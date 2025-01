Carmen María López, escritora: "La poesía es la forma más alta del lenguaje, la parte más sublimada"

A principios del pasado mes de octubre, la caravaqueña Carmen María López se alzaba con el premio de poesía de la editorial Espasa con su obra La madre de nadie (2024). El jurado, del que formaron parte grandes nombres del género como Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, David Galán (‘Redry’) y Alejandro Palomas, destacó lo unitario y bien estructurado de su poemario, que definió como «una antropología poética de las relaciones madre-hija» en el que la autora «despliega la música callada del verso libre».

Doctora en Literatura Española y Teoría de la Literatura por la Universidad de Murcia, Carmen María López (Caravaca de la Cruz, 1991) cuenta con una destacada carrera como investigadora incluye la participación en congresos internacionales y una amplia producción científica en revistas como Ínsula y Confluencia. Sin embargo, compagina desde hace años esta labor y su función docente –en la actualidad es profesora titular de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la UNED– con la escritura creativa. De hecho, obras suyas han sido distinguidas en certámenes literarios como el Premio de Poesía Albacara (2008), el XXIV Premio de Narrativa ‘Encarnación Martínez Barberán’ (2009), el VIII Premio de Narrativa Ana María Aparicio Pardo (2010), el Premio de Poesía de la Universidad de Murcia (2011) y el CreaMurcia de Literatura (2018). Más recientemente, su poemario Yo también anochezco (2024) fue distinguido con el Premio Complutense de Literatura 2023.

«Cuando recibí la llamada de Luis Alberto de Cuenca sentí un profundo agradecimiento... La emoción que solo nos proporcionan las cosas verdaderas. Este libro reúne lo más hondo de mí. La madre de nadie es ya mi propia piel», declaró al conocerse ganadora, en este caso, del Premio EspasaEsPoesía en su séptima edición. Ahora, con el reconocimiento ya más asentado y su libro en la calle, habla con La Opinión.

—Estamos ante «una antropología poética de las relaciones madre-hija», según el jurado del Espasa. Cuéntenos cómo nace esta obra y cómo está estructurada (ya que es uno de los puntos destacados en el fallo).

—En lo que respecta al nacimiento..., fue un proceso inconsciente y complejo. Lo cierto es que estuve escribiendo durante mucho tiempo en cuadernos –me gusta esta forma de trabajar, ese trabajo artesano-manual–, y cuando volví a abrirlos para releer lo que allí había me di cuenta de que en todos los poemas, de alguna manera, había como una coherencia interna, una especie de hilo como el de la fábula de Ariadna y Teseo que estaba uniendo esos poemas. Por supuesto, era la voz femenina, la idea de la mujer, ese homenaje a la madre, y ese sentido de recuperar a la familia, la casa familiar. Todas esas cuestiones las fui descubriendo después de escribir estos ‘apuntes’. De alguna manera, La madre de nadie se escribió ‘hacia atrás’. Esto, por cierto, me recordó a un verso del brasileño Carlos Drummond de Andrade que dice: «Convive con tus poemas, antes de escribirlos», y lo cierto es que sentí que, de alguna manera, conviví con este libro antes de escribirlo; aunque solo me di cuenta después.

—¿Y sobre la estructura?

—Se divide en dos partes; tiene una estructura dual o bimembre, como se suele decir. Esta el solsticio y, en la segunda parte, el equinoccio. La primera es más luminosa: hay poemas del origen, del encuentro con la figura materna..., mientras que en la segunda parte todo se va ensombreciendo: hay una luz mucho más tenue, y también cambia el tono. El libro es un viaje, un itinerario simbólico que nos va llevando por las distintas etapas de la vida y las relaciones de la madre con las hijas.

—Sin embargo, esta obra se adentra en el universo de la madre en todos sus planos. Me refiero a que también se dirige a la mujer que todavía no es madre –la que quizá lo sea en el futuro, la que puede que no lo sea nunca–, así como a la madre perdida y a la evocada, a la madre amada…

—Claro, ese era el desafío del libro: que el libro fuera íntimo y, al mismo tiempo, universal; que se pudieran ver reflejadas todas las mujeres en los distintos momentos de su vida. Hay concreciones a mujeres particulares, incluso a algunas mujeres de la Historia, pero también a las madres amadas, perdidas, desaparecidas e, incluso, a la madre ausente. Era una manera de dar cabida y voz a todas esas mujeres de una manera polifónica.

—Le llamó el mismísimo Luis Alberto de Cuenca para comunicarle que era la ganadora del Premio EspasaEsPoesía...

—Sí. La verdad es que fue una alegría inmensa y una gran sorpresa; casi un shock emocional. Me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba. El Premio Espasa de poesía es un reconocimiento importante, que viene avalado por uno de los principales sellos editoriales del grupo Planeta; es definitiva, que es un concurso de cierto nivel. Así que, más allá del honor de ser la elegida por el jurado, para mí ha sido un regalado que este libro haya visto la luz de la mano de una casa de tanto prestigio como esta [Espasa].

—Pero este no es, ni mucho menos, su primer premio: por ejemplo, hace unos años ganó uno muy importante en casa, el Albacara, que hace unos días homenajeaba a sus galardonados de 2024.

—Fui una niña Albacara hace ya mucho tiempo, sí... Fue de los primeros premios que conseguí, y aunque he ganado algunos certámenes más de narrativa infantil y juvenil, este es uno de los que recuerdo con más cariño. Especialmente porque me vincula a Caravaca de la Cruz, la ciudad donde nací, y a toda esa historia y memoria que una arrastra. Sí, para mí los Premios Albacara han sido muy importantes y, de hecho, los sigo cada año. Además, los gané tanto en poesía como en narrativa y varios años.

—¿Cómo descubre la belleza de la poesía? Un género que parece secundario pero... ahí están estos certamenes para demostrarnos que no, que hay mucha gente cultivando el verso.

—Pero quizá sí sea un género minoritario. Se puede sentir, de alguna manera, como la ‘cenicienta’ o la gran olvidada dentro de la Literatura (frente a la narrativa u otros géneros literarios con muchos más lectores); parece que la poesía queda relegada a un lugar periférico, efectivamente. Creo que lo importante es que, quien se acerca a un poema, quien conecta de verdad con lo que el poema nos está diciendo, puede encontrar mucho, y no solamente la belleza, también una experiencia de vida. La poesía nos permite comprender mejor la vida. Mi acercamiento a la poesía fue muy temprano: desde que era una niña me recuerdo leyendo en casa de mis padres las obras de los grandes poetas como Machado, García Lorca y Cernuda. Mi afición hacía la lectura ha ido consolidándose y es algo que amo y venero.

—La poesía nos hace más libres porque nos hace pensar, dicen algunos.

—La poesía es el territorio de la libertad, uno en el que las palabras se ordenan de una manera especial y mágica. Es la forma más alta del lenguaje, la parte más sublimada. Frente a la narrativa, en la que evidentemente se cuenta una historia, un relato, la poesía capta una mirada; es la fotografía de un momento, algo muy breve a veces, pero que nos lleva a lo esencial de la vida. Por eso digo que es la forma más sublime del lenguaje y la que mejor puede conectar con la sensibilidad y el corazón humano.

—Compagina su labor investigadora y docente con la creación literaria. ¿En qué está trabajando ahora?

Estoy inmersa en muchas cosas. Intento hacerlo todo con pasión, vocación y esfuerzo. Soy docente en Teoría de la Literatura con asignaturas de Estilística y Métrica y Géneros Literarios. En el terreno de la investigación estoy trabajando en algunas cuestiones de teoría literaria e intermedialidad; es decir, cómo las imágenes impregnan también la literatura, la fotografía y el cine, que de alguna manera están permeando lo literario. Esas facetas –las de investigadra, docuente y escritora–, cada una tiene su identidad, pero son complementarias. Hay momentos en los que siento más fuerte mi yo académico, y otros momentos en los que me decanto hacía el yo creativo de la poesía. Intento combinar y conjugar esas partes de mi personalidad o de mi yo.