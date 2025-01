Que arriba, que abajo: Manuel Luna

Nació en Santander, hijo de una cántabra y de un padre cacereño que era perito agrícola y técnico del Servicio Nacional del Trigo. Hoy hablo con Manuel José Francisco Luna Samperio, todo un maestro de la etnografía, el folklore y la música tradicional de nuestro país. El cereal trajo a su familia a Albacete y él se vinculó a la Región de Murcia en su época universitaria, cuando estudió Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, con posterior doctorado en Antropología Social. Ha sido profesor y publicado libros como Grupos para el Ritual Festivo, todo un manual. Sobre todo, es conocido por su faceta de recuperación, composición y divulgación de música de carácter tradicional, lo que le ha llevado por cientos de escenarios y fiestas de todo el levante y toda España.

Siempre va con su libreta, tomando nota de cuanto va viendo y le van contando por esos pueblos de Dios, pero hoy soy yo el que escribe el resumen de una deliciosa conversación en plena huerta, en el Ateneo Gastronómico y Cultural Los Pájaros, en un maravilloso y soleado día de invierno. La conversación, sin prisas, se alarga y nos quedamos a comer en la compañía añadida de un amigo común: Emilio Ángel Morales Marín, empresario, galerista y promotor de restaurantes con buena cocina. Difícil dar cuenta de todo lo hablado en otra de esas impagables ocasiones en la que tengo el privilegio de aprender tanto de la vida de mi entrevistado. Me sorprende cuando ambos me cuentan aquellos tiempos de finales del franquismo y de la Transición, con sus actividades de protesta, asistencia a manifestaciones, militancia en organizaciones prodemocracia y culturales, sin faltar a las fiestas y guateques propios de la juventud y la época.

"A veces pienso que deberíamos cerrar las universidades y las bibliotecas. ¿Para qué nos sirven si ahora lo importante son los influencers y los móviles?"

Aprovecha la ocasión: «No olvides escribir que también soy empresario cultural, no solo con varios grupos musicales, sino también en empresas como Producciones Trenti, que hace muchos trabajos sobre patrimonio antropológico español». También me cuenta todo lo que hizo como organizador de los espectáculos de los pabellones de la Expo de Sevilla. «La única vez en mi vida que gané pasta», me dice el maestro mientras se pone la gorra para la foto. El comedor está lleno de libros, cuadros, esculturas, muebles antiguos y objetos que hablan de las muchas actividades que se han organizado durante años aquí: festivales de flamenco, conciertos, recitales, charlas y exposiciones artísticas.

Me confiesa: «Me interesa todo cuanto me queda por hacer, pero reconozco que he contribuido a poner en marcha procesos que eran necesarios y que hoy en día son imparables, como el de la recuperación de cuadrillas y grupos musicales en la Región de Murcia, un movimiento que se ha ido expandiendo por todo el sureste, una zona con mucho en común, con una delimitación precisa, con parte de Alicante, Albacete, Jaén, Murcia y Almería, incluyendo a Baza, Cazorla y La Alpujarra», me cuenta, mientras le alabo que su trabajo, sus investigaciones y su apostolado sobre la música tradicional ha enseñado y contagiado a varias generaciones, extendiéndose como algo ya imparable.

«En mi familia tengo numerosos antecedentes y ejemplos musicales: Miguel Ángel Sampeiro, o José Domingo Sampeiro, amigo de Falla que se exilió a México y que hizo la primera antología de flamenco y con parientes músicos en México y Argentina. Mi padre también tocaba el tambor, sobre todo en las procesiones», cuenta, y eso le lleva a decirme: «He tenido familia en los dos bandos, porque mi abuelo paterno fue secretario del Movimiento, mientras que por parte de mi madre tuvimos un ministro de la República. La verdad es que la familia pudo convivir sin demasiados problemas pese a estas diferencias ideológicas. Eso sí, yo milité en el PT, partido de izquierda que no se llevaba bien con el PCE, estuve fichado y alguna temporada encerrado…». La conversación continúa dando saltos en el tiempo: «A veces pienso que deberíamos cerrar las universidades y las bibliotecas. ¿Para qué nos sirven si ahora lo importante son los influencers y los móviles?», me dice con ironía y preocupación.

Una de sus actividades más significativas y con mayor repercusión fueron sus largos veinte años en la radio, sus programas en RNE, Radio Exterior y Radio 5, sobre todo El Tío de la Pita y La Tarataña, programas de cabecera para músicos, aficionados y estudiosos de la cultura, el folklore y las músicas tradicionales. Tampoco hay que olvidar su trabajo en la creación y presidencia de Etnomurcia, una histórica entidad volcada en la Investigación y divulgación de la cultura tradicional: «No es de extrañar que uno ya vaya teniendo ciertos achaques si me paro a pensar que ya llevo cincuenta años colaborando en este proceso de recuperación de cuadrillas y de poner en valor lo rural (que no se debe confundir con la precariedad de aquellas épocas de padecimientos de la posguerra). Hoy toca defender lo rural desde la prosperidad».

Lleva más de cuarenta años en la música, ha girado en España, Portugal, Francia, Noruega, México e Italia, con el grupo La Musgaña y con la Cuadrilla Maquilera, su banda habitual. La conversación se alarga y luego se completa con nuestro amigo Emilio, salen otras confesiones al calor de la buena mesa, el solecico sobre el huerto de limoneros y el vino: «Todo no ha sido trabajar, ha habido fiestas musicales pero yo también he vivido la bohemia local, aquel ambiente de los artistas, sobre todo en torno al arte y la pintura, aquellos encuentros en La Puerta del Pozo y los bares de entonces… Hoy en día hay más individualismo, pero en tiempos éramos casi una pandilla que se encontraba en los bares». Me cuenta anécdotas de tocar en El Almacén de Cartagena, el local de Azul y Negro o con reconocidos autores de folk y cantautores a nivel nacional. Mucha gente le recomendó que se fuera a Madrid, pero el sureste ha sido su «norte», dice. Y aprovecha para preguntarme dos cosas: si voy a ir a la Romería de la Rambla del Cañar (que se celebra hoy, cuando se publica este artículo) y otra: «¿Cuándo vas a animar a tus vecinos a recuperar de una vez la antigua Cuadrilla de Pozo Estrecho?». No descansa, el tío, ¡lo que le gusta implicar a la gente! Es como la levadura.

Suscríbete para seguir leyendo