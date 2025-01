Treinta años de La Aurora, una galería "modesta" de Murcia que tiene a los más grandes

Hay un rincón en el mismo corazón de Murcia, entre Gran Vía y Alfonso X, en el que se puede ver un Picasso, un Dalí, un Warhol, un Matisse, un Miró... La lista podría seguir. Sigue, de hecho, casi interminable, dentro de las paredes de La Aurora, la galería que desde hace treinta años regenta, en el número 7 de la plaza del mismo nombre, José Fermín Serrano.

«Nuestra actividad comenzó hace treinta años en Murcia –los que ahora celebran–, pero yo ya llevaba 17 años en Madrid, así que en total son 47 años dedicado al mundo del arte», cuenta, para aclarar: «Cuando digo ‘dedicado’, digo ‘viviendo’ del arte». La pasión, a este melillense afincado en Murcia, le ha funcionado, y ahora celebra la treintena con una exposición para honrar esta aventura que comenzó el 25 de noviembre de 1994 con la muestra Maestros españoles del arte contemporáneo.

«La Aurora, desde sus inicios se pensó como una galería de obra sobre papel, grabados y demás, que es en lo que yo me había formado», recuerda su responsable sobre el arranque de esta sala, que pronto viró sus intenciones: José Fermín llegó a la ciudad tras estar casi veinte años trabajando en una galería madrileña, por lo que para encarar al reto de partir de cero en Murcia prefirió «ampliar la oferta» y no reducir sus posibilidades. Así fue como dio la bienvenida a los ‘peines’ –mecanismos extensibles– de sus paredes a la pintura, y sus suelos de madera recibieron a la escultura.

Firmas de altura

Ya pasado el cuarto de siglo, que también celebraron sacando sus mejores firmas en 2019, la treintena se celebra ahora haciendo «un recorrido, un poco, por lo que ha sido la galería». La selección estaba clara para José Fermín: son los artistas con los que habitualmente trabajan, tanto locales como nacionales e internacionales, los que ilustran los fondos de la galería. Y, para la ocasión, han sacado a pasear, incluso, algunas obras que «estaban en el almacén sin ser expuestas desde hace tiempo».

Es por eso que en el sobrio cartel de esta exposición de aniversario aparece la friolera de un centenar de nombres que se extienden, en orden alfabético, desde Nobuyoshi Araki hasta Pepe Yagües. En el amplio espacio que queda entre el fotógrafo japonés y el escultor murciano se encuentran obras de, además de los mencionados en las primeras líneas de este texto, Francis Bacon, Pedro Cano, Marcel Duchamp, Le Corbusier, Chema Madoz y Man Ray, entre otros tantos que permiten a José Fermín llamarse afortunado: «Lo principal es que estamos trabajando en algo que nos gusta y que podemos vivir de nuestro trabajo, creo que eso no es poco».

José Fermín Serrano muestra una de las obras. / Juan Carlos Caval

«El futuro no sé cómo será –reflexiona con cautela–, pero este negocio, a nuestro nivel, no da grandes sorpresas: somos galerías muy pequeñas, con un volumen de negocio modesto si nos comparamos con galerías de países ricos y de grandes nombres que todos conocemos».

Los fondos completos de este arca del arte, aprovecha para recordar su director, se pueden consultar en www.galerialaaurora.com, y en su cuenta Instagram (@galerialaaurora) publican asiduamente las piezas que se encuentran a la venta.

El arte y «la máquina»

Treinta años dan para mucho, y no solo en el sentido de ampliar la colección. También permiten echar la vista atrás y ver cómo han cambiado las cosas en el mundo del arte, un ámbito que, por mucho que se mueva por la sensibilidad, no escapa de las garras de las nuevas tecnologías y, efectivamente, Internet –por suerte o por desgracia–: «Afortunadamente, la llegada de Internet nos puso en el mapa del arte. Ya daba igual donde estuvieras, lo que importaba eran los artistas que tuvieras y, sobre todo, los precios, que fueran competitivos. Actualmente, todo el mundo entra en la ‘máquina’ para buscar lo que le interesa y ya no importa mucho donde estés, aunque todavía quedan algunos visitantes», reflexiona.

Al hilo de esta idea, José Fermín confiesa: «A decir verdad, las exposiciones, que antes nos daban más dolor de cabeza, ahora me preocupan menos por la sencilla razón de que tenemos muy pocas visitas físicas. Esto no quiere decir que las hagamos peor o que las abandonemos –puntualiza–, pero sí se pierde algo de ilusión, porque sabes de antemano que mucha gente no las va a ver».

Para quien aún quiera ver el arte sobre la pared –siempre quedan fieles a lo tangible–, la cabeza de La Aurora adelanta que lo próximo que harán en su espacio será «una exposición de [Antonio] Saura». «Recientemente, la Fundación Saura de Ginebra nos ha elegido para la distribución de la obra gráfica del artista en España y queremos hacer una primera muestra», explica.

«Soy un pintor fiel a mí mismo», dijo precisamente Antonio Saura. José Fermín y La Aurora confirman, con estos (más de) treinta años de trayectoria, que también son fieles a sí mismos.