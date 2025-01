Marina Cabañero, de Agosto del 36: "Somos una compañía pequeña, pero nos gusta tirarnos a la piscina"

Caravaca de la Cruz celebra este fin de semana los actos de cierre del Año Jubilar 2024, evento que a lo largo de los últimos doce meses ha concentrado más de un centenar de actividades de tipo religioso, turístico y cultural, con una alta participación. El espectáculo original Paso a paso, verso a verso, diseñado ex profeso para esta clausura, contará con la participación de diez artistas de la pujante compañía murciana Agosto del 36, que ha sorprendido a propios y extraños con sus versiones musicales de los dramas rurales de Lorca. Esta vez fusionarán el cante y el baile flamenco con la danza contemporánea para explorar la peregrinación como metáfora de la vida, inspirándose para ello en poemas de Antonio Machado.

El público está citado a partir de las 20.15 horas en la Plaza del Arco. Seguidamente, tras el espectáculo y sobre la fachada principal del Ayuntamiento, se proyectará el video-mapping La voz del camino, a modo de homenaje al pueblo de Caravaca y a los miles peregrinos que han llegado este último año la ciudad de la Cruz. Y, para finalizar, habrá un espectáculo de fuegos artificiales y todas las iglesias realizarán un repique de campanas de forma sincronizada. Pero para conocer un poco mejor lo que es el plato fuerte de la jornada, hablamos con Marina Cabañero, directora artística de Agosto del 36.

Cuéntenos, Marina. Este sábado, diez artistas de la compañía fusionarán el cante y el baile flamenco con la danza contemporánea para despedir el Año Jubilar en la Plaza del Arco.

En un proyecto muy bonito. En cuanto nos llamaron de Caravaca aceptamos la propuesta; no tardamos ni un minuto en responder. Sobre todo porque nos parecía algo muy especial, y, de hecho, en ese mismo momento comenzamos a pensar qué podíamos hacer para esta clausura. Estuvimos dándole vueltas a la idea de cómo llevar el flamenco al plano del peregrino. Nos inspiramos en la misa flamenca de Morente, porque en una peregrinación es imposible que no esté la cuestión religiosa, aunque cada uno llega a Caravaca movido por diferentes motivos... Y sí, hemos querido fusionar baile flamenco con danza contemporánea como una forma de entrar en esa búsqueda del peregrino que anda perdido e inicia el camino hacia Caravaca.

Se trata de explorar la peregrinación como metáfora de la vida, inspirándose para ello en poemas de Antonio Machado.

Eso es. Es que era imposible que no apareciese el «caminante no hay camino, se hace camino al andar» durante el proceso creativo [Risas]. Con Andrea Carrión, que es la bailarina de contemporáneo, estuvimos trabajando esa metáfora que comentas, sobre todo el cómo llevar al cuerpo a explorar el camino y la peregrinación. Y no era fácil, porque pensábamos en la peregrinación como un proceso interior; quiero decir: todo el mundo tiene sus razones para realizar este camino: pueden ser religiosas o de cualquier tipo –jugando con las diferentes facetas, su dureza, esfuerzo o la belleza que ofrecen los paisajes–, y eso hemos intentando representar también.

Y dejando su impronta, la de la compañía. Porque, pese a ser Agosto del 36 un proyecto joven, han puesto su sello en los diferentes espectáculos que han estrenado en torno a la obra de Federico García Lorca.

Sí, por supuesto. Y esta vez también hemos querido que la obra tenga nuestra seña de identidad, claro. Además, se trata de un espectáculo con diez artistas sobre el escenario, contando con voces y música en directo, que para nosotras ya es de algún modo algo característico de la compañía, en el sentido de que nos gusta que todo sea lo más orgánico posible. También tenemos la parte del coro, que funciona como un coro griego que te va diciendo lo que va pasando. Mientras que las bailaoras de flamenco son el camino, la metáfora, y Andrea es la peregrina, la que nos va a contar sus andanzas.

¿Cómo os hacen la propuesta? ¿Cómo ha sido el proceso creativo de esta pieza?

Ha sido un proceso muy rápido porque no hemos tenido mucho tiempo, pero nos llenaba mucho el poder realizar algo así. Hicimos una lluvia de ideas, no solo Teresa y yo, sino todo el equipo (las bailaoras, los músicos) y pusimos sobre la mesa lo que para cada una de nosotras es la peregrinación, qué podíamos sacar de ahí y cómo lo podíamos expresar encima del escenario. También estudiamos la cantidad de variantes estilísticas que teníamos: si hacerlo por seguidillas o por bulerías, por ejemplo. En definitiva, se trataba de buscar dónde estaría para nosotros esa mezcla y la fusión de todo lo que queríamos contar. Y lo cierto es que el proceso creativo ha sido y está siendo muy interesante, sobre todo por los campos que estamos descubriendo.

Tengo entendido que la que presentan es una versión corta. ¿Piensan hacer un espectáculo completo con esta idea?

Pues esa es la pregunta que más nos hemos hecho entre nosotros; la cantaora, por ejemplo, dice que deberíamos hacerlo. Claro, cuando inviertes tanto tiempo en algo como esto, en un espectáculo, lo que quieres luego es moverlo, así que sí, lo tenemos un poco en mente. La de este sábado es una versión adaptada a Caravaca, pero la simbología de la peregrinación se puede asociar a cualquier persona, en cualquier momento de su vida. Lo estamos barajando.

Un paso más de la compañía después de los musicales de Bernarda Alba, que estrenaron precisamente en Caravaca, y Bodas de sangre, que presentaron por primera vez en San Javier. Con ellas han pasado por sitios tan importantes como el Teatro La Latina de Madrid...

Somos una compañía pequeña si nos comparas con otras de la Región, pero vamos creciendo poco a poco, y nos gusta tiramos siempre a la piscina. Es una cosa que nos pasa con muchos proyectos: decimos que sí y empezamos a trabajar la idea inmediatamente. Con este ha sido así, como te decía. Además, en Caravaca hemos estado en dos ocasiones y el público nos ha tratado genial. Y para nosotros ha sido todo un orgullo que cuenten con nosotros para la gala de clausura del Año Jubilar.

¿Y en qué están trabajando ahora? En marzo pasarán por el Romea...

El próximo 8 de marzo estaremos en el Romea con Bodas de sangre, sí, y estamos viendo más proyectos. Esperamos que en este 2025 salga algo nuevo; tenemos un par de ideas sobre la mesa... Siempre nos estamos moviendo.