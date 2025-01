María Dueñas publicará una nueva novela en marzo, 'Por si un día volvemos'

La escritora María Dueñas publicará su nueva novela el 26 de marzo. Se titulará Por si un día volvemos y es una historia ambientada en Orán y con la que la autora 'cartagenera' (de adopción) espera "volver a seducir a los lectores", según ha anunciado este miércoles su editorial, Planeta.

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964), autora de títulos de éxito como El tiempo entre costuras y Sira, se traslada así a la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que un gran número de españoles llegaron como emigrantes o exiliados.

La que fuera profesora de la Universidad de Murcia ha señalado en una nota que escribirla ha sido un proyecto "apasionante" que ha recorrido de la mano de su protagonista, Cecilia Belmonte, que sucesivamente será también Cecilia Lagarde y Cecilia Aubert. "Me he conmovido, he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana", apunta en el escrito.