El gran salto adelante de la música murciana

El 2024 ha sido un gran año para el fascinante mundo de la música hecha en Murcia, con un enorme volumen de lanzamientos discográficos (casi centenar y medio) y logros trascendentales (la gira latinoamericana de Muerdo, la notable presencia en festivales de grupos murcianos, los hitos de Arde Bogotá y Viva Suecia, que no parecen tener techo, etc.). Damos la bienvenida a nuevos y muy especiales proyectos, la programación de salas es la envidia del país, han irrumpido festivales como el Fortaleza Sound, o más que interesantes ciclos de conciertos (‘Antioxidantes’, ‘Ciclogénesis’...), y el CreaMurcia ha sido reconocido por su indudable aportación a la música murciana durante los últimos treinta años.

El nuevo año viene cargado de sorpresas y buenos deseos para la música murciana. Hay muchas esperanzas en los fastos para celebrar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, que cuenta con un codiciadísimo presupuesto. Todos apuntan a 2025 como un año de continuidad, consolidación y optimismo. La potentísima escena murciana va como un cohete. El salto internacional es el nuevo reto, y ya hay bandas que han empezado a señalar el camino. ¡Feliz 2025! Regala música murciana. Nos vemos en los conciertos.

Cuestionario 1. ¿Qué consideras lo más destacado en 2024? ¿Qué es, a tu juicio, lo más recordado? 2. ¿Cómo se presenta 2025? ¿Es optimista tu visión? ¿En qué te basas? 3. ¿Cuál es tu apuesta musical para 2025? ¿Y tus deseos para 2025?

TONNY SERRANO. / L.O.

TONNY SERRANO, CEO de Raw Music

1. Para mí lo más destacado es la consolidación de Arde Bogotá como artista nacional, con el hito de vender el 75% de todas las entradas de 2025 en menos de un día, gracias a su trabajo diario como banda y su derroche e inversión innegociable. Nos marcan nuevos retos, algunos de fantasía. Y lo más recordado..., no sé. Lo que no podemos olvidar es a todas esas familias que lo han perdido todo por la dana en distintos puntos del país. Dejan de ser noticia, pero siguen sus necesidades.

2. Soy una persona muy optimista y feliz, por lo que 2025 no puede ser de otra manera. Un año en el que seguir aprendiendo y marcándonos nuevos retos. El año en el que empieza todo. Espero mejoras en los espacios escénicos de mi ciudad, Cartagena, y de la Región. Y seguridad jurídica para que los artistas, promotores y sobre todo asistentes puedan disfrutar de su pasión en vivo y en directo. Algo que por ahora no da la IA...

3. Mi apuesta musical es Hoonine. Su capacidad y talento me asombra a diario, y gracias a una familia sueca muy de aquí está creciendo en experiencia y trabajo. Y para el 2025 deseo canciones bonitas, salud en abundancia y más conciertos en las salas, que es donde nacen los sueños.

BELÉN UNZURRUNZAGA. / L.O.

BELÉN UNZURRUNZAGA CAMPOY, gestora cultural

1. Lo más destacado para mí este año es el primer disco de Maestro Espada. Los hermanos de Librilla, con la producción de Raul Refree, presentan un disco que es una delicia. El folclore murciano llevado a otro nivel. En cuanto a lo más recordado, creo que sin duda será el doblete de Arde Bogotá en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Murcia.

2. Tiemblo ante lo que viene para el año próximo, y no en positivo. Arrancamos el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, y los pocos actos que se han realizado hasta la fecha carecían de gusto estético y se alejan históricamente de la celebración. Hay un gran presupuesto para celebrar actos durante todo el año, veremos a ver si mejora la estrategia cultural que debería tener la ciudad ante tan importante acontecimiento.

3. Carolina Durante reventará las salas y los festivales de música, presentando su último y redondo disco, Elige tu propia aventura (2024). Sin duda, Oasis y su vuelta (aunque por el momento sea solo en Reino Unido) será uno de los grandes momentos musicales que muchos esperábamos. Y al nuevo año le pido más cultura para la Región de Murcia, y que dejen trabajar a las iniciativas privadas como la de Monkey Pro en el Espacio Norte, un nuevo recinto muy necesario en la ciudad de Murcia y para todo el Levante.

ALICIA BALTASAR. / L.O.

ALICIA BALTASAR HERNANDEZ, gerente de Surefolk

1. Por la parte que me toca, me voy a centrar en lo relativo a las músicas de raíz. Y, sin duda ninguna, el hecho más destacado fue el llenazo de Rodrigo Cuevas en la sala grande del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, dentro del IV Folkfest Región de Murcia en febrero. Ha sido la primera vez que un artista que reelabora músicas tradicionales del país llena hasta la bandera este espacio, y eso es síntoma de que algo está cambiando en la percepción del público sobre la música folk.

2. Mi visión es moderadamente optimista. Como comentaba antes, la percepción del espectador sobre la música folclórica está cambiando. Fenómenos como Tanxugueiras, primero; luego Rodrigo Cuevas, y los locales Maestro Espada (más de 37.000 oyentes mensuales en Spotify estos últimos) están reelaborando la música tradicional desde otra perspectiva, y esto sirve para captar nuevos seguidores que amplían su espectro de gustos a otros estilos más tradicionales. Los asistentes a conciertos de ‘otras músicas’ están subiendo por encima de la media en comparación con otros estilos. Y los festivales de música alternativa siguen aumentando en número y en importancia.

3. Mi apuesta no va a ser por un grupo, sino por un estilo. Está irrumpiendo con mucha fuerza en el panorama folki la música ‘folktrónica’, término que sirve para acuñar la fusión entre música folk y electrónica. Quizás el fenómeno no se percibe todavía en el sur peninsular, pero en el norte está arrasando. Grupos y artistas como Baiuca, Marala, Verde Prato, María de Juan, Casapalma, Delameseta, Dulzaro, Castora Herz (que viene en febrero al V Folkfest Región de Murcia), Fillas de Casandra y los murcianos Maestro Espada acumulan miles de seguidores, y son sólo la punta del iceberg de otros muchos que vienen detrás apretando. Y en cuanto al deseo, consolidar en 2025 el Folkfest como un festival extensible a toda la Región, ampliando su apoyo institucional y privado, así como el número de asistentes, y que integre el máximo posible de tendencias existentes en la música folk hoy en día.

AL DUAL. / L.O.

AL DUAL, músico y productor

1. Creo que poder hacer una gira de más de cuarenta conciertos a lo largo del país, a los que hay que sumar la gira americana. Y lo más recordado, creo que cerrar el año con un bonito reconocimiento a nuestra trayectoria de mano de Pioneros Madrileños del Pop, aquellos que fueron la banda sonora de mi niñez, teniendo la oportunidad de honrar a todos ellos, que tanto me inspiraron.

2. Se presenta lleno de cambios. Pero mi visión es absolutamente optimista. Salimos con nuevas canciones, las cuales estoy seguro de que van a sorprender al público en sus presentaciones. Estamos muy contentos de pertenecer a la gran familia de Vacas Management, y ya estamos trabajando conjuntamente en fantásticas estrategias para este nuevo año entrante.

3. Este año estaremos dedicados a la grabación del nuevo disco, además de hacer un gira acústica (con algunos festivales entremedias con la banda). Y deseo salud para la música en directo.

JOTA BAEZA / L.O.

JOTA BAEZA, gerente de Jazzazza Jazz Club y Rejazz Producciones

1. Pues la verdad es que he tenido un año muy intenso y con poco tiempo de escuchar mucho de lo publicado en este 2024. Por destacar, menciono algunos proyectos como el de Samara Joy, Kamasi Washington o el trabajo de Lakecia Benjamin. Dentro del panorama nacional, ha sido un año bastante agitado, no solo por los discos nuevos, si no por la cercanía con la que he podido disfrutarlos en festivales y en el club. El nuevo proyecto de Álex Conde Trío que presentamos recientemente en Jazzazza y que saldrá en 2025; el último trabajo de Pablo Martín Caminero con el cantaor David Carpio, que llevamos a Rejazz en Mazarrón este pasado verano; el último de Antonio Lizana, que vivimos en el TCM dentro del Murcia Jazz Festival; el trío de Lucía Rey... También me gustaría mencionar el último trabajo del guitarrista murciano Roberto Gimeno, Lugares y logaritmos (2024), en el que ha participado lo mejorcico de la Región.

2. Cuando me preguntan cómo veo el jazz en la Región siento que la gente espera una respuesta negativa o deprimente, pero yo estoy más que entusiasmado. No solo porque tenemos conciertos durante todo el año, sino porque además tenemos muchos festivales, cada uno con sus posibilidades: tenemos jazz en Murcia, en San Javier, en Cartagena, en Yecla, en Mazarrón, en Las Torres de Cotillas, en Algezares…, y en otros rincones que van apareciendo, donde se programan algunos conciertos, además de la iniciativa de colectivos como la de Groove In o La Casica. A nivel personal, necesitamos reponernos del intenso final de año que hemos tenido en Jazzazza con la celebración de los veinte años del club. Nos vamos a tomar enero de descanso, pero volveremos con las pilas cargadas y con energía para seguir adelante con Jazzazza y con otros proyectos, como son el Festival de Jazz de Murcia y el Rejazz en Mazarrón. También estamos entusiasmados con nuevos retos y proyectos, como haber cogido para representar al pianista Álex Conde y su trío formado por otros dos grandes como Pablo Martín Caminero y Michael Olivera.

3. Mi apuesta musical es el proyecto de Álex Conde Trío, pero ante todo seguir ilusionados con lo que hacemos, y despiertos; el estar en constante relación con músicos hace que surjan nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevos proyectos…

César Marín / L.O.

CÉSAR MARÍN, promotor en Rock Stars Manager

1. Lo más destacado es la evolución constante de la infinita escena musical murciana. Este año, proyectos como Norte Perdido, Julia Cry y Helio nos confirman el buen estado de salud que tiene esta cantera, y que bandas como Arde Bogotá y Viva Suecia les muestran a nuestros jóvenes que, con talento, canciones y trabajo, se puede llegar. Lo más recordado, sin duda, es el concierto Viva Suecia en el Warm Up.

2. Se presenta un año con mucho trabajo, dándole continuidad a proyectos que llevamos apoyando mucho tiempo como el de Alec López: va sacando sus trabajos en castellano y tenemos la confirmación de que ahí hay un pedazo de artista. También Enemigos Íntimos, que publican su primer elepé en febrero, y LeVerse, que sigue su progresión con cada single publicado; o los jovencísimos Norte Perdido, que ya preparan la grabación de su siguiente disco. Así que claro que soy optimista cuando me pongo a escuchar música de lo que se está creando en Murcia. La sonrisa que se dibuja en mi cara puede durar un año entero, o un lustro.

3. Mi gran apuesta es el 1.200 Aniversario de Murcia, que pondrá a esta ciudad en el punto de mira y, por consiguiente, a todo el talento que tenemos aquí. Mi deseo para este 2025 es que todos los proyectos musicales tengan la repercusión mediática que merecen. Han trabajado mucho y hay grandes canciones.

ISAAC VIVERO / L.O.

ISAAC VIVERO, CEO de Garaje Beat Club y presidente de ACCES y de Murcia Live!

1. Lo más destacado en la escena musical murciana ha sido Arde Bogotá. Hace un año dije que se convertirían en una banda de estadio y ya lo son, sin duda. Tras una gira impresionante han cerrado el año estrenando un nuevo show con una producción de primerísima división. Es la banda de rock más grande de España, con solo dos discos. No recuerdo nada parecido.

2. Soy optimista. Llevamos dos años muy buenos: España hoy lidera el crecimiento económico en el mundo occidental, hay alegría y la gente tiene ganas de salir, de disfrutar la vida. Pese a que considero que en muchas ocasiones la amplísima oferta de música en directo en Murcia supera a la demanda, y eso es peligroso, creo que el sector va a seguir funcionando bien en 2025. La incertidumbre es grande por la inestabilidad internacional, el peligro de una escalada bélica a nivel mundial y el cambio climático, que nos puede traer el desastre cualquier día, pero si ninguno de esos desastres llega, iremos bien.

3. Mi apuesta sigue siendo Arde Bogotá. Pese a que la banda ya es absolutamente gigantesca, creo que todavía no ha tocado techo. Ya empezamos a verlos en la parte alta de los carteles de festivales internacionales muy importantes, pero creo que todavía tienen mucho margen para seguir creciendo en ese ámbito. En 2025 darán un gran salto fuera de nuestras fronteras, y en España creo que llegó el momento de llenar un gran estadio. Y mis deseos para 2025 son los mismos que para 2024, que lamentablemente no se cumplieron: que terminen los conflictos bélicos en Palestina y Ucrania, y que a nivel internacional las cosas se calmen un poquito.

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ IGLESIAS / L.O.

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ-IGLESIAS, coordinador del Caravaca Power Pop y líder del grupo Octubre

1. Para mí lo más destacado y lo que será más recordado es la explosión mundial de unos mocosos llamados The Lemon Twigs. Ya tenían varios discos antes, pero con los dos últimos han conseguido algo que hacía mucho que no pasaba, y es que en sus conciertos coincidamos amantes de esos sonidos clásicos de todas las edades. Es reconfortante ir a conciertos de pop, rock o power pop y que vuelva a haber veinteañeros.

2. Pues mira... ¡siempre hay que ser optimista! Ojalá el tirón de los ‘Lemon’ haga que exista un relevo generacional en nuestros sonidos. Tanto en el público como en los artistas. Seguro que se está sembrando algo muy bueno. Yo lo veo así.

3. Vamos a apostar por el producto regional: Gallopedro. En cuanto a mi deseo para 2025 es que el público apueste por las salas de conciertos y los festivales medianos y pequeños, esos son los verdaderos creadores de un ecosistema musical vivo. ¡Nos vemos en los conciertos!

ANTONIO PÉREZ VALCÁRCEL / L.O.

ANTONIO PÉREZ VALCARCEL, responsable de Hurrah Records

1. Para mí, este año, como todos los años, lo mejor es la gente y su respuesta, las ganas de participar, de involucrarse en todas las propuestas. Con un público así de receptivo es mucho más fácil lanzarse a agitar cualquier escena. En lo estrictamente musical, hay varios acontecimientos destacados. La producción discográfica es ingente, tal vez incluso desproporcionada, pero hemos podido gozar de un montón de discos sensacionales, de grupos veteranos y noveles. La música pop goza de muy buena salud. No podemos olvidar varios regresos sonados que nos ha dejado este año, como el de The Cure o Los Hermanos Dalton. En cuanto al territorio independiente, se echa en falta algo de variedad en los Festivales, que los promotores sean más valientes y otorguen más oportunidades a la multitud de propuestas excelentes que están pidiendo paso en unos eventos algo anquilosados y orientados al mismo público que descubrió los festivales en los años noventa, en algunos casos con carteles muy parecidos a los de hoy, treinta años después. Echo en falta algo más de riesgo y de cariño a la hora de programarlos.

2. El 2025 se presenta con una tendencia muy continuista. Seguirá la enorme oferta discográfica, los eventos masivos se harán más fuertes y seguirán emergiendo las propuestas más minoritarias y especializadas, que es a las que hay que apoyar. Festivales como el Caravaca Power Pop, Ufovisión, Satarra, Ruidismo o cualquier Popfest, por citar algunos, deberían ser citas fijas en nuestras agendas. Y en lo personal, claro que soy optimista; de otro modo no podríamos seguir en esto. Tenemos mucha ilusión con los lanzamientos con los que vamos a abrir la temporada: los discos largos de Vosotras Veréis, Feedbacks y Ramírez Exposure. También vamos a unir fuerzas con otro sello (casi) local, Spicnic, para poner en circulación lo nuevo de Las Chinchetas. Algo más tarde verá la luz la reedición del discazo de los Substitutos, y algunas cosas más que ya veréis, ya… Además, que tanto Higinio como Pedriñanes 77 tengan preparado un EP cada uno es algo que también nos llena de ilusión. Y no olvidéis tampoco que en algún momento de 2025 se hará justicia discográfica al enorme talento de Ángel Ninguno, y esto debería ser motivo para descorchar tu mejor botella.

3. Mi principal apuesta musical para 2025 es la misma de todos los años: Higinio. Este es su momento. Con el nuevo EP deberían tocar hasta en la Super Bowl. son la monda. El resto de apuestas ya las he adelantado un poco en las preguntas anteriores. Este año vamos muy en serio, no conviene despistarse. Aunque mi apuesta infalible para 2025 eres tú, tú que nunca nos fallas, que apoyas a los grupos y eventos realmente independientes, que cuidas la forma, pero sobre todo, el fondo y que eres el único motivo por el que seguimos creyendo en este tinglado. Y mi deseo para 2025 es que no tengamos que vivir ninguna tragedia como la maldita dana, que tanto daño ha hecho, también en nuestro sector, y que se vuelvan a comercializar el Calcio 20 y el Frigurón.

DIEGO GARNÉS / L.O.

DIEGO GARNÉS, director de El Backstage Mag.

1. Pues el nivel sigue alto en la Región de Murcia. Me encanta y conecto mucho con el superrollazo de Helio, J Days, Julia Cry y de Lini; me enamoro cada vez que escucho La casa rosa, de Carey; el álbum debut de Mala Cotton, Género fresco (2024), me parece una joya superdisfrutona; Noise Box y Maestro Espada se han marcado dos de los mejores discos del año, y los últimos singles de Ruto Neón son genialidades. Y lo más recordado, el WiZink Center de Viva Suecia. A nivel personal, fue un tortazo de sentimientos y emociones que no vi venir hasta que empezaron a tocar: de principio a fin, llorando y cantando incontrolablemente; demasiados recuerdos desde aquella primera vez acompañándoles en el local de ensayo cuando aún no habían dado ni un concierto, y aquella primera sesión de fotos... Mucho amor y orgullo a partes iguales.

2. Siempre soy optimista, porque, si no, apaga y vámonos. La cultura y la creatividad en la Región de Murcia es un vergel, y solo hay que fijarse en los años que llevamos de talento: diría que aproximadamente unos quince de explosión artística. También hay que poner en valor una mayor organización en el entramado cultural formado por salas, promotoras, medios, sellos, grupos, fotógrafos, DJ’s, técnicos y demás profesionales del sector, lo que hace que se tenga mucho más en cuenta todo este tejido a nivel político y de instituciones.

3. A ver, difícil, difícil… Pero creo que Julia Cry va a despegar como un cohete y va a llegar lejos. Helio me encanta y me gustaría que tuviera una buena oportunidad de destacar y conseguir éxito. Y, por último, caigo rendido con todo lo que tenga que ver con el proyecto de Boria (Pepe Gálvez): ojala verlo en muchos escenarios y buenas giras por toda España. ¿Mis deseos? Fácil, que la gente se queje menos, por favor, que parece que todos tienen la piel de papel de fumar. Que si demasiadas luces y ruidos en Navidad, que si demasiada verbena en la calle, que si demasiado tráfico, que si la abuela fuma… Todo les molesta. Por eso, pido un poco más de tolerancia, diversión, y relativizar las cosas un poco más, porque, como dice Viva Suecia, “la verdad es que nada es tan importante”.

JOSÉ JOAQUÍN INIESTA / L.O.

JOAQUÍN JOSÉ INIESTA, diector de La Culturería

1. Lo más destacado es la consolidación de la Región Murcia como un eje principal de la escena musical nacional, con la confirmación de Arde Bogotá y Viva Suecia como bandas más destacadas del indie nacional. Y, a nivel personal, yo no olvidaré el concierto de Viva Suecia en el Warm Up: un paso al frente de un grupo que hemos visto nacer y crecer.

2. El 2025 tiene nubes y claros: las nubes están en los problemas que parecen no tener solución a la hora de encontrar una ubicación ideal a los grandes eventos que la ciudad de Murcia debería albergar. Por otro lado, creo que la cantera regional va a seguir dando nombres muy interesantes.

3. Dos de proyectos que me gustan mucho son A Mares y Sueño Xanadú, les veo recorrido. Otros ya son realidad. Mi deseo iría por dos grupos a los que tengo en lo alto de mi lista: me gustaría ver a Noise Box en los carteles de distintos escenarios, y desearía ver a Evve – un dúo muy infravalorado – en formato banda. A nivel institucional, me encantaría que las administraciones se implicaran más en facilitar a los grupos pequeños que puedan dar conciertos (menos tributos y más grupos emergentes). M-Clan, Viva Suecia, Arde Bogotá... no necesitan apoyo, pero los nuevos talentos sí.

MANUEL ROMERO / L.O.

MANUEL ROMERO, coordinador y booker en Grabaciones Vistabella y Cooperativa Ítaca

1. Más allá de los grandes conciertos de bandas de la Región, la unidad del sector y la escena en los diversos conciertos en solidaridad con la dana. Además, la vuelta discográfica de Perro; los grandes estrenos de Maestro Espada, Sistema Nervioso y Ave Alcaparra, y el retorno de Cooperativa Ítaca como una sala de conciertos capital en la ciudad.

2. Sin duda, tengo una visión optimista. Creo que la escena en Murcia está más fuerte que nunca. Cada vez más bandas nuevas se pueden hacer un hueco, en todos los niveles, y sobre todo, tener una sostenibilidad en el tiempo, cosa que no ha sido fácil de ver. Además, la programación de las salas y ciclos es cada vez más cuantiosa e interesante.

3. La apuesta está clara: Palomo Palomo. ¿Deseos? Que haya más conciertos, más exitosos y más interesantes en las salas.

VICTORIA SANCHEZ / L.O.

VICTORIA SÁNCHEZ, docente, ilustradora y escritora

1. Creo que 2024 será recordado como el año del reinado absoluto de la música murciana en los circuitos de festivales y salas de todo el país. Ya no hay duda de que las cabezas de cartel y las apuestas más interesantes provienen de nuestra tierra. Guardaremos con especial cariño el concierto de aniversario de Viva Suecia en el Warm Up, con todas las maravillosas colaboraciones que tuvieron lugar. También quedará grabado en la memoria colectiva el ascenso imparable de Arde Bogotá, que se ha consolidado como el grupo del momento en España.

2. El 2025 se perfila con una continuidad muy positiva para los grupos de indie rock ya consolidados. Basta con ver que siguen siendo los protagonistas indiscutibles de los principales eventos musicales del país. Pero, además, está surgiendo una nueva hornada de propuestas muy interesantes. Aunque aún se etiquetan como emergentes, estas bandas y artistas cuentan con calidad más que suficiente para formar parte del panorama musical nacional. La música en nuestra región florece gracias al gran talento que aquí abunda, pero también por las iniciativas que se mantienen y cuidan año tras año. Existen personas que, en muchas ocasiones de forma altruista, se convierten en altavoces de la escena, apoyan y programan en salas, recogen eventos en fotos y vídeos, escriben artículos, gestionan webs y, por supuesto, hay músicos y artistas comprometidos. Todo este trabajo desinteresado debe ponerse en valor por todo lo que supone para la escena regional.

3. Una grata sorpresa que ya se veía venir es el trabajo de Maestro Espada, quien ha logrado una magnífica reinterpretación y producción de nuestro folclore. Creo que nos dará muchas alegrías. De hecho, su disco ya ha sido incluido entre los mejores del 2024 en muchas revistas y webs. Además, me interesan propuestas como las de Alec López, Karlan, Ruto Neón, Mala Cotton, Shaman Shaman, Boria, Helio, Ada Ulises, Madbel, Joséluis, Ángel Calvo, Norte Perdido, Aixa, Julia Cry, Sistema Nervioso, Wakame..., entre otros muchos artistas. Firmo por un 2025 con más apoyo institucional para la divulgación de la música y el desarrollo artístico en general. Siempre pido más música en las aulas, y este año añado algo: más mujeres en cualquier ámbito del tejido musical.

Victorio Melgarejo / L.O.

VICTORIO MELGAREJO, director de los Premios Yepes de la Musica de la Región de Murcia

1. Pues el año, dicho así en su totalidad, ha salido redondo. Se van alcanzando metas por las que veníamos luchando desde todos los frentes con ahínco. La principal, sin duda, es que se está creando ya un tejido interesantísimo y muy potente de la industria musical en la Región; era esa la gran asignatura pendiente. Luego también la aparición de muchísimas propuestas musicales maravillosas surgidas, la consolidación de las grandes bandas murcianas en el panorama nacional, el éxito mantenido de los músicos históricos de nuestra Región que siguen de forma prodigiosa en activo, la diversificación de estilos que incluyen ya cualquier modalidad musical imaginable, la continua programación de las salas de conciertos, los grandísimos conciertos que han venido a la Región de músicos que a los que peinamos canas -o no peinamos nada- jamás soñamos ver por aquí y la gran apuesta por construir la marca Festivales Región de Murcia, que ha posibilitado que ya seamos conocidos como la Región de los Festivales en toda España, entre otras cosas. Pero probablemente lo más recordado sea el éxito sin precedentes de Arde Bogotá: ver a cuatro chicos de Cartagena con un talento descomunal y mucho valor comiéndose el mundo me produce una alegría grandiosa.

2. Se presenta espectacular. Desde que pusimos en marcha los Premios de la Música de la Región de Murcia, hace ya la friolera de ocho años, vemos cómo cada año van creciendo las propuestas musicales: hemos tenido que diversificar categorías y ampliar el elenco de estilos representados; y además batimos récords cada año en la grabación de discos (en 2014, más de 130, que eso en una comunidad uniprovincial es verdaderamente un sueño). Si cogemos días laborables estamos ya casi en un disco grabado en la Región cada 48 horas. También hay que destacar el avance en músicas urbanas, en electrónica, fusión y otras tendencias y la consolidación de las propuestas de rock, pop, flamenco, música clásica y música tradicional, y la puesta en valor de los grandes músicos que hay haciendo verdaderas obras maestras para teatro, cine o televisión, sumado al tirón de la industria audiovisual que realiza la música promoviendo la realización de cientos de videoclips por productoras murcianas. Es que todo es una verdadera explosión de talento y creatividad.

3. En general apuesto al éxito continuo de músicos de la Región, pero refiriéndome de forma concreta a los más noveles, me parece que gente como Alec López, Maestro Espada y Julia Cry van a ser un bombazo más pronto que tarde, y seguro que les sumarán muchos más. También apuesto por ver a cientos de grupos actuando en salas y festivales; eso es primordial para sentar las bases de la industria musical, y sé positivamente que va a pasar. Apuesto también por la consolidación de estilos que empiezan a tener un gran público, especialmente el flamenco, la música clásica y la música tradicional, nuestro folclore, que es verdaderamente grandioso. Apuesto por el éxito de gente como Roque Baños y Alicia Morote, entre otros, que están en un primerísimo nivel internacional en la composición de bandas sonoras. Y en cuanto a mis deseos, pues que todo siga como hasta ahora: que la administración regional continúe con sus políticas activas de apoyo al sector. La última propuesta de ‘Conexión Internacional ICA’ era tan solicitada ya desde hace tiempo que me parece de una gran sensibilidad y talento el ponerla en valor. Porque la internacionalización es uno de los grandes retos. Y, si me permite usted, maestro, pediría por favor que jamás se olvide a los grandes músicos de esta tierra que durante muchísimos años han llevado la bandera y la lucha del sector musical: han sido ejemplo y espejo, son un gran patrimonio que debemos conservar y cuidar, les debemos muchísimo.

EVELYN PIÑERO / L.O.

EVELYN PIÑERO, periodista musical en Radio Compañía y miembro del dúo Evve

1. Hemos vivido grandes momentos en 2024. Un año más, la Región de Murcia consigue celebrar la vida con música. Recuerdo un Warm Up que nuevamente ha enganchado con el público, un Rock Imperium más que expectante, un Fortaleza Sound que aterrizaba esplendoroso, un Lemon Pop que ha vuelto a sembrar recuerdos, un Visor Fest para degustar, un B·Side Festival que aclamaba grandes aplausos o una Mar de Músicas que siempre acierta. Pero, lejos de festivales, recuerdo noches mágicas como el concierto de Robe, en el que buscar aparcamiento ya era un preludio de tantas ganas como asistentes habría. Y me viene un martes por la noche disfrutando de Yann Tiersen en Mamba! Aterrizan mis pensamientos en la exquisitez de una ‘CicloGénesis’ musical que ha invadido Cooperativa Ítaca en forma de ciclo gourmet. Aunque para ciclogénesis, la de los cartageneros Arde Bogotá revolucionando el Palacio de Deportes de Murcia con el fin de su gira o el espectáculo de Bryan Adams en ese mismo escenario poco después. Ha habido tantas buenas propuestas, que me he tenido que perder algunas. Y eso solo puede hablar bien de la oferta de directos que tenemos en esta tierra. En definitiva, diría que ha sido un año que ha puesto tantos colores musicales en nuestra tierra que me cuesta ordenarlos sin echar una sonrisa.

2. La visión, dada la trayectoria y los anuncios de carteles que ya se van descubriendo, solo puede ser optimista. Giras importantes y destacadas de artistas nacionales e internacionales volverán a tener parada en Murcia, y eso es motivo para sentirse orgullosos. Honestamente, no podemos olvidar que hay otras regiones más grandes por las que no pasan ni la mitad de giras y bandas o artistas que tendremos por aquí. Y especialmente, destaco el concierto de Raphaelísimo. Espero y deseo disfrutar del concierto, la fuerza y la enormidad que suele acompañar al de Linares en sus actuaciones y que su recuperación sea de diez.

3. Es complicado. La escena regional goza de calidad, diversidad, originalidad..., reúne todos los ingredientes para que nos sintamos orgullosos de la música que surge de esta Región. Cada semana descubro nuevos proyectos que me sorprenden y a los que, en muchas ocasiones, no se les da el lugar adecuado por el ruido que nos rodea. Pero otros, que ya despuntan, merecen continuar con esa tendencia y hacerse grandes. Me vienen a la mente Hoonine, talentosa y atrevida, o Carmesí, creadora de contenido como pocas. Pienso en bandas como Wakame, Sistema Nervioso, The Golden Lips, Maestro Espada..., y creo que, en los distintos estilos, encontramos buenas bandas. Por no hablar de mis queridos Noise Box, que han lanzado un disco valiente y exquisito, o proyectos como Le Mur, que cerró una gira increíble y nos prepara un 2025 de nuevas joyas. Y así podría mencionar multitud de proyectos más. Para ellos (los mencionados) y para los que me pasan por la mente, deseo que tengan muchas posibilidades de actuar y disfrutar de escenarios. Deseo que el público incluya a las pequeñas salas en sus planes y apueste por sorprenderse con directos de bandas que no conoce. Deseo que todos tengamos un feliz 2025 donde la salud, en lo amplio del concepto, nos invada a todos en esta Región.

CHARLIE BALIBREA / L.O.

CHARLIE BALIBREA, fotógrafo

1. Lo más destacado de este 2024 es la afluencia masiva a todo tipo de eventos musicales. Lo más recordado, el éxito descomunal de nuestros Arde Bogotá.

2. Se presenta con el listón muy alto en cuanto a nivel y cantidad de bandas y conciertos. Optimista a corto plazo, pero pesimista a medio y largo. La afluencia y consumo tan bestial de música en directo es maravilloso, pero, a la vez, débil. Un crecimiento más progresivo garantiza que el público es de verdad amante de la música (no de actos sociales en los que está incluida la música).

3. No soy de apuestas, pero estoy deseando que Family saquen su segundo elepé (utopía). Por lo demás, deseo que desde la industria se cuide mucho el desarrollo de los artistas con una velocidad sensata. Y que la música siga siendo tan solidaria con los que sufren adversidades tan duras como la de la dana.

RAFA GÓMEZ / L.O.

RAFA GÓMEZ, director del Microsonidos y de Silbato Producciones

1. Lamentablemente, 2024 será el año del desastre de Valencia y Letur, y los conciertos y ayudas del sector creo que serán lo más recordado en nuestro ámbito. En lo estrictamente artístico, Arde Bogotá se lleva palma. A nivel personal, el último trabajo de Fernando Rubio, Stay cool (2024), me parece una obra maestra.

2. Creo que el sector cada vez es más fuerte y profesional. Los profesionales cada vez más cualificados, el asociacionismo de salas y otros colectivos y el apoyo de las instituciones.

3. Pues tengo muchas esperanzas en los chavales que vienen dando guerra. Sueño Xanadú, Sistema Nervioso, Ave Alcaparra.... Me gustaría que poquito a poco fueran dándose a conocer y pudieran funcionar como bandas sólidas. Os deseo a todos un 2025 cargado de amor y buenas canciones.

GUILLE SOLANO / L.O.

GUILLE SOLANO, productor y cantante de Sistema Nervioso

1. Para mí, el descubrimiento del dúo Magdalena Bay, la consagración de Fontaines DC como grupo rock de referencia y, por qué no decirlo, Palomo Palomo como candidato a futura gran estrella en el indie murciano.

2. Optimista siempre es. Si hurgas bien, todos los años hay buenos discos y gente haciendo realmente cosas diferentes. No ha muerto ni el rock ni el punk, todo está vivo.

3. Creo que Squid opta a sacar el mejor disco del año. Mi deseo para 2025 es más espacio para que en Murcia se hagan cosas raras. Dejémoslo ahí.

SERGIO MERCADER / L.O.

SERGIO MERCADER, prensa Monkey Pro y director C’Mon Murcia

1. Por desgracia, creo que lo más comentado ha sido el problema con la celebración de grandes conciertos y festivales al aire libre en la ciudad, que ha provocado cambios de última hora y hasta el fin del Visor Fest. Murcia tiene un problema, y es la ausencia de un recinto ferial a la altura, y estamos pagando las consecuencias. Ojalá en 2025 se sienten las bases para ponerle solución.

2. Murcia parece superarse cada año en lo que a oferta de conciertos se refiere. Y en 2025 todo apunta a que volverá a ocurrir lo mismo. Ya se han anunciado un buen número de conciertos más que interesantes, incluyendo tanto propuestas emergentes como giras internacionales de primer nivel.

3. Mi gran deseo no es simplemente musical, es que por fin se ponga en marcha el recinto ferial que tanto necesita esta ciudad y que nunca parece llegar. Cada vez se convierte en algo más urgente y limitante para que promotores y artistas vean con buenos ojos a Murcia, y no como un interrogante en sus giras. Es bastante simple y fácil de ver, aunque parece que los que tienen que hacerlo no quieren abrir los ojos.