónimo de un skate punk muy particular, pero rápido y pegajoso como el que más.

Durante aquellos primeros años, y junto a sus compañeros de sello de Burning Heart Records Millencolin y Satanic Surfers, No Fun At All superaron los altibajos de la escena, y a lo largo de los años, sus melodías a veces sombrías, pero siempre cautivadoras, se han convertido en su sonido característico. Son la prueba de que el punk melódico puede abordar temas serios, manteniendo al mismo tiempo un toque de diversión.

En esta gira, a Jansson y Remstedt se suman Max y Fredrik Eriksson a las guitarras y Stefan Bratt al bajo, estos dos últimos, en el grupo desde 2017; o, lo que es lo mismo, desde que la banda regresó para Grit, disco apoyado por extensas giras y presentaciones en festivales, llegando a Europa, Japón, Australia, América del Norte y del Sur. En cuanto a Seventh wave, contiene la euforia punk-rock que los fans de todo el mundo esperan. Porque No Fun At All siguen siendo una de las bandas más queridas del hardcore melódico mundial, escena que cuenta con nombres de la talla de NOFX, Rancid y Bad Religion. Vamos, que no necesitan excusa para sacarte de casa y compartir unos pogos.