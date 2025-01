Alan Parsons, otra guinda para el pastel del ‘Murcia On’ en la Plaza de Toros

Tras confirmarse hace unos días como gran cabeza de cartel del BBK Music Legends, Alan Parsons, maestro del rock progresivo, ha anunciado un concierto en la Región para el próximo verano. Como no podía ser de otra manera, el bolo, previsto para el 20 de junio, forma parte de la programación del ciclo ‘Murcia On’ de Ibolele Producciones, que se realizará en la Plaza de Toros de la capital del Segura y que cuenta ya con otras bandas y músicos legendarios en su cartel como Carlos Santana y Lionel Richie.

Y es que el venerado músico londinense, ingeniero de sonido de formaciones de la talla de Pink Floyd y The Beatles, también ha deslumbrado como compositor e intérprete. De hecho, pocos entre quienes vivieron sus años dorados en la década de los ochenta olvidarán el superhit Eye in the sky, que revolucionó el verano del ‘82. El tema fue lanzado por The Alan Parsons Project, que contaba con la voz del escocés Eric Woolfson, fallecido en 2009, por lo que el legendario productor se presentará en el escenario de La Condomina con una nueva formación y espectáculo que ha bautizado como Alan Parsons Live Project. Las entradas se pondrán a la venta este lunes, a partir de las 10.00 horas, en iboleleproducciones.com.