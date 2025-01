Funambulista, un giro de 180º que empieza en la Mamba!

"Hay momentos en los que la vida te pide un cambio. Hay cambios a fuego lento, evolución, procesos…, y hay cambios vertiginosos, vueltas de tuerca, nuevos y radicales inicios. Diego Cantero permanece, Funambulista muta. Todo va a girar". Así presenta Diego Cantero en sus redes sociales el cambio que se avecina, con nuevas canciones, nuevo sonido y nuevos directos.

Para tomar las riendas de su destino artístico, Cantero dejó atrás su etapa en una multinacional y montó su propio sello, y no puede estar más feliz. Tras la gira Animal (con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales compartiendo en un entorno íntimo los secretos de sus canciones y presentando temas del próximo disco de Funambulista) y los duetos con Pastora Soler (Sigo) y con La Pegatina (Salida 32), llegó a principios de verano Una de Dylan, aperitivo en el que se puede comprobar cómo se mantiene fiel a su estilo, pero dotándole de un aura distinta a través del viaje por nuevos mundos sonoros.

Funambulista encara 2025 como un camino apasionante plagado de novedades, ilusión y aspiraciones de hacer crecer un proyecto ya consolidado. El trayecto arrancó con la publicación del tema Una de Dylan, al que siguió el éxito junto a La La Love You Que nadie me llore, y culminará este 17 de enero con el lanzamiento de un primer volumen que respira libertad creativa y energía a raudales, cuyo título, 180º, simboliza el amplio giro que el artista ha decidido dar; un proceso de transformación en el que no quiere dejar fuera a sus seguidores, a quienes ha citado el mismo día del lanzamiento en la Sala Mamba para que participen de un evento exclusivo: un ensayo general en que se podrán compartir ideas, opiniones y sugerencias para enriquecer el show que se podrá ver en la próxima gira. El Volumen I sale este viernes, y como adelanto ya conocemos La misma luz. El fruto de este trabajo quedará plasmado el 14 de marzo en Live Las Ventas de Madrid en el que será el primer concierto de la nueva era de Funambulista.

Viernes 17 de enero. Sala Mamba, Murcia. 22.00 horas. 25 euros

.