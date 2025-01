Pepe Ros Sánchez, dar nombre a un certamen

Hablo con José Ros Sánchez, que ha sido maestro y que sigue volcado en dirigir espectáculos de teatro: «Mi profesión ha sido la enseñanza; desde pequeño quería ser maestro. Nací en un caserío rural entre Fuente Álamo y Balsapintada y mi juego favorito en la niñez era dar clase a las gallinas y a los pavos, que me la repetían muy atentos. Mi madre era hija de una familia con tierras y mi padre, de procedencia gitana, venía a segar a estos campos y ahí la conoció. El matrimonio –me dice– tuvo que sortear muchas incomprensiones. Mi padre, ‘Paco el Juanele’, se empeñó para que sus hijos estudiáramos y tuviéramos como referencia la cultura de mi madre. Pese a todo, a mí siempre me atrajo la vida nómada de los gitanos y de niño me escapaba a ver sus campamentos y carruajes cuando se establecían por aquí».

Me va contando anécdotas y aventuras de su vida mientras nos tomamos un vino en la Cafetería de la Plaza Mayor de Pozo Estrecho. Antes le he hecho una foto en la antigua bodega de Villa Carmina, hoy la Casa del Teatro del Grupo La Aurora: «He hecho teatro y zarzuela por toda España y en toda la Región, he dirigido muchos montajes en las fiestas históricas de Cartagineses y Romanos y a eso he de sumar 56 años haciendo teatro en Pozo Estrecho. Nunca me imaginé este regalo que me acaban de anunciar para el trigésimo certamen: a partir de esta edición llevará mi nombre, lo cual me ha llenado de emoción y lo tomo como una muestra del mismo amor que yo le tengo a este pueblo y a este grupo organizador. Para mí son mi familia». Así que esta es una gran noticia: XXX Certamen de Teatro ‘Pepe Ros’.

Comenzó a hacer teatro con 4 años, con don Eladio, un vecino que había sido maestro en la República y que después de haber sido represaliado siguió potenciando la cultura en la zona rural. «Me llamaban ‘Pepe el Pulga’ por pequeño y por moreno, y también ‘Pepe el de la Rambla’. A los 14 años me fui a Barcelona a quitarme el hambre de ver mundo y de aprender. Mi padre me firmó una autorización que yo siempre llevaba encima para que la Guardia Civil no pensara que me había escapado. Mi madre tenía dos hermanas allí, una muy rica y la otra pobre. Como suele pasar, la que me acogió con buen corazón no fue la rica. Me mantuve limpiando cristales. Seguí estudiando y trabajé de delineante. Contacté con la Compañía de José Tamayo y bailé en sus zarzuelas. Actué en L’Estacá y aprendí tanto teatro que me di cuenta que lo mío no era actuar, ni bailar ni, mucho menos, cantar, pero se me metió el gusanillo de dirigir que, con el tiempo, fui desarrollando. Pero cada día tenía más vocación por la enseñanza. Estudié Magisterio y me licencié en Psicopedagogía y en Hispánicas».

La conversación se hace cada vez más interesante mientras hago que Pepe vaya de adelante hacia atrás en numerosas ocasiones. Me vuelve a hablar de su padre, todo un referente para él: «Mi padre era gitano y comunista y también escribía. En muchas cosas era un adelantado a su tiempo y cada día lo añoro más. En aquellos tiempos se metían con un hombre que bailase, pero él siempre me apoyó y me decía que se podía ser bailaor o bailarín sin ser marica o siéndolo. Yo nunca tuve dudas de mi sexualidad, me casé con Fina, tuve tres hijos estupendos y aún hoy sigue siendo mi mejor amiga. Nunca imaginé que hoy tendría a un hombre de pareja, no es que yo haya salido de ningún armario. La vida te va presentando nuevos caminos y llevando a nuevos destinos, como cuando oposité a Magisterio. Me destinaron a Baleares y después por toda la Región. Finalmente me dieron la plaza en Torre Pacheco».

«En la mili –añade– empecé a hacer teatro con los compañeros y nos fuimos a buscar personajes femeninos entre las jóvenes de Balsapintada. Un compañero era galileo y en 1966 vine a Pozo Estrecho a una Semana Cultural que organizaban un grupo de jóvenes y maestras. A partir de aquí me fui vinculando a este pueblo y empezamos a hacer teatro aquí. La primera obra que montamos era de Alfonso Paso, con Fina, Joaquina, Cari Montesinos, José Luis Morales…, y ya nunca paramos». Pero la trayectoria teatral de Pepe Ros no quedó aquí, sino que él siguió montando obras con otros grupos, creó compañías como Antaviana Teatro o Antaviana Lírica y viajó a otros países. Uno de sus mayores éxitos fueron sus montajes con la Compañía Lírica Española, que terminó dirigiendo y gestionando: «Si me pongo a pensar no me cabe en la cabeza cómo he podido hacer tantas cosas, habiendo pasado, además, por un episodio de cáncer…», y me habla también de sus espectáculos con Fiestas Históricas de toda España, no sólo en Cartagena (durante 17 años), valga como ejemplo las de Cristóbal Colón en Huelva u otras en la Comunidad Valenciana.

«He dirigido montajes con actores profesionales pero reconozco que lo mío es el teatro amateur, al que me he entregado. He tenido suerte, nunca me he arruinado y nunca me he hecho rico. El teatro amateur de Pozo Estrecho es lo mejor que me ha pasado en la vida, me ha dado todo, incluso lo más valioso que es la amistad. Nunca viviré lo suficiente para poder agradecer lo que me ha dado la escena y, sobre todo, el teatro de este pueblo del Campo de Cartagena. Igual me pasa con Gloria Sánchez, una cantante lírica maravillosa y una compañera y socia inmejorable».

Terminamos hablando de algunos de sus discípulos, como Adrián Quiñones, y de otros premios y distinciones que ha recibido en su carrera, así como de sus tres hijos que han heredado su vena artística. Ha vuelto a triunfar con un impresionante Belén Viviente al aire libre y ya está ensayando: «Presento en el certamen una obra muy personal que he escrito sobre las mujeres de la vida de mi admirado Federico García Lorca». Un día don Vicente, el cura, le dijo: «Puedes seguir sin venir a misa, incluso puedes seguir criticando a las jerarquías eclesiásticas, pero no dejes de ser tan buen seguidor de Jesús». Grande.