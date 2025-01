Eric Jiménez: imponiendo el baile a golpe de baqueta

El músico nace: Eric Jiménez tuvo una guitarra entre sus manos desde muy temprana edad, aunque después de sacar de una todas las canciones corales que recitaban en su colegio de Salesianos, se dio cuenta que lo suyo era la batería y, para más inri, el punk.

Ha pasado por diversas formaciones a lo largo de su carrera –KGB, TNT, Fuerza Nueva, Enrique Morente, Los Evangelistas, Napoleón Solo, Lagartija Nick–, aunque tal vez la relevancia para el respetable es la de ser el batería de la ingente banda indie Los Planetas.

La mayor aptitud competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender; eso debió pensar este granaíno de pro cuando, con algunas dioptrías de más, se imaginaba subido a un escenario imponiendo el baile a golpe de baqueta y no golpeando una pelota de fútbol como el resto.

Eric siempre ha sido diferente. Nos conocemos la friolera de treinta años y jamás le percibí saltándose los principios de la calidad profesional, aún menos los de la amistad.

¿Las formas? Pues las suyas, las del salero y el sarcasmo. El flamante miembro de mi banda se presume afortunado por haber sabido siempre qué –y lo más importante, quién– quería ser en la vida, y eso implica la pericia de reconocerse perspicaz. Si algo pide como músico instructor, ingeniero de caminos y maestro de batería, son oportunidades a las instituciones para la creación de lo que denomina ‘burbujas de confort’, pertinencia a jóvenes indolentes por la falta de un rayo de luz que les muestre un camino a seguir.

Lo habré visto cientos de veces chispeante de felicidad tras el ‘sold out’ de un auditorio, pero jamás como en este momento en el que enseña ritmo y compás a jóvenes lumpen, a los que la Fundación Caja Granada les ha concedido la oportunidad de aprender música. Eric tiene su parcela de instructor en el Museo de la Memoria de Andalucía, y gracias a organizaciones como Aldeas Infantiles o Alfa, me cuenta que los chicos consiguen, a través de la música, olvidar por un instante la situación tan dura que les espera en el barrio o en su propia casa. Llamémosle reflejo y, como ejemplo, el suyo propio tras equivocarse tantas veces en el mismo sitio. No se me ocurre nada que encierre más grandeza que predicar con los errores; el orgullo, para los mediocres.

A mi pregunta sobre si ha aceptado con agrado la invitación a infinidad de festivales donde se ha proyectado Segundo Premio –el biopic que Isaki Lacuesta y Fernando Navarro se han marcado sobre Los Planetas en uno de los momentos más delicados que vivió la banda, en plena efervescencia musical y cultural de la Granada de los 90–, su respuesta es tajante: no irá.

Respeta y admira la cinta como mero espectador, pero sigue sin asimilar el cruce de ideas para emitir una crítica. En este momento prefiere centrarse en lo que están preparando los Lagartija Nick. El próximo 27 de abril, y esto se lo contamos en rigurosa exclusiva, la banda liderada por Antonio Arias, pegado a Juan Codorniú y J.J. Machuca (Lori Meyers), la misma que hace veinte años hizo junto al genio Morente el álbum de fusión flamenco y thrash, poniendo música a la poesía de Federico García Lorca –y dando lugar, tal vez al disco más respetado por la crítica en la historia de este país, Omega (1996)–, grabará un directo que se emitirá desde el Teatro Caja Granada. Eso, y volver cada día al refugio de su nave nodriza –que no es otra que el calor de su inmensa mujer, Guille, y de su preciosa hija, Gabriela–, es lo que lo mantiene en pie.

Eric Jiménez siempre agradece volver a Murcia, esta ciudad es para él cuna de amigos: Mariano Tejera y Rafa Gómez (Silbato), Neuman, César Verdú (León Benavente) y como privilegiada, servidora. Foso de festivales donde tanto se le respeta y que gimen con Schwarz, Ross y Viva Suecia.

El miembro de la familia aislado suele ser el que nos despierta. Y aquí seguimos esperando tus cuatro millones de golpes, que la última sin ti supo a vacío.