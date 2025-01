Hinds vuelven rearmadas: "A los grupos de chicos se les hacen entrevistas distintas que a nosotras"

De estar sin un duro, sin mánager ni discográfica, y viendo que el grupo se descomponía, a grabar duetos con Beck y con Grian Chatten (el cantante de Fontaines D. C.) y emprender una gira mundial inaudita para un grupo español. Así es la vertiginosa peripecia de Hinds. “Tocamos fondo, pero entonces nos dimos cuenta de que solo nos teníamos la una a la otra, nuestra amistad. Teníamos dos opciones, dejarlo o hacer un disco, y decidimos hacer un disco”, relata Ana García Perrote, cantante-guitarrista del un día cuarteto madrileño, ahora convertido en dúo, en alianza con la también vocalista y guitarrista Carlotta Cosials.

El fruto es ‘Viva Hinds’, un cuarto álbum que transmite euforia y ganas de pelea, con su equilibrio de dinámicas melódicas y crudeza garajera, que presentan este jueves en Apolo (Festival Mil·lenni). Abandonó el grupo la sección rítmica (Ade Martín y Amber Grimbergen), y ahora las dos lideresas cuentan en sus giras con María Lázaro (batería) y Paula Ruiz (bajo). Frente al “muy pop y accesible” álbum anterior, ‘The prettiest curse’ (2020), ven este disco “más arriesgado” y con “un papel más importante que nunca para las guitarras”.

Descubrir a Radiohead

Se reconocen sin complejos “ignorantes” en algunos frentes. “Yo el año pasado descubrí a Radiohead y me han volado la cabeza”, confiesa Cosials. Pero ese punto de lienzo en blanco tiene sus aspectos interesantes, observa, como también su falta de formación musical académica. “Hay músicos que me han dicho que saber demasiado te limita más que no saber. A veces, oyen a Hinds y te dicen: ‘¿pero, cómo se te ha ocurrido esto?’”.

A Beck lo asaltaron en un bar de Los Ángeles (“un atraco sin ninguna vergüenza, el desparpajo español”) mientras que con Chatten había un bagaje de años de amistad. Y cierto día recibieron una llamada de Chris Martin, invitándolas a abrir los cuatro conciertos de Coldplay en el Estadi Olímpic. “Estábamos entre las sesiones de grabación en Francia, pero, ¿cómo íbamos a rechazarlo? Fue el primer bolo con María y Paula. Empezamos la nueva era a lo grande”.

Dominación mundial

Hinds es una de las bandas españolas más internacionales, ya desde que ‘NME’ las entrevistó como uno de los valores en alza para 2015. El cuarto bolo de su vida fue en Londres. Una década después, para esta primavera de 2025 manejan todo un plan de dominación mundial: periplo por siete países europeos, 15 conciertos en Estados Unidos y Canadá, otros dos en Japón… Y luego vendrá la campaña de verano. “Lo nuestro ya es un hecho. Fuera, toda la industria nos conoce, porque hemos tocado en todos los festivales y salas”, hace notar Cosials. Y a todo esto, parece que vuelve el rock. “Nosotros la llamamos música de guitarras. Hemos visto gente que se ofende con esa etiqueta, pero no hay mejor manera de llamarla”.

En sus entrevistas de otros tiempos eran corrientes los comentarios sobre el modo poco serio de tratar a las mujeres en la profesión musical. ¿Se ha avanzado? “Pues no te creas. A los grupos de chicos, como Alcalá Norte o Carolina Durante, se les hace un tipo de entrevista diferente del que se nos hace a nosotras”, observa Carlotta Cosials. “Y me gustaría saber cuántas de esas bandas de chicas tienen a mujeres en su 'Spotify Wrapped'”.