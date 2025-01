20 discos murcianos de 2024: los aclamados por crítica y público y los que volaron por debajo del radar

Diez discos aclamados por crítica y público

Un año más, la música murciana ha contado con discos que, ya sea para oyentes, industria o entendidos, han destacado más allá de las fronteras de la Región. Son los que más han sonado y de los que más se ha hablado. Aquí hay regresos anhelados e imprevistos, esperadísimos debuts, dispendios de escuchas en plataformas, bandas y artistas que alcanzan nuevas metas y otros que continúan por el camino propio y reconocible que han labrado a base de trabajo.

Maestro Espada - 'Maestro Espada'

El (¿nuevo?) folclore murciano respira tranquilo gracias al trabajo de los hermanos Álex y Víctor Hernández, que han firmado uno de los discos más especiales que ha dado la música local no solo en este año. Un trabajo delicado, sentido y sensible, pero a la vez resiliente. Añejo y actual, más allá del tiempo y sobradamente a la altura de las expectativas.

Perro - '¿Te acuerdas?'

Sí que nos acordábamos, pero nunca está de más refrescar la memoria con un disco nuevo, tan anhelado como inesperado, de una de las bandas más carismáticas y queridas que ha dado el underground regional de este siglo. Perro son personalidad, estribillos contagiosos, dobles baterías aceleradas y gamberrismo bailable a golpe de cencerro.

Varry Brava - 'Sharirop'

El trío oriolano afincado en Murcia vuelve descaradamente popero y más verbenero que nunca (o quizá es el espejismo que han causado los cuatro años desde su último disco). Parece que la aventura eurovisiva dio alas, por si hiciera falta, a su cóctel de purpurina y neón. Algunas cosas nunca cambian, y una de ellas es el espíritu festivalero de Varry Brava.

Juan José Robles - 'Baile agarrao y otras polkas'

El músico alhameño, quizá la cara más internacional del folclore murciano, se adentra en los bailes agarrados con un libro-disco en el que suenan valses, polkas, mazurcas y hasta foxtrot, suenan instrumentos tradicionales, y aparecen incluso las partituras de las piezas, contribuyendo así, además de a que suene, a que la tradición se conserve.

Alondra Bentley - 'La materia'

Seis años después de su anterior trabajo, Alondra Bentley vuelve y lo hace en castellano. Su voz flota encima de estas once canciones con la misma sutileza y volatilidad que tienen los temas que trata: la vida, la muerte, el tiempo... Pero no hay rodeos: canta lo que es. Piensa en ello, pero no te agobies. Mira más allá. Que te arropen estas canciones.

Noise Box - 'Daño'

Si algo es innegable es que esta banda y sus miembros son una de las constantes del indie-rock de la Región. Parece que no se les agotan las maneras de buscar la intensidad, ya sea en castellano o en inglés, a base de guitarras o de sintetizadores, con autotune o distorsión, buscando los estribillos coreables o los desarrollos lentos y extraños.

Alec López - 'Butterfly'

Remitiendo a adalides del indie-rock de guitarras en inglés como Arctic Monkeys, el público ha pillado con ganas las diatribas «de la cabeza y el corazón» de este joven cuyas canciones (con solo este EP y unos singles publicados) acumulan decenas de miles de escuchas. El futuro (que pinta brillante para él y su banda), sin embargo, se dibuja en castellano.

Muerdo - 'Sinvergüenza'

El sexto disco de Pascual Cantero continúa con la estela que lleva identificando al cantautor molinense desde sus comienzos. Con la voz y las letras como eje sobre el que gira todo lo demás, en las canciones de este nuevo largo se nota el hondo calado de sus andanzas por Hispanoamérica: ritmos latinos, luz y buena vibra.

Walls - 'Luna 18'

Si la repercusión de su primer disco ya fue reseñable, el joven murciano ha conseguido, con este segundo álbum, estrenarse en las listas oficiales de ventas (en el número 3, además). Decenas de millones de escuchas le consolidan como un referente de la nueva ola del pop-rock joven actual: oscuro, con bastante chulería y un punto punky.

Perdón - 'Debería cuidarme un poco más'

Año grande para este ocurrente y singular trío de pop: primer elepé y fichaje por Sonido Muchacho. Apenas media hora es lo que necesitan para hacer un acertado, divertido y pegadizo repaso por los palos en las ruedas de ser joven. En resumen, sinceridad sin filtros que desarma en unas letras que no sacrifican lo inteligente por lo ameno (ni al revés).

Diez discos que volaron por debajo del radar

Con poco que se rasque se consigue sacar oro de la parte más desconocida de la música local. El underground murciano es, de nuevo, un lugar esperanzador, con personalidad y sonidos para todo tipo de oídos. En esta selección hay bandas y artistas que despuntan y salen de 2024 por la puerta grande, otros que se reinventan y huyen del contenedor estanco de los géneros, estrenos y continuaciones: lo que está bullendo en la Región por debajo de la superficie visible.

Sistema Nervioso - 'S/N'

Nueve píldoras tan abstractas como sinceras componen el primer disco de esta banda capitaneada por Guille Solano que está despuntando en la música murciana gracias a su «pop de frikis» (máscaras fuera, ¿no somos todos un poco eso? ). Tan obsesivo y despiezado como descarnado y naíf, con este trabajo se confirman como banda en la que indagar.

Julia Cry - 'Insisto'

La reciente triunfadora de los premios musicales de la Región (dos estatuillas levantó a principios de mes, sintiéndose «reina») confirma, con este primer largo, que lo suyo es pura actitud. Sin miedo a exponerse, sus versos repletos de garra y fuerza vibran sobre sonidos urbanos que se mezclan con ecos de jazz y flamenco. Que nadie la pise.

Ave Alcaparra - 'Joven Futura'

Si con 'Zurzan que os/No me dejaron ser punk' (2021) ya llegaron para rascar oídos y gargantas, el cuarteto ha firmado este año otro meritorio fascículo de letras afiladas y sardónicas. La pose es tan sólida como irónica, la música tan directa como interesante, y las canciones aptas para playa, oficina, festival y sala. Un cartucho entero de perdigonazos.

Pau from Marc - 'Run for your life'

En este segundo elepé, el dúo formado por Marco Velasco y Paula Sal convence con otra ristra de canciones de atmósferas mimadas y construidas con la destreza de quien entiende el sonido: una nube pop, calidez psicodélica y armonías vocales para perderse en su media hora de duración. Y sin miedo al vacío: en directo se bastan con guitarra y bajo.

Helio - 'Tiene que salirme bien'

Escépticos del bedroom pop, este es el EP que os hará entenderlo. Con un narrador así de sincero e inocente (que no timorato) es complicado no verse reflejado en estas melodías sencillas y sensibles con letras que hablan de lo cotidiano y lo tangible sobre un pop íntimo de teclados y bases electrónicas. Acogedor como el dormitorio de casa de tus padres.

Airin.Wav - 'La caja de Pandora'

Poco se sabe de esta joven murciana residente en Madrid, por lo que las canciones de este EP debut de corte soñador hablan por ella. Guitarras difusas, letras introspectivas y voz lánguida pero cortante por momentos. Como un cuarto desordenado en el que, de alguna manera, sabes dónde está todo... Y en el que se compone mejor pop que en ningún otro sitio.

Musubi - 'Luces cortas'

El ganador del CreaMurcia ‘Otras Tendencias’ en 2023 ha presentado este año su tercer EP (un formato que parece especialmente propicio para la experimentación sonora que busca), con un sonido menos ambiental, con menos guitarras y mayor cantidad de bases electrónicas más duras, más cercanas al bakalao que al midwest emo de antes.

Bigote Chino - 'La vida explota'

Tras unos años tanteando las aguas con formatos cortos, Bigote Chino (que vienen de bandas como Los Malinches y Garaje Florida) se han atrevido a debutar en el largo con esta colección de canciones que son un muestrario perfecto de su mezcla de garaje, surf y psicodelia sin pretensiones. El desierto murciano de los sesenta y setenta es ahora.

Jaro Cristo - 'Fortuna y gloria'

Jaro Cristo se ha estrenado en solitario (pero bien acompañado gracias a Diego Sabater, Sadd Mortt y Jim Morrissound) sorprendiendo a sus seguidores: aquí hay poco rap, pero muchos matices. Él mismo y el cóctel de sentimientos que inundan las letras se desparraman aquí sin ataduras, respaldados por una banda y, también, por el Auto-tune.

Sadd Mortt, Psico y Cubeats - 'Born again'

Una producción excelentemente cuidada es la que se ha materializado de la unión de Sadd Mortt (artista extraordinariamente prolífico que ya el año pasado publicó dos álbumes y es capaz de mezclar sonidos urbanos y guitarras gustosas sin complejos), Psico y Cubeats. En este trabajo hay seis manos, tres voces y altas dosis de carisma.