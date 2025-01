Ignacio Borgoñós, escritor: "Vivimos en un mundo de certezas, y así realmente no se puede avanzar"

El pasado mes de diciembre, Ignacio Borgoñós (Cartagena, 1975) ganaba el Premio Internacional de Poesía ‘San Juan de la Cruz’ de Caravaca, convocado dentro del certamen literario Albacara. Lo hacía con su obra Espiritual de Chicago, que verá la luz en el primer trimestre de este nuevo año y de la que ofrece algunos detalles en esta entrevista.

El de la ciudad portuaria es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia y cuenta con un Máster en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Es autor, entre otras obras, de las novelas Hotel Mandarache (2016); Recitando a Petrarca (2009), con la que quedó finalista del Premio Mario Vargas Llosa de Novela, y Un hombre analógico (2019), con la que ganó el XXVI Certamen de Novela Corta ‘José Luis Castillo-Puche’. De hecho, ha conseguido más de una quincena de premios literarios en el campo de la narrativa breve.

¿Cómo se convierte un viaje a Chicago en una obra de poesía mística, Ignacio?

Fue una confluencia de muchas cosas. Todo empieza, efectivamente, con un viaje que realizo a Chicago hace aproximadamente un año. Había leído Confesión de la sed (2024), de Miguel Sánchez Robles, fue premiado en la pasada edición del Albacara, y que, creo, se aleja bastante de lo que podríamos entender como poesía mística ‘tradicional’. Con eso y los apuntes que traje de Estados Unidos consideré que podía hacer un buen trabajo. Cuando me llamaron para decirme que había ganado fue, además de una sorpresa, la culminación de todo ese proceso. Estoy muy contento.

¿En qué momento del viaje siente esa relación entre la ciudad de Chicago y la mística?

De entrada, me pareció una ciudad muy literaria, así que cuando llegaba por la noche al apartamento turístico que teníamos alquilado tomaba notas de lo que había visto durante el día y de lo que Chicago me sugería. Aquello dio lugar a un poemario que, como digo, se aparta de la mística tradicional; es, digamos, una revisión 2.0 del género. En cambio, es un poemario lleno de preguntas. Esto tiene que ver también con una correspondencia que leí entre Philip Roth y Milan Kundera, dos grandes escritores que venían a decir que vivimos en un mundo de certezas en el que nadie se hace preguntas, y así realmente no se puede avanzar. Y es verdad. Si nos fijamos bien, hoy todo el mundo tiene certezas: o es del Barça o del Madrid, o es socialista o popular, o su hijo es el más guapo…, lo tienen todo claro. Espiritual de Chicago, en cambio, no hace más que preguntas, y eso es con lo que quiero que se quede el lector, que hay que preguntarse más.

Chicago es una ciudad de muchos contrastes, con una importante crisis humanitaria; una ciudad dividida, literalmente, entre dos márgenes. Y esa es la visión que ofrece, diferente a la ‘turística’.

Sí..., allí algunas veces tienes que tragar saliva. Vas montado en The Loop, que es el metro sobreelevado, ese que aparece en tantas películas, y ves mucha pobreza –en el libro hay un poema dedicado a un vagabundo que me encontré allí, por ejemplo–, pero, de repente, bajas del vagón y te encuentras con la Torre Trump. Sobre todas estas cuestiones se pregunta el narrador de este poema en concreto, por esas diferencias sociales. Y ahora hay también un problema muy grande con el fentanilo, que hay mucha gente adicta a esa sustancia...

¿Cuándo se da cuenta de que todos esos apuntes se adaptan a las bases del concurso?

Yo ante todo soy un narrador, así que todos los apuntes que tomé allí eran para hacer una novela; de hecho, estoy en ello. Pero veía determinados flashes, imágenes sueltas, que no tenían que ver con esa historia, sino que pertenecían a otro ámbito. Fue entonces cuando me llegó por correo el libro de Miguel y pensé que quizá aquello se podría convertir en una obra literaria independiente, así que consulté las bases del Albacara y me encontré con que el Premio de Poesía Mística podía coincidir con lo que estaba haciendo en ese momento. Luego, cuando me llamaron, sentí una inmensa alegría, ya te digo. Además, en la entrega del premio se notó que llevan muchos años trabajando en este certamen: fue un evento muy bonito y me emocionó cuando el jurado habló de Espiritual de Chicago. Uno de esos momentos en los que uno agradece ser escritor.

Hablaba antes de hacerse preguntas, y quizá la poesía sea uno de los géneros más apropiados para ello; quizá sea, incluso, su base, en pos de hacernos más libres.

Sí. Pero creo que es extrapolable a la vida en general: no solo se hace uno preguntas para hacer poesía, sino para vivir el día a día. Vivimos en una vorágine –en Chicago y aquí– que nos ‘obliga’ a no parar nunca, y siempre creemos que tenemos la razón en todo, en cualquier decisión que tomamos (por aquello de las ‘certezas’ de las que hablábamos). Y cada vez tengo más claro que el principio de la vida es hacerse preguntas de todo.

¿Qué es para usted la poesía mística, Ignacio?

Es aquella que tiene que ver con la trascendencia, con ese ‘algo más’; la que le hace preguntas..., no digo a Dios –no uso esa palabra en ningún momento–, pero sí al ‘Padre’. De hecho, mantengo una conversación con él a lo largo de todo el poemario: le pregunto qué hace el vagabundo en el Loop, qué va a suceder con él, o qué hará con la gente que está paseando por Magnificent Mile; digamos que le pido explicaciones sobre un mundo en el que hay unas diferencias sociales tan brutales. Porque, insisto: quien quiera encontrar a ese vagabundo lo va a encontrar, y le puede pedir explicaciones al Padre por ello, pero, si te vas al otro lado, Chicago tiene lujos como los grandes museos o el restaurante de Gordon Ramsay. Una ciudad de contrastes, como digo, y muy literaria. De esto último me di cuenta sobre todo en Union Station, a la cual dedico una oración que uno a la escena de Los intocables de Eliot Ness (1987) en la que Kevin Costner y Andy García salvan a un niño.

Comentaba que está trabajando en una nueva novela, ¿sabría decirnos cuándo saldrá a la luz?

Una novela lleva mucho trabajo. Para todo lo que es recopilación de informació e investigación me valen las anotaciones que realicé durante el viaje, pero ahora mismo llevaré como unas 120 páginas y todavía quedan otras tantas por escribir. No quiero anticipar nada ni forzar plazos. Además, hasta ahora he estado centrado en la poesía y, de vez en cuando, escribo algún cuento, de modo que la tengo un poco ‘parada’; en el momento en que pueda retomar la novela, volveré a repasar los apuntes y retomaré el pulso literario. Pero te puedo decir que, además de Chicago –que, por supuesto, tiene un papel central–, la obra gira en torno a una conversación que mantiene una persona con sus residentes dentro de un bar. Y tiene también un poso muy grande de la literatura de Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura que ahora ha sido traducido al español: su manera de escribir me ha influido mucho, y estaba tratando de darle salida a todo eso a través de una novela que utilizara, de algún modo, ese lenguaje. La verdad es que estoy entusiasmado con lo que estoy escribiendo.