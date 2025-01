Conciertos en Murcia: consulta las bandas y artistas que actúan en la Región este año 2025

Un año más, La Opinión recopila las principales fechas de la agenda musical regional. A continuación detallamos mes a mes los conciertos más destacados tanto de la programación de salas como de los teatros y auditorios, y fijamos (subrayamos) en el calendario los grandes festivales de un 2025 que tiene oferta para todos los gustos.

Eso sí, los primeros meses del año los viviremos a cubierto y de la mano, principalmente, del Microsonidos y de las aportaciones de la Mamba!, Garaje Beat, la REM... Serán, en su mayoría, propuestas de ámbito nacional. Habrá que esperar a verano para comenzar a ver los grandes espectáculos al aire libre, con especial atención a lo que ocurra en la Plaza de Toros de Murcia, gracias a una nueva edición del ciclo 'Murcia On', y, por supuesto, al nuevo recinto de conciertos de la capital del Segura, el Espacio Norte, donde este año tendrán lugar 'Las Noches del Malecón'. Por ellas pasarán algunas de las principales bandas y artistas del país, como Rigoberta Bandini, Leiva, Amaral y Manuel Carrasco; mientras que el coso de La Condomina acogerá conciertos de talla global como los de Lionel Richie, Carlos Santana y Cypress Hill.

Tampoco podemos olvidarnos de Cartagena, donde tendrá lugar este verano una nueva edición de La Mar de Músicas y, por supuesto, el Rock Imperium Festival, que traerá hasta el parque de El Batel a Scorpions, King Diamond, Lindemann, The Cult, In Flames y Airbourne, entre otros muchos. Y justo allí, solo que una semana después, Arde Bogotá ofrecerán dos conciertos históricos (4 y 5 de julio) que reunirán a un total de 30.000 personas; una cifra, por cierto, que no es azarosa, ya que los hijos pródigos de la ciudad portuaria agotaron entradas en apenas unos minutos.

Y, por supuesto, en mayo tendremos un nuevo Warm Up; en julio, el Jazz San Javier; en otoño, el Cartagena Jazz Festival... En definitiva, una oferta para todos los públicos que iremos recopilando a lo largo del año en este artículo. Así que te invitamos a guardarte este link y a empezar a bloquear noches en tu agenda.

Enero:

10 de enero: Super 8 [tributo al indie español], en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 15/20 euros).

10 de enero: Antoñito Molina, en el Auditorio El Batel, Cartagena (21.00 horas, 25-70 euros).

11 de enero: Pastora Soler, en el Auditorio Víctor Villegas, Murcia (21.00 horas, 25-60 euros).

11 de enero: Muerdo, en el Teatro Circo, Murcia (21.00 horas, 18-22 euros).

11 de enero: Los Zigarros, en la Sala Mamba!, Murcia (21.30 horas, 25/28 euros).

11 de enero: Capitán Mercury [tributo a Queen], en Garaje Beat Club, Murcia (19.30 horas, 17-23 euros).

11 de enero: Carlangas y Los Cubatas + Ruto Neón, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 20 euros).

11 de enero: Carey, en el Auditorio Municipal de Guadalupe (20.00 horas, 7 euros).

12 de enero: Gabriel Hernández + Río Viré, en el Auditorio El Batel, Cartagena (19.00 horas, 16 euros).

17 de enero: Funambulista, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, 25 euros).

18 de enero: Dry River, en la Garaje Beat Club, Murcia (21.00 horas, 15/18 euros).

18 de enero: Sticky M.A., en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 20 euros).

18 de enero: Celtas Cortos Sinfónico, en el Auditorio El Batel, Cartagena (20.00 horas, 38-49 euros).

24 de enero: Queen Forever Tribute, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 24 euros).

24 de enero: Paula Mattheus, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 22/25 euros).

24 de enero: Ave Alcaparra, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 8/10 euros).

24 de enero: Paula Serrano, en el Café de Alba, Murcia (22.00 horas, 10 euros).

25 de enero: Varry Brava, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, 25 euros).

25 de enero: Depedro, en el Teatro Circo, Murcia (21.00 horas, 25/30 euros).

25 de enero: Guadalupe Plata, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 15/18 euros).

25 de enero: Muchachito Bombo Infierno, en el Teatro Villa, Molina de Segura (20.00 horas, 20/23 euros).

31 de enero: Pignoise, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 22 euros).

31 de enero: Santero y Los Muchachos, en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 20/25 euros).

31 de enero: Reality, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 20 euros).

31 de enero: El Diablo de Shangai + Tragicomedia, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 10/12 euros).

Febrero:

1 de febrero: Maestro Espada, en el Teatro Circo, Murcia (21.00 horas, 20 euros).

1 de febrero: Besmaya, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 15 euros).

1 de febrero: Los Bengala + Soyla, en La Yeseria, Murcia (21.00 horas, 14/17 euros).

1 de febrero: Nuria Culla, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

1 de febrero: Baiuca, en La Almazara de Bullas (19.00 horas, 22 euros).

5-23 de febrero: Cumbre Flamenca Murcia.

Programación: 7 de febrero: Raimundo Amador, en el Teatro Romea, Murcia (20.00 horas, 22-30 euros).

8 de febrero: Mercedes Luján, en el Teatro Romea, Murcia (20.00 horas, 18-25 euros).

11 de febrero: Homenaje a Raquel Cantero, en la Fundación Cajamurcia, Cartagena (19.00 horas, entrada libre).

12 de febrero: José Ortega y Verónica Gumersindo, en la Fundación Cajamurcia, Murcia (19.30 horas, entrada libre).

15 de febrero: Miguel de Tena, en el Teatro Bernal, El Palmar (30.00 horas, 7 euros).

19 de febrero: Antonio Ayala, 'El Rampa', en el Museo Ramón Gaya, Murcia (19.00 horas, entrada libre).

22 de febrero: Arcángel, en el Teatro Circo, Murcia (20.00 horas, 22-30 euros).

23 de febrero: 'El duende de las emociones' [espectáculo infantil], en el Teatro Circo, Murcia (12.00 horas, 12 euros).

7 de febrero: Nerve Agent, en Garaje Beat Club, Murcia (21.00 horas, 18/22 euros).

7 de febrero: Despistaos, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 23 euros).

7 de febrero: Gallopedro, en la Sala Revolver, Murcia (22.00 horas, 9/12 euros).

7 de febrero: Single Hown + Animadora, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 8/10 euros).

7 de febrero: Villanueva, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas, 15/18 euros).

8 de febrero: Cala Vento, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 18/22 euros).

8 de febrero: Reverxo, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

8 de febrero: Diego El Cigala, en el Auditorio El Batel, Cartagena (20.00 horas, 50-65 euros).

8 de febrero: Festival Grunge is not Dead XXL [Radiobleach + Foo Fakers + Balck Hole Jam + The Rooster Project], en Garaje Beat Club, Murcia (20.00 horas, 12-18 euros).

8 de febrero: Miriam Rodríguez, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 25 euros).

9 de febrero: Dead Boys, en Garaje Beat Club, Murcia (20.00 horas, 22 euros).

14 de febrero: Love of Lesbian, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, entradas agotadas).

14 de febrero: Blam de Lam + Tranquilo Rayo!!!, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 8/10 euros).

14 de febrero: Adiós Noviembre + Enana White, en la Sala Musik, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

14 de febrero: Karavana, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 18 euros).

14 de febrero: Hazte Lapón, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 10/12 euros).

15 de febrero: Love of Lesbian, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, entradas agotadas).

15 de febrero: Malva, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 15 euros).

15 de febrero: Autoescuela, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

15 de febrero: Los Manises, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

16 de febrero: Zetazen, en Garaje Beat Club, Murcia (18.00 horas, 18/35 euros).

20 de febrero: Mafalda Cardenal, en la Sala REM, Murcia (22.15 horas, 18 euros).

21 de febrero: El Canijo de Jerez, en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 20 euros).

21 de febrero: Xenia + Aniquiladora, en la Sala Spectrum, Murcia (22.30 horas, 12/15 euros).

21 de febrero: Ángela González, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 10/12 euros).

21 de febrero: Noise Box + Piel Piel, en la Sala REM, Murcia (21.30 horas, 12/15 euros).

21 de febrero: Miguel Rivera, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 12 euros).

22 de febrero: Tarque & La Asociación del Riff, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 25/30 euros).

22 de febrero: Hijos de Nacho Vidal + Desenkanto, en Garaje Beat Club, Murcia (20.00 horas, 15-25 euros).

22 de febrero: Samuraï, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 24 euros).

22 de febrero: Pan + Le Mur, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 10/12 euros).

22 de febrero: Bernard Butler, en el Auditorio Víctor Villegas, Murcia (21.00 horas).

22 de febrero: Derby Motoreta's Burrito Kachimba, en La Almazara de Bullas (21.00 horas, 22 euros).

26 de febrero: The Pains of Being Pure at Heart, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 25 euros).

27 de febrero: Israel B, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, 15 euros).

28 de febrero: Pole, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 28 euros).

28 de febrero: Sínkope + Voltereta, en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 20/25 euros).

28 de febrero: Joseba Irazoki, en La Yeseria, Murcia (21.30 horas, 12/15 euros).

28 de febrero: Arroye + Maita, en la Sala Musik, Murcia (21.30 horas, 8/10 euros).

28 de febrero: Corizonas, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 18/22 euros).

28 de febrero: Caracazador, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

Marzo:

1 de marzo: Deltó! [tributo a Extremoduro], en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 10/15 euros).

1 de marzo: Repion + La 126, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 15/18 euros).

1 de marzo: Sueiro, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

1 de marzo: Glas + Madbel, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 14/16 euros).

5 de marzo: Steve 'n' Seagulls, en Garaje Beat Club, Murcia (19.00 hora, 25/30 euros).

7 de marzo: Judeline, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 18/22 euros).

7 de marzo: Rebeldes, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 22/28 euros).

7 de marzo: Bum Motion Club, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 6 euros).

7 de marzo: Yo Diablo + Que Dios te lo Pague, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 12/15 euros).

7 de marzo: Victorias + Sueño Xanadú, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 12 euros).

8 de marzo: Soge Culebra, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 20 euros).

8 de marzo: Vega, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 28 euros).

8 de marzo: Kokoshca + Aló Presidente, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 12/15 euros).

8 de marzo: Tominokers + Thee Psychoskys, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 10 euros).

8 de marzo: Las Petunias, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas, 12/15 euros).

9 de marzo: Doble Esfera + Pölvora + La Brigada, en Garaje Beat Club, Murcia (18.00 horas, 15-20 euros).

14 de marzo: Xoel López, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 30 euros).

14 de marzo: Uña y Carne, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 18/22 euros).

14 de marzo: Arco, en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 18/22 euros).

14 de marzo: El Último Vecino + Sistema Nervioso, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 16/20 euros).

14 de marzo: Mediapunta, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 12/15 euros).

14 de marzo: Roy Borland + Nico, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8 euros).

14 de marzo: Montesco + Mare Carrier, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas, 8/10 euros).

15 de marzo: Foyone, en la Sala Mamba!, Murcia (21.00 horas, 25/30 euros).

15 de marzo: Emilia, Pardo y Bazán + Meca, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 12/15 euros).

15 de marzo: Los Imbéciles, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

21 de marzo: Nat Simons, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 15/18 euros).

21 de marzo: Grande Amore + IreneXDios, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 15/18 euros).

21 de marzo: Aurora Plazza, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 6/8 euros).

22 de marzo: Ilegales, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 24 euros).

22 de marzo: Dirkschneider + Crownshift + All for Metal, en Garaje Beat Club, Murcia (19.00 horas, 35/40 euros).

22 de marzo: Anabel Lee, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 15/18 euros).

22 de marzo: Leo Middea, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas, 15/18 euros).

22 de marzo: Los Estanques, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 15/18 euros).

27 de marzo: Sarria, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 12/15 euros).

28 de marzo: De Acero [tributo a Extremoduro], en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 16-30 euros).

28 de marzo: El Nido, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 10/12 euros).

28 de marzo: Viuda + Galgo Diamante, en La Yesería, Murcia (21.00 horas, 10/12 euros).

28 de marzo: Arizona Baby, en la Sala Spectrum, Murcia (23.00 horas, 16/20 euros).

28 de marzo: Johnny Garso, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas).

29 de marzo: Samuel SLZR, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 17,63 euros).

29 de marzo: Karlan, en la Sala Musik, Murcia (22.30 horas, 8/10 euros).

29 de marzo: Raquel Pagés + Martin Puig, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 8/10 euros).

29 de marzo: Felipático Band, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

30 de marzo: El Niño de la Hipoteca, en Garaje Beat Club, Murcia (18.00 horas, 12-22 euros).

Abril:

2 de abril: Guttercats, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

4 de abril: Ruslana, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 22 euros).

4 de abril: Rupatrupa, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 19 euros).

4 de abril: Rick Treffers, en La Yesería, Murcia (21.30 horas).

5 de abril: Juanjo Bona, en el Teatro Circo, Murcia (21.00 horas, 25 euros).

5 de abril: Rebujitos, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 25 euros).

5 de abril: Veintiuno, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 25 euros).

5 de abril: Briótica + The Rays On, en La Yesería, Murcia (21.30 horas, 10/12 euros).

5 de abril: Los Astrónomos, en Cooperativa Ítaca, Murcia (20.30 horas, 10/12 euros).

5 de abril: Costera Sur Festival (Agosto + Bernal + Las Wonder, etc.), en la Plaza de la Iglesia de San José, en Los Garres (12.30 horas, gratis).

11 de abril: Viva Belgrado, en Garaje Beat Club, Murcia (22.00 horas, 14 euros).

11 de abril: La Plata, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 17 euros).

12 de abril: Dirty Porco, en Garaje Beat Club, Murcia (21.00 horas, 12/15 euros).

25 de abril: Paul Thin, en el Auditorio Murcia Parque, Murcia (21.30 horas, 27,5 euros).

25 de abril: Sharif, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 20/25 euros).

Mayo:

2 y 3 de mayo: Warm Up - Estrella de Levante (Franz Ferdinand + Polo&Pan + Fangoria + Carolina Durante, etc.), en La Fica , Murcia .

, Murcia 9 de mayo: Im-Pulse [Tributo a Pink Floyd], en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 25/28 euros).

9 de mayo: Paula Koops, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 22 euros).

10 de mayo: JC Reyes, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 44-88 euros).

10 de mayo: Saratoga, en Garaje Beat Club, Murcia (21.00 horas, 22-90 euros).

16 de mayo: El Drogas, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 27 euros).

16 de mayo: Mayo, en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 25 euros).

17 de mayo: Delcanto [Tributo a El Canto del Loco], en la Sala REM, Murcia (22.00 horas, 18 euros).

23 de mayo: Valeria Castro, en el Auditorio Víctor Villegas, Murcia (21.00 horas, 30-50 euros).

24 de mayo: Chayanne, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 64-76,5 euros).

24 de mayo: Osees, en La Almazara de Bullas (21.00 horas, 25 euros).

24 de mayo: Maki & María Artés, en la Sala Mamba!, Murcia (22.00 horas, 20/25 euros).

30 de mayo: Maka, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 38-85 euros).

Junio:

6 de junio: Myke Towers, en el Espacio Norte, Murcia (22.00 horas, 36-90 euros).

7 de junio: Elefantes, en el Auditorio El Batel, Cartagena (20.00 horas, 28 euros).

13 de junio: Manuel Carrasco, en el Espacio Norte, Murcia (21.30 horas, 50/100 euros).

15 de junio: Emilia, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 50-95 euros).

20 de junio: Amaral, en el Espacio Norte, Murcia (22.00 horas, 38,5 euros).

25 de junio: Joaquín Sabina, en la Plaza de Toros de Murcia (21.00 horas, 57-115 euros).

26-29 de junio: Rock Imperium Festival (Scorpions + King Diamond + Lindemann + The Cult + In Flames + Airbourne, etc.), en el Parque de El Batel, Cartagena (95-210 euros).

27 de junio: Joaquín Sabina, en la Plaza de Toros de Murcia (21.00 horas, 57-115 euros).

28 de junio: Miguel Bosé, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 49,5-143 euros).

Julio:

3 de julio: Cypress Hill, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 45-90 euros).

4 de julio: Rigoberta Bandini, en el Espacio Norte, Murcia (21.00 horas, 40 euros).

4 de julio: Arde Bogotá, en el Parque de El Batel, Cartagena (20.30 horas, entradas agotadas).

5 de julio: Arde Bogotá, en el Parque de El Batel, Cartagena (20.30 horas, entradas agotadas).

10 de julio: Europe, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 54-90 euros).

18-26 de julio: La Mar de Músicas, en Cartagena.

19 de julio: Simple Minds, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 50-70 euros).

23 de julio: Lionel Richie, en la Plaza de Toros de Murcia (21.00 horas, 73-125 euros).

25 y 26 de julio: Fan Futura Festival (Bad Gyal + Judeline + Kaze + Pole. + Dollar Selmouni, etc.), en el Parque del Gonio, Los Alcázares (44-109 euros).

30 de julio - 9 de agosto: Festival Internacional del Cante de las Minas, en La Unión.

Agosto:

1 de agosto: Carlos Santana, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 56-121 euros).

12 de agosto: Alejandro Fernández, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 60-130 euros).

Septiembre:

20 de septiembre: Ana Belén, en el Auditorio Víctor Villegas, Murcia (21.00 horas, 51-80 euros).

27 de septiembre: Antonio Orozco, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 37-55 euros).

Octubre:

1 de octubre: Primal Fear, en Garaje Beat Club, Murcia (19.00 horas, 20/35 euros).

4 de octubre: Raphael, en la Plaza de Toros de Murcia (21.30 horas, 37-93 euros).

4 de octubre: Leiva, en el Espacio Norte, Murcia (21.00 horas, 46 euros).

18 de octubre: Mónica Naranjo, en la Plaza de Toros de Murcia (21.00 horas, 51-73,5 euros).

Noviembre:

Diciembre:

13 de diciembre: Medina Azahara, en el Auditorio El Batel, Cartagena (21.00 horas, 32-38 euros).

2026: