Mexicanas reveladas

El universo de artistas mexicanas no se limita sólo a la figura de Frida Khalo, que quizás por ser la más mediática ha eclipsado de algún modo al resto y hay quien no ve más allá de sus dramáticas escenas. Excepcionales mujeres como María Izquierdo, Aurora Reyes, Lola Álvarez Bravo y Nahui Olin, entre otras muchas –de algunas de las cuales ya hablamos en su día– contribuyen a dibujar un mapa de gran riqueza. Y aunque sus nombres ya no nos suenan extraños –afortunadamente esa deuda con lo femenino poco a poco se va disipando–, todavía quedan algunas creadoras que permanecen en la oscuridad, bien por falta de información, porque su obra no ha llegado a conservarse, o simplemente porque al no estar firmadas es imposible su identificación. En este sentido, la dedicación y empeño de muchos de sus familiares, tras la pista de aquellas obras perdidas, ha conseguido devolverlas de nuevo a la vida.

Descubrí la obra de Ángela Icaza al investigar sobre otra mexicana olvidada de la que ya tenía conocimiento, Mercedes Quevedo Bazán, y con sólo una obra consiguió cautivarme: Retrato de una enajenada, actualmente propiedad de la Universidad de Guajanato.

'Retrato de enajenada', de Ángela Icaza. / L. O.

Imagino la cara de sorpresa del restaurador al descubrir en el proceso de limpieza de barnices que aquel rostro pensativo no era de Juan Cordero, sino de Ángela Icaza, una obra que estaba ubicada en la sala dedicada a este pintor en el museo de dicha universidad. Tradicionalmente siempre se pensó que era obra de aquel artista, al no estar firmada y ser incluida por el historiador Salvador Toscano en su libro Juan Cordero y la pintura mexicana del siglo XIX, nadie dudó de la atribución a pesar de las notables diferencias entre ambos artistas, el retrato de Icaza muestra una pintura mucho más suelta y no tan acabada como la de Cordero. Como vemos, los expertos también se equivocan, y más veces de lo que creemos.

Hay escasa información sobre Ángela Icaza. Nació el 9 de septiembre de 1819 y falleció entorno a 1900, era la cuarta hija de quince hermanos de una familia acomodada de ascendencia vasco-española. Se sabe que fue una de las pocas mujeres que tuvo acceso a la Academia de San Carlos para recibir clases de pintura, institución exclusivamente masculina, prohibida para ellas hasta 1888. Y ahí acaba su rastro. Creo que esta obra esconde muchas incógnitas, igual que la vida de su autora. Al observarla me pregunto quién le pondría ese título de enajenada, evidentemente no fue la pintora, mirando su rostro no me parece que sea el de una persona que haya perdido la razón. En su mano sostiene el retrato de un caballero, más bien incita a pensar que sea una enamorada, entonces ¿quién la convirtió en loca y por qué? En el inventario de obras detallado por Toscano que generó esta confusión, aparece reseñada esta pintura y, a continuación, entre signos de interrogación, añade: «¿Retrato de Ángela Icaza? La tela es obra de Cordero, pero en ella aparece el nombre de Ángela Icaza, ¿copista?, ¿retratada?». Es decir, existe otra pintura en la que aparece su nombre, pero el autor ni siquiera contempló la opción de que esta otra obra pudiera estar hecha por una mujer artista.

Quién sabe si estas incógnitas serán alguna vez desveladas.

En la misma ciudad de Guanajuato, en la década de los años ochenta, y también formada en la Academia de San Carlos, Mercedes Quevedo Bazán es otro de esos nombres que tampoco ha trascendido y sus obras salen a la luz a cuentagotas. Nacida en México, fue pintora, muralista, grabadora, escritora, maestra especializada en niños con problemas de lenguaje y, sobre todo, una convencida revolucionaria que luchó contra las injusticias sociales.

Tuvo una amistad muy cercana con Diego Rivera, colaborando con él en la realización del mural del Teatro de Los Insurgentes en 1953 y en el mural que pintó en uno de los accesos al Estadio Olímpico en 1968, pero, como tantos otros colaboradores de los que tuvo, su nombre quedó eclipsado por la sombra de éste.

En 1957 viaja a Moscú y se apunta al Partido Comunista Mexicano, participando en el movimiento ferrocarrilero de 1958 e incluso formó grupos de mujeres activistas, actividades por las que fue perseguida y detenida. Aunque sus obras más conocidas son sus retratos de Emiliano Zapata, las redes sociales nos descubren con sorpresa algunas de aquellas obras en manos privadas: como no podía ser de otra manera, una representación del Día de muertos, tan importante en la cultura mexicana.

En esos mismos años, encontramos a otra pintora de la que tampoco hay mucha información, Pilar Calvo, a pesar de que fue partícipe activa de la vida cultural mexicana. También estudió pintura en la Academia de San Carlos bajo la dirección del maestro Germán Gedovius e impartió clases en las Escuelas al Aire Libre, pero su nombre nunca trascendió a pesar de haber realizado exposiciones en Nueva York y el Palacio de Bellas Artes. Sus obras abren la ventana a una nueva era, el deseo de libertad y la fuerza de las mujeres de esa época es perceptible en la osadía de las miradas de sus retratos son la representación de la nueva mujer del siglo XX.

Autorretrato de Pilar Calvo. / L. O.

Éstas y otras mexicanas reveladas salieron en 2024 de las sombras del anonimato para tomar por primera vez juntas las salas del Museo Nacional de San Carlos. Es evidente que algo ha cambiado y existe un interés por devolverles su lugar, aunque esta labor resulta en algunos casos imposible porque sin datos, ni información, ni firmas, ni bibliografía ni fotos todo queda reducido, en el mejor de los casos, a viejas historias familiares que narran cómo aquella pariente lejana pintaba de manera excepcional, con suerte incluso alguna de sus obras todavía permanezca en manos de algún familiar.