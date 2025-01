El homenaje de Marcos Salvador Romera a la Bodega Regino

Defiende el artista Marcos Salvador Romera que «el vino es cultura». Y, por tanto, «¿qué mejor sitio que una bodega para hacer una exposición?». Se lo ‘pregunta’ en el marco de su última muestra, Toneles y pinceles, la que le ha hecho ‘volver’ a su pueblo casi dos décadas después. Por eso y por el lugar que ocupa –no hablamos de una vinoteca cualquiera–, este proyecto expositivo es «muy especial» para el pintor, y también, por supuesto, para su Puerto Lumbreras natal, «tierra de talento» (y de vino).

En lo estrictamente pictórico, la obra del también escritor se exhibe hasta finales de este mes sobre las tapas de catorce toneles apilados en la Bodega Regino, en el número 3 de la calle Dr. Barraquer, muy cerca de su ubicación original, que data del siglo XIX. Por ello, Romera ha preparado únicamente piezas de corte redondeado –formato que en absoluto le es extraño–, y ha trabajado sobre madera y cartón, dando lugar a obras que posteriormente han sido fijadas «con mucho cuidado» sobre los barriles, que «aunque no lo parezca, son de un material muy delicado».

Si hablamos de la temática, esta serie es un «homenaje» a sus «orígenes», pero tan particular como lo es su estilo. Y es que nadie debe sorprenderse a estas altura de la ‘geométrica’ (unas veces más que otras) y colorida abstracción de Marcos Salvador Romera, esclavo de sus emociones: «La falta de referencias concretas te hace más libre al expresarte», señalaba en este periódico en enero de 2023, con motivo de la inauguración de una exposición en Arquitectura de Barrio (AdB) en la que inivitaba a los vecinos de la capital del Segura a pasear por la vieja Mursiya. Así que no, no busquen lugares concretos, solo dejénse llevar...

Pero, si visitan esta muestra, tengan claro dónde están, porque no es baladí. «Esta es una bodega muy antigua, fundada inicialmente como taberna en 1890 muy cerca de donde hoy se encuentra. Allí iba yo con mi padre –que era muy amigo del Regino original– a comprar vino, y en los campos que había a su alrededor jugábamos los niños al fútbol. Toda esa zona, hoy desaparecida, estaba llena de rincones de mi infancia», cuenta el artista, que parece ser escrupuloso con los proyectos que exhibe en Puerto Lumbreras. El anterior, que también fue el primero en su pueblo –el de «hace casi veinte años»– fue en las cuevas del castillo, y se bautizó como El Puerto que quiero.

Sin embargo, ahora el artista centra el foco y apunta sobre esta bodega que es mucho más que un longevo negocio. «Esta familia lleva décadas quitándole las penas a la gente del pueblo, dándoles alegrías cuando, en realidad, ellos lo han pasado muy mal...», lamenta Marcos Salvador Romera. Su esposa, Isabel Navarro, cuenta en una nota de prensa que acompaña a la exposición la historia de esta saga de Josés, que resurgió «como un ave fénix» tras la riada de 1973, en la que murieron casi un centenar de vecinos; entre ellos, algunos miembros de esta querida familia. El agua se llevó también por delante la bodega, como otros tantos establecimientos.

Pero, con este proyecto –cuyo germen está en una cata de vino que organizaron allí sus responsables, y a la que acudió el artista–, Marcos Salvador Romera no solo quiere rendirles tributo, sino abrir camino. El polifacético creador lumbrerense cuenta que, estas Navidades, se reunieron allí lo más granado de la cultura local, con los artistas FOD y Sonia Navarro a la cabeza e, incluso, el actor Ginés García Millán. Fue «una pequeña celebración» que pretende ser, además, el principio de algo más. Porque, si no hay mejor sitio para hacer una exposición que una bodega, ¿por qué no continuar? De modo que «algunos de los que vinieron aquel día ya están pensando en hacer alguna cosa allí», asegura.

Además, Marcos Salvador Romera, que recuerda que está «muy interesado en general por el mundo de la antropología y las costumbres» –algo que expresa continuamente en su obra pictórica–, afirma que «el arte tiene que salir de los centros oficiales y de las galerías y mezclarse con historias como la de esta bodega, que es una cosa viva». Porque más de un siglo y una trágica riada después, ahí sigue Regino sirviendo el mejor vino de la región –especialmente de Jumilla y Bullas– y reinventándose como espacio (todavía más) cultural.