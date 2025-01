Preparen su agenda: 2025 viene cargado de conciertos en la Región

Que la Región vive una época dorada en lo musical no es una afirmación que, a estas alturas, deba sorprender a nadie. Ahí están Viva Suecia, que hace apenas unos días se dieron un baño de masas (o tres) con los conciertos en el Villegas por su décimo aniversario, y qué decir de Arde Bogotá: lo de los cartageneros supera cualquier tipo de lógica, pues seguramente sean, hoy por hoy, la banda de rock más grande del país, y 2025 apunta a ser el año de su internacionalización. Pero lo dicho al inicio de este artículo no solo tiene que ver con tener a dos grupos enormes en lo más alto; también con la cada vez más efervescente (y casi que inabarcable) programación musical que cada semana copa la agenda cultural de nuestra comunidad.

Es difícil saber si lo de los ‘suecos’ y lo de los ‘cowboys de la A3’ ha tenido que ver en ello –o lo de Second, años atrás, o M-Clan, si retrocedemos todavía más en el tiempo–, pero lo que está claro es que hace mucho que esta tierra ya no es una desconocida para las grandes bandas y artistas del país, e incluso más allá; y la cuestión es que la cosa va a más... Por supuesto, es absurdo obviar llegados a este punto el debate eterno de la burbuja de los festivales –y, por extensión, de la música en vivo–, pero la realidad es que, en este momento, tenemos un calendario por delante que, en este sentido, es la envidia de muchas (muchísimas) provincias, incluido de algunas más grandes y teóricamente punteras.

Por ello, vamos a repasar a continuación las citas más importantes que, por el momento, nos depara este año que recién comienza; aunque, eso sí, primero agradezcamos –porque es de recibo hacerlo– a las salas, programadores públicos y promotoras murcianas la oferta que tenemos ante nosotros, porque quizá el boom de la música regional –el año pasado se grabaron aquí más de 130 discos– haya hecho lo suyo, pero son ellos los que consiguen materializar este buen momento trayendo a lo mejorcito y más interesante del panorama. Y ahora sí, dicho lo cual, vamos con los conciertos más importantes de 2025 en la Región.

Los más ‘gordos’

Aquí es difícil no comenzar por los grandes festivales, y eso que la mayoría tienen todavía mucho por desvelar. La Mar de Músicas (del 18 al 26 de julio), por ejemplo, aún no ha ofrecido ningún tipo de adelanto, como tampoco lo han hecho el Cante de las Minas (del 30 de julio al 9 de agosto) ni el Jazz San Javier, que ni siquiera tiene fecha (aunque el grueso de su programación se desarrollará también a lo largo del mes de julio). Algo más generoso ha sido con sus fieles el Warm Up, agendado para los días 2 y 3 de mayo, y que cuenta con viejos conocidos como Franz Ferdinand, Mando Diao, Crystal Fighters, Mikel Izal, Amaia, Carolina Durante y Zahara. Pero el alumno aventajado este año es el Rock Imperium Festival de Cartagena, que ya ha cerrado un cartel estelar en el que destaca el regreso a la ciudad portuaria de los alemanes Scorpions o la visita, por primera vez, de dos iconos del metal como son King Diamond (Mercyful Fate) y Till Lindemann (Rammstein). Y también actuarán en la cuesta de El Batel los veteranos The Cult, los técnicos In Flames, los enérgicos Airbourne y los épicos Blind Guardian. En definitiva, una nueva convocatoria de talla internacional que, eso sí, este año tendrá que competir por fechas con el Resurrection Fest, de Vivero (Lugo), y el Barcelona Rock Fest.

Los que no tienen rival y también subirán los decibelios junto a la muralla de Carlos III –aprovechando el recinto del Rock Imperium una semana después, los días 4 y 5 de julio– son los locales Arde Bogotá, que iniciarán su gira de 2025 en casa con dos fechas que reunirán, en total, a 30.000 seguidores; y esto no es una previsión, sino una certeza, ya que el cuarteto agotó entradas en minutos para cada uno de los bolos. Prometen ser, sin duda, dos de las noches más recordadas del año en lo musical, como lo fueron las que protagonizaron los suecos Europe en cada una de las dos ediciones del ‘RIF’ que encabezaron. La cosa es que los de Joey Tempest regresan el próximo verano, pero esta vez ‘cruzarán’ el Puerto de la Cadena para llevar su ‘última cuenta atrás’ al coso de La Condomina, donde tendrá lugar de nuevo el ciclo ‘Murcia On’. Allí actuarán pocos días más tarde –el 10 de julio– estos veteranos rockeros, dentro de un programa que, para entonces, ya habrá vivido varias jornadas complicadas de asimilar (por la enormidad de sus protagonistas): de momento –porque Ibolele Producciones todavía no ha dicho su última palabra–, su agenda de conciertos la abrirá Chayanne el 24 de mayo, pero también pasarán por allí los norteamericanos Cypress Hill (3 de julio), una de las bandas más importantes de la historia del hip-hop; un icono de la música del pasado siglo como Lionel Richie (23 de julio), y el que es, por méritos, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, Carlos Santana (1 de agosto).

No obstante, las propuestas de carácter nacional que ha preparado este año el ‘Murcia On’ son casi tan interesantes o más que las internacionales (según a quién le preguntes, claro). En concreto, la cosa va de regresos y despedidas. La primera la protagonizará Miguel Bosé, que el mes pasado anunció su vuelta a los escenarios –tras ocho años de ausencia– y pasará por la Plaza de Toros de la capital del Segura el 28 de junio, mientras que el ‘adiós’ es asunto de Joaquín Sabina: el aclamado cantautor ubetense volverá al coso de La Condomina unos días antes para ofrecer dos últimas noches (25 y 27 de junio) con lo mejor de su repertorio. Además, hay otro concierto del ciclo en el que hay muchas miradas puestas: el de Raphael, especialmente tras haberle sido diagnosticado recientemente un linfoma cerebral primario. Por suerte para sus muchos seguidores en la Región de Murcia, su visita está prevista para el 4 de octubre y, a día de hoy, todavía no ha sido cancelada (como sí lo han sido los que tenía previstos para estos primeros meses de 2025), con lo que aún queda esperanza.

Más estrellas (nacionales)

El ‘Murcia On’ también tiene preparados otros shows de artistas internacionales que merece la pena destacar como el de los escoceses Simple Minds (19 de julio) y el del mexicano Alejandro Fernández (12 de agosto). Además, el nuevo recinto de concierto de la capital del Segura, el Espacio Norte –junto al Estadio Enrique Roca–, acogerá el 6 de junio a una de las más grandes figuras de la música urbana: el puertorriqueño Myke Towers. Pero hay nombres nacionales que brillan con luz propia, como el de Ana Belén, que se subirá a las tablas del Auditorio Víctor Villegas el 20 de septiembre. Y en este apartado también tendrá mucho que decir la nueva edición de ‘Las Noches del Malecón’, que, de momento, ha confirmado a Manuel Carrasco (13 de junio), Amaral (20 de junio), Rigoberta Bandini (4 de julio) y Leiva (4 de octubre). Pero ojo con quedarse con los conciertos al aire libre porque este año son muchos los artistas y bandas acostumbrados a grandes aforos que han decidido volver a las salas...

Uno de los casos más llamativos es el de Love of Lesbian, que han programado dos conciertos en la Mamba! por San Valentín –el 14 y el 15 de febrero– con entradas ya agotadas, pero también de Xoel López, que pisará ese mismo escenario justo un mes después: el 14 de marzo. Y, al día siguiente, quien tomará el escenario de la sala de Atalayas es el malagueño Foyone, uno de los raperos más importantes del país. Otros conciertos interesantes dentro de la programación de la Mamba! son los de Los Zigarros (11 de enero), Cala Vento (8 de febrero), Israel B (27 de febrero), Pole (28 de febrero), Judeline (7 de marzo), El Drogas (16 de mayo) y Álex Ubago (30 de mayo). Y, al otro lado de la ciudad, en Garaje Beat Club, merece la pena destacar los bolos previstos a cargo de Viva Belgrado (11 de abril), responsables de uno de los discos más reseñados de 2024, Cancionero de los cielos; El Niño de la Hipoteca (30 de marzo), que vuelven a girar tras el éxito cosechado por su líder, Guiu Cortés, en solitario, y dos fechas internacionales: la de los finlandeses Steve ‘n’ Seagulls (5 de marzo) y la de los powermetaleros alemanes Primal Fear (1 de octubre).

Recomendaciones

Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos del Microsonidos, que arranca el 24 de enero en La Yesería de la mano de Ave Alcaparra y hasta el 5 de abril ofrecerá conciertos de casi un centenar de bandas en la Spectrum, Musik, REM, en Ítaca... Por citar algunos, especialmente interesantes son el del británico Bernard Butler, que presentará en el Villegas el 22 febrero su nuevo disco en solitario, Good grief (2024), después de haber sido guitarrista y parte fundamental de Suede y The Tears, entre otros muchos proyectos, y el del navarro Joseba Irazoki, un músico mayúsculo y quizá desconocido por estos lares –el euskera no ayuda– pero que promete ofrecer un concierto para el recuerdo el 28 de febrero en La Yesería. Y de Euskal Herria a Galicia de la mano de Baiuca, una de las sensaciones del último año y referente de la pujante escena folktrónica: actuará en Bullas abriendo una nueva edición del ciclo ‘Antioxidante’ el 1 de enero, mismo día en que los murcianos Maestro Espada –de la misma cuerda– presentarán su primer largo en el Teatro Circo, que espera un lleno para recibir a los hermanos Álex y Víctor Hernández. Por cierto, el padre de ambos, Gabriel Hernández, ofrecerá un concierto junto a Río Viré el 12 de enero en El Batel de Cartagena.

Pero, volviendo al ‘Antioxidante’, que también traerá a La Almazara a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (22 de febrero), a Biznaga y Airbag (8 de marzo) y a Parquesvr (22 de marzo), es imposible obviar la visita el 24 de mayo de los californianos Osees, banda de garage rock psicodélico con cerca de treinta años de trayectoria y un directo salvaje. Por lo demás, merece la pena destacar también el concierto que ofrecerá en el Romea Raimundo Amador el 7 de febrero, dentro de la próxima edición de la Cumbre Flamenca de Murcia, y la despedida de Medina Azahara, que pasará por el Auditorio El Batel del 13 de diciembre.

Y nos hemos dejado para el final a los músicos y bandas de aquí. Ya hemos mencionada a la familia Hernández, pero incluso antes que ellos –de hecho, dentro de exactamente una semana–, Carey, la banda de Aarön Sáez (Varry Brava) y Antonio Turro, inicia la gira de su nuevo disco, La casa rosa (2024), en el Auditorio Municipal de Guadalupe, mientras que el día 17 de este mismo mes, Funambulista hará un ensayo general de su próximo tour en la Sala Mamba! Allí estarán también los propios Varry Brava el día 25 presentando su reciente Sharipop (2024), y Noise Box tienen la puesta de largo de Daño (2024) –Mejor Álbum de Rock del pasado año para los Premios Yepes– el 21 de febrero en la REM, después de ofrecer en las últimas semanas varios aperitivos en forma de showcase. Y, al día siguiente, Tarque & La Asociación del Riff cerrarán la gira de su Vol. 2 (2023) con un bolo en la Mamba! de puro rock and roll. Así que, lo dicho: preparen boli y una buena agenda porque la van a necesitar, y estén atentos a La Opinión, porque iremos actualizando el calendario de conciertos de un 2025 frenético.