Gloria Gaynor actuará en San Pedro del Pinatar en agosto

La dos veces ganadora del prestigioso premio Grammy y leyenda de la música mundial intérprete del tema I Will Survive, visita el próximo 12 de agosto el festival 'Sal de música' de San Pedro del Pinatar.

Gloria Gaynor (Newark, Nueva Jersey, 1949) visitará el mes de agosto San Pedro del Pinatar para deleitar a todos sus seguidores con lo mejor de su repertorio, donde no faltarán temas tan conocidos como Never Can Say Goodbye (una versión de The Jackson 5), I Am What I Am, Can’t take my eyes off you y, por supuesto, I Will Survive. Una canción que se ha convertido en todo un himno para el colectivo homosexual siendo uno de los temas más populares de todos los tiempos.

Cuatro décadas de trayectoria, convertida en los años 70 en la reina de la música disco, Gloria Gaynor ha sabido superar los altibajos de su carrera y de la música disco, que le dio la fama. En 2005 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance, y sus canciones continúan siendo reconocidas por el público en la actualidad y una de ellas forma parte de las 100 más imprescindibles según la revista Rolling Stone.

Con ese afán continúa en la escena musical y su nueva gira que lleva por nombre el título de su álbum debut Never Can Say Goodbye publicado en 1975, servirá para disfrutar de todos los grandes éxitos de su carrera.