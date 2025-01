La Escuela de Diseño reúne en Murcia a tres Premios Nacionales

La Escuela Superior de Diseño (EDI) de Murcia celebra esta semana -miércoles, jueves y viernes- la tercera edición de las jornadas 'Derivas', que estará dividida en dos partes: habrá talleres reservados única y exclusivamente para los alumnos del centro (estos tendrán lugar en su nueva sede, en el Campus de Espinardo), pero, también, conferencias abiertas al público en el Archivo General, en horario de mañana. Y la nómina de invitados es de primer nivel, pues estos días visitarán la capital del Segura personajes de la talla de Raquel Buj; de Leticia García, jefa de redacción de la revista SModa de El País; los Premios Nacionales de Diseño Isidro Ferrer (2002), Inma Bermúdez (2022) y Héctor Serrano (2024), y el escritor Jesús Carrasco.

En total son diez los invitados que dan forma a estas jornadas de diseño, que "brindarán a los participantes la posibilidad de adentrarse en la práctica y el pensamiento de profesionales de renombre tanto a nivel nacional como internacional", señalan desde la EDI, institución que ocupa el primer puesto de los centros públicos de España en el ranking The One Club for Creativity. "Somos un centro público y es nuestra obligación divulgar y promover el diseño a través de propuestas de calidad", señala al respecto Armando Cano, director de la Escuela, que subraya: "Este año tenemos el orgullo de hacer coincidir en Murcia a tres Premios Nacionales de Diseño".

'La mano que piensa'

Para esta nueva edición de Derivas, la EDI se apropia del título de un conocido libro del arquitecto Juhani Pallasmaa, 'La mano que piensa', y propone a sus invitados que "reflexionen sobre la separación, pero también sobre la unión, entre mano y cabeza, entre acción y pensamiento, entre diseñar haciendo y diseñar proyectando", adelantan. Sobre ello, sobre la temática de esta tercera edición, se ahondará en la jornada inaugural, que tendrá lugar mañana a partir de las 9.30 horas, en el Archivo General, en la Avenida de los Pinos. Raquel Buj -que también es artista y arquitecta- será la encargada de abrir estas jornadas, en las que hablará sobre su experiencia combinando la artesanía con las nuevas tecnologías, en su afán por generar nuevos materiales naturales, biomateriales y materiales reciclados.

La siguiente protagonista será Leticia García Guerrero, redactora autora de varios libros sobre moda; el último de ellos, Batallón de modistillas (2022). Y cerrará esta primera mañana Héctor Serrano, el último Premio Nacional de Diseño. El valenciano diseña para firmas e instituciones como Muji, Fundación La Caixa, Telefónica, Roca y La Casa Encendida, y sus trabajos se han expuesto en museos como el Victoria and Albert Museum de Londres o el Cooper-Hewit National Design Museum de Nueva York.

El jueves, día 23, las conferencias correrán a cargo del internacionalmente reconocido diseñador e ilustrador Isidro Ferrer, también Premio Nacional de Diseño, además de Premio Nacional de Ilustración en 2006; del escritor Jesús Carrasco Jaramillo, premio Biblioteca Breve 2024 con la novela Elogio de las manos, y de la diseñadora de producto Inma Bermúdez, Premio Nacional de Diseño 2022, reconocida también más allá de nuestras fronteras nacionales por su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para dar nueva vida a los objetos cotidianos de la mano de marcas como Roca, Audi, Lladró e Ikea.

En cuanto a los talleres -que serán los que alarguen la programación hasta el viernes-, estos tendrán lugar por la tarde y serán cinco, a cargo de Nieves Cremades, Nanook Wood&Glass, Ricardo Morcillo, Salvador Serrano y el propio Isidro Ferrer.