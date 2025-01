Ramona López: "Sin pretenderlo, este libro ha generado una especie de ‘Macondo personal’"

La literatura es una de las tantas pasiones de Ramona López Gómez (Lorca, 1967). Su relación con la escritura viene prácticamente de nacimiento y, desde hace algo más de una década, también escribe en prensa. Tras publicar en los últimos años diversos relatos, recién acaba de estrenar La sombra del perro (La Fea Burguesía, 2024), su nuevo libro, que presenta este jueves en la Cooperativa Ítaca de Murcia. También dueña de una empresa dedicada al comercio internacional, la autora estará acompañada por Eloísa Romero, educadora medioambiental, en un acto abierto al público que comenzará a las 20.00 horas.

¿Contenta con la publicación de su último libro?

Sí, claro, estoy contentísima. Es un relato corto; bueno, distintos relatos cortos que componen un paisaje que, al final, en su conjunto, se asemeja bastante a una novela. Espero y deseo que no sea el último. De hecho, he empezado ya con el siguiente y estoy muy contenta.

¿Qué nos puede contar sobre La sombra del perro?

Pues que es un conjunto de relatos, en principio independientes entre sí, pero que, conforme se van añadiendo unos a otros, componen todo un paisaje que nos resulta reconocible porque tiene que ver con la geografía, con hechos y con personajes que, aunque son todos ficticios, pueden haber existido en la comarca de la Vega Media:Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Ceutí, Lorquí... Y todos ellos tienen en común que son personajes, en general –no todos–, derrotados y que se defienden de la vida como buenamente pueden. Así que, en realidad, sin proponérmelo expresamente, este libro ha generado una especie de ‘Macondo personal’, por decirlo de alguna manera.

¿Cómo empezó en la literatura?

Llevo escribiendo desde que era adolescente, pero, de forma continuada y de forma metódica, empecé en el año 2009, también publicando en distintos medios artículos de opinión. Siempre he sentido esa emoción por la literatura. Empecé a escribir relatos y, poco a poco, me fui formando en el taller de Lola López Mondéjar, donde han ido creciendo estos relatos hasta componer el libro La sombra del perro.

Si no me equivoco, sabe inglés, francés y alemán. ¿Por qué esa pasión por los idiomas y qué importancia les otorga para la formación de los jóvenes?

Y ahora también estoy estudiando portugués. Para mí es superimportante y todo tiene que ver con lo que yo hago... Tengo una empresa de comercio exterior, pero todo tiene que ver con la expresión hablada, con la expresión escrita, todo lo que hago tiene que ver con la palabra. También tienen muchísimo que ver los idiomas con mi pasión literaria y con mi pasión por la escritura. Incluso con mi pasión por el comercio. Creo que está todo interconectado y me parece que saber idiomas es imprescindible para los jóvenes. Tienen que aprender otras lenguas porque, con sus pros y sus contras, vivimos en un mundo globalizado donde es imprescindible la comunicación y, para comunicarnos, los idiomas son el vehículo.

En el año 2021 recibió el premio Mujer Murciana del Año, ¿cómo lo recibió y qué supuso para usted en aquel momento?

Fue una alegría enorme porque, además, coincidió con un proceso de cáncer que ya he superado. Y cuando me dieron el premio fue una sorpresa total;yo pensé: «Madre mía, no me lo merezco, pero tampoco me merezco el cáncer y aquí está, o sea que bienvenido sea el premio». Y lo cierto es que lo disfruté muchísimo, a pesar de que lo viví en plena pandemia y la celebración fue un poquito restringida.

¿Fue complicado levantar la empresa solo con una plantilla solo de mujeres?

No, en absoluto. Al principio empecé yo sola. La empresa la fundé en el año 1997 y, después, se fueron incorporando todas las mujeres que hoy trabajan conmigo. También pasaron por aquí hombres, pero no se han mantenido en plantilla. Y ellas me han facilitado muchísimo el trabajo. Mi trabajo ahora mismo con el equipo que tengo es mucho más sencillo que cuando trabajaba sola. Ellas me ayudan mucho para que todo funcione.

¿En sus obras suele estar presente el feminismo?

No son relatos panfletarios. Hay relatos sobre mujeres que se pueden leer en clave feminista, pero no es intencionado, por decirlo de alguna manera. Mi intención al escribir los relatos es componer un mosaico de distintas vidas y aparecen chicos, niños, adolescentes y también la vida de muchas mujeres. Evidentemente, en mi visión sobre la historia o la anécdota que relato sobre las mujeres está volcada también mi visión feminista de la vida.

El final y entrada de un nuevo año propicia la reflexión, ¿un mensaje para aquellas mujeres que estén sufriendo en casa por problemas de violencia de género?

Mi mensaje es de solidaridad y de ánimo para estas mujeres. Despues de la Navidad, donde todo parece felicidad, la desgracia se hace mucho más dolorosa por contraste. Mi solidaridad, ánimo e intención de seguir con mi lucha feminista para que podamos avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

¿Prefiere escribir una novela o un artículo de opinión?

Las dos cosas, porque ambas me encantan. Tengo una forma de expresarme en los artículos de opinión y tengo una forma de expresarme en los relatos, pero es todo orgánico, está todo unido. Todo forma parte de mi manera de expresarme. En cada ámbito, se expresa de una manera distinta y con una intención distinta. Pero no puedo renunciar ni a una cosa ni a la otra.

Nos hablaba antes de que ya está preparando un nuevo trabajo literario. ¿Nos puede contar algo más sobre él?

Sí, es un libro también de relatos. A mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo porque... supongo que siempre voy con prisa., entonces es un formato que me resulta más cómodo. Incluso el microrelato. Hay relatos distópicos, de realismo mágico... Son diferentes a este libro.