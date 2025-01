"No le quitamos importancia a los sentimientos; lo que le quitamos es dramatismo"

«No estés triste, así es la vida» es el reiterativo lema de Piensa en mí, la canción central de Sueño Xanadú, el primer EP de la banda murciana del mismo nombre publicó este pasado viernes. En esa frase puede estar el núcleo de este debut de estudio: letras a las que no les han dado «muchas vueltas» y que hablan de lo que les pasa a sus cuatro miembros: Antonio Gallego (voz), Juan Marín (guitarra), Carlos Campoy (bajo) y Marco Arquimbau (batería). Se desmarcan, eso sí, de la etiqueta ‘generacional’: lo que hay en estos veinte minutos es un «mecanismo de defensa» contra la «nostalgia» y la «claustrofobia situacional». Tras un 2024 vertiginioso, encaran el nuevo año con ganas de abrir una nueva etapa.

¿Qué tal están? Esta entrevista les llega cuando aún quedan unos días para que salga el EP, ¿cómo va esa gestión de los nervios?

Juan Marín: Estamos muy bien, muy ilusionados. Nerviosos no estamos, el trabajo ya está hecho, ahora solo tenemos muchas ganas de que salgan las canciones y de ver como reacciona la gente.

¿Y cómo va la lista de cosas que hacer de cara al lanzamiento y la promo posterior? Entiendo que es un trabajo autoeditado, ¿no? ¿Cómo han llevado esa parte menos ingrata de hacer música?

Antonio Gallego: La verdad es que hemos tenido que abordar una lista de tareas inmensa, pero bastante bien organizada; especialmente teniendo en cuenta que es la primera vez que hacemos algo así y que, efectivamente, nos autogestionamos todo. El ‘post-EP’ lo hemos llevado entre aciertos y contratiempos: marcamos fechas límite para canciones que parecían lejanas, pero, cuando abrimos los ojos, ya estaban encima. Además, sumamos nuevos diseños, vídeos, conciertos y mil cosas más [Suspiro]. Cada uno tiene su vida y eso también añade dificultad... Juan es profesor de inglés, yo soy animador 3D, y Marco y Carlos estudian Filosofía en la UMU. Aun así, sacamos tiempo de donde podemos, ensayamos, y muchas veces nos toca dormir poco o nada.

¿Han preparado algo especial para el lanzamiento?

A. G.: Sabemos que a la gente le encanta el ‘merchan’ del grupo, así que hemos decidido aprovechar esa demanda para celebrarlo con un sorteo especial. El sorteo servirá para presentar la salida del EP junto con el nuevo ‘merchan’, y creemos que puede ser una forma increíble de conectar con el público y darle algo especial.

Le han puesto a este primer EP su propio nombre, ¿es porque les ha quedado una buena tarjeta de presentación? ¿Se sienten representados por el resultado?

Marco Arquimbau: Decidimos ponerle el nombre de la banda para simbolizar el fin de una etapa. Este primer año como grupo ha sido muy emocionante, al igual que instructivo –hemos aprendido mucho tanto en el ámbito de los directos como en el estudio–, y queríamos ponerle un broche. En cuanto a lo que representa…, este primer trabajo recoge esa esencia del ‘hazlo tú mismo’, ya que, excepto los temas que grabamos para el CreaMurcia, el resto de canciones están producidas y mezcladas de forma casera, gracias también a la intervención de Polpadrums y Fran Vivo, sin los que este proyecto no hubiera sido posible. Pero esto no quiere decir que nuestro ideario musical vaya a cambiar radicalmente, ni mucho menos, sino que, de ahora en adelante, pondremos en práctica lo aprendido a lo largo de esta etapa de consolidación como banda, y lo reflejaremos en nueva música que está por llegar. Sin duda estamos más que orgullosos del resultado del EP, teniendo en cuenta los recursos materiales y económicos con los que contábamos a la hora de grabarlo, y estamos deseosos de que el público nos diga qué le ha parecido.

El EP está formado por los singles que han sacado más dos temas nuevos, No sé respirar y Una mierda. ¿Cómo redondean el disco estos dos cortes?

A. G.: Creo que estas dos canciones cierran el EP de forma increíble, porque aportan emociones muy distintas, pero igual de potentes. No sé respirar tiene esa vibra introspectiva, más cruda, que te hace conectar con sentimientos profundos y con esas veces en las que parece que todo te supera y te bloquea. Es muy personal y creo que mucha gente se va a sentir identificada. Musicalmente hablando, muestra la parte más ambiental y reposada de Sueño Xanadú. Por otro lado, Una mierda equilibra todo con ironía y ese humor ácido que mezcla frustración y sarcasmo; a lo que añadimos ritmos machacones y un sonido más digital. Es como una bocanada de aire fresco al final del EP, algo que además te saca una sonrisa incluso cuando habla de cosas duras. Resumiendo, que una es para llorar y otra para bailar.

El segundo y tercer adelanto de este EP fueron los temas que les valieron la selección del CreaMurcia, en el que quedaron terceros. ¿Cómo recuerdan esa noche? Era uno de sus primeros conciertos, ¿no?

J. M.: La semifinal en la Garaje fue técnicamente nuestro primer concierto. Es verdad que habíamos tocado una vez antes en el bar La Estación, pero fue una cosa mucho más amateur, entre colegas. Y no hemos estado tan nerviosos en nuestras vidas [Risas], el concierto anterior al nuestro se nos hizo eterno. Estábamos en las escaleras que dan al escenario y yo recuerdo morirme de calor y a la vez tener las manos heladas, y mirar a Antonio y que pareciese que había visto a un fantasma. Mirar arriba de la escalera y ver a Carlos dando saltos y resoplando, como siempre hace, y luego ver a Marco diciéndonos que no estaba nervioso (todos sabíamos que era mentira). Pero los nervios me duraron dos canciones; después de eso recuerdo disfrutar mucho del concierto. También recuerdo terminar y estar muy orgulloso (cosa que no me pasó ni de lejos en el anterior): está feo decirlo pero estábamos casi seguros de que habíamos pasado de ronda. Y en la final tuvimos mucha suerte porque tocamos justo antes de Leprous [la banda invitada] y la sala estaba llena. Mirar al público y ver esa masa de gente es una cosa que no se nos va a olvidar en la vida.

Y después de esa noche en la Mamba!, conciertos en el LemonPop, el BigUp!, en Madrid, y también en la R.E.M. con La Paloma, con quienes veo un buen emparejamiento por sonido y temas. ¿De qué hablan en este primer EP, a qué le cantan?

Carlos Campoy: En este primer EP las letras son muy directas y espontáneas; no les hemos dado demasiadas vueltas, la verdad. Bueno..., algunas, pero siempre intentando mantener la frescura y la honestidad. Las letras van de lo que nos pasa, con algún toque de humor, pero creo que sobre todo priman la nostalgia y una sensación de claustrofobia situacional. Supongo que la tónica temática del EP es un constante esquivar apático una situación generacional que no podemos evitar. Hablamos desde la perspectiva del que está en una situación de la que es imposible huir pero contra la que tampoco se lucha activamente, de la que casi es placentero regodearse.

En el texto que acompaña al lanzamiento hablan de «un tono cómico y bailable, autotune y sátira para quitarle hierro al asunto». ¿Es esa la mejor (o la única) manera de salir airosos?

A. G.: No sabemos si es la mejor manera, pero es la que nos salió más natural. Tomar los temas más incómodos de la letra que básicamente es no tomarte en serio algo que te duele y ponerles un toque cómico o bailable, con autotune y sátira, es como un mecanismo de defensa que funciona genial. Te ríes, bailas y al final acabas dándote cuenta de que has procesado algo que, de otra forma, quizá sería más difícil de digerir. No sé, reírse de las cosas y darles un giro sarcástico o tonto lírica o musicalmente nos pareció una forma liberadora de enfrentarse a esos momentos. Pero no es que le quitemos importancia a los sentimientos; lo que le quitamos es dramatismo.

Y, en cuanto a sonido, ¿qué quieren evocar? Las letras son muy emocionales y en el sonido hay pop-punk, shoegaze... Tienen una sonoridad tan actual como retro.

J. M.: A la hora de componer no pensamos en parecernos a ningún grupo ni buscamos un sonido específico; si hacemos una canción que no es tan pop-punk o que no es tan shoegaze pero nos gusta, tiramos con eso igualmente. Al final, cada uno de nosotros tenemos influencias diferentes y, en mi opinión, eso se ve en las canciones: Confundido tiene una parte que es relativamente nü-metal, Sueño Xanadú es shoegaze, Piensa en mí es rock alternativo y K wapo... no sé qué es, pero está guapo.

M. A.: Pero, sin duda, el shoegaze es uno de nuestros puntos de convergencia: todas esas capas de guitarras distorsionadas casan perfectamente con las emociones nostálgicas que transmitimos en algunas de nuestras letras. Y para las canciones más animadas, es cierto que hay algo de pop-punk. Sobra decir que Antonio y yo hemos escuchado mucho a Green Day, Blink-182, Sum 41…

A. G.: Al final, creo que sin querer estamos encontrando y creando música que puede ser atemporal, que nace de nuestros diferentes gustos tanto de géneros como de artistas más actuales como más clásicos. Por ejemplo, Los Planetas y La Plata.

Ese texto de lanzamiento también habla de «una explosión de nostalgia y energía generacional». ¿Les gusta la descripción de ‘banda generacional’? ¿Quiénes se van a ver reflejados en sus canciones?

C. C.: No demasiado. Tratamos temas generacionales, pero porque no podemos evitar que nos afecte nuestra época y contexto. Pero, como decíamos, nuestras letras hasta el momento han surgido de forma bastante directa y espontánea, sin muchas vueltas de tuerca (ni pretensiones).

Para llevar más bien poca trayectoria (alrededor de un año, ¿no?) han cogido velocidad de crucero. ¿Cómo pinta este 2025? ¿Qué objetivos tienen?

C. C.: Pues…, ciertamente, muchos; tal vez más de los abarcables, pero, por querer, queremos hacer muchas cosas. Sin ir más lejos, queremos sacar otro EP antes de verano, con canciones más maduras que superen esta primera fase, compuestas entre todos y que nos definen más como grupo. Y queremos tocar más, intentarnos colar en algún festival guapo y eso.