Enric Montefusco, cantante de Standstill: "Nuestras políticas aparentemente románticas y locas no eran tan irracionales después de todo"

En el mundo de la música son habituales los one-hit-wonder: bandas o artistas que lo revientan con un tema y de los que jamás se vuelve a saber. Aquello de la flor de un día, para que nos entendamos; brillos efímeros y carreras truncadas. Lo de Standstill -supervivientes del underground, otra medallita que se pueden colgar- es casi lo contrario: casi desde el principio, cuando eran una ruidosa y gritona banda de post-hardcore, gozaron del privilegio del público y la crítica (especializada), y cuando se marcharon en 2015, casi que en su mejor momento (o, al menos, en el de mayor popularidad), lo hicieron con la siempre agridulce etiqueta de ‘banda de culto’. Pero el tiempo pasa y, con él, aparecen nuevos grupos y se llenan vacíos. La cuestión es: ¿Y si no? ¿Y si el hueco sigue ahí casi una década después, más grande incluso de lo que era cuando te marchaste? Entonces es que lo que hiciste fue algo grande.

Y eso es lo que le ha pasado a Standstill, que regresaron el pasado verano para protagonizar una de las giras más intensas y emocionantes de este 2024. Efectivamente, nadie había ocupado el lugar que se granjearon entre The ionic spell (2001) y Dentro de la luz (2013), y el público -el de entonces y el que se ha sumado a aquellos a consecuencia del boca a boca- ha respondido con fervor a la llamada de una banda que hoy casi podría entenderse como un ‘supergrupo’, con Ricky Lavado (Nudozurdo, Egon Soda) a la batería, Piti Elvira a la guitarra, el reputadísimo productor Ricky Falkner al bajo y el genio creativo Enric Montefusco como cantante y frontman, nuestro interlocutor en esta entrevista. Juntos de nuevo, y como si nunca se hubieran separado, han recorrido en estos meses festivales y ciclos de todo tipo -como el ‘Antioxidante’ de Bullas- repasando sus temas más recordados, comprendidos en su mayoría entre los monumentales Vivalaguerra (2006) y Adelante Bonaparte (2010). Ahora, desde hace apenas tres semanas, se encuentran inmersos en una gira de salas (propiamente dichas) que el viernes llega a la Mamba!

¿Cómo está, Enric? ¿Cómo están viviendo este reencuentro con su público?

La verdad es que, aunque intuíamos que pasarían cosas buenas, estamos un poco abrumados por tanto cariño. Nos sobrepasa y aún lo estamos digiriendo.

¿Costó volver a engrasar la maquinaria de Standstill? Al final, pasaron nueve años entre vuestro último concierto y el primero de esta gira...

Pues te diría que otra grata sorpresa fue precisamente que, desde el primer día que nos encontramos en el local, todo parecía funcionar como lo había hecho siempre, como si hubiéramos tocado por última vez la semana anterior (y no hacía nueve años).

Más o menos ya me ha contestado, pero... ¿se esperaban este recibimiento? ¿Tiene la sensación -como yo- de que la banda ha crecido incluso estando parada?

Sí que es verdad que en los conciertos hay nuevas generaciones que nunca pudieron vernos; bueno, y gente que simplemente nos descubrió ‘tarde’. En cualquier caso, tenemos la sensación de que el tiempo nos ha dado un poco la razón, en el sentido de que nuestras políticas aparentemente románticas y locas (y frustrantes a corto plazo) no eran tan irracionales después de todo.

Nunca han sido muy claros -igual porque tampoco es algo que sea fácil de explicar- sobre la separación de 2015, pero siempre que les han preguntado han acabado mencionando a la industria y su funcionamiento; y en los últimos años, esta ha cambiado mucho... Es obvio que, en muchos casos, lo ha hecho para mal, pero... aquí están de nuevo. ¿El modelo actual, en el que la independencia es más sencilla (que no más rentable), favorece a Standstill?

No lo sé. Lo que sí sé es que la vuelta de Standstill no es resultado de un estudio de mercado. De hecho, quizá aparentemente estamos más out que nunca, pero quizá también, por eso mismo, tiene más valor lo que ofrecemos, quién sabe.

Entonces, supongo que también hay aspectos que exceden a lo puramente ‘logístico’ y que influyeron en aquel adiós; aspectos emocionales y creativos que tal vez ahora han motivado la vuelta...

Sí. Efectivamente, eran varios los motivos; cuestiones que llevaron básicamente al desgaste y a la pérdida de fe en el proyecto. Por suerte, no quisimos hacer ni un solo bolo en el que no creyéramos. Y ahora, nueve años después, las cosas han cambiado: la dinámica, obviamente, no tiene nada que ver con la de entonces y..., sí, podríamos decir que los motivos por lo que lo dejamos ya no están vigentes.

¿Qué es lo que más ha pesado para que este reencuentro se pudiera dar? ¿Se había barajado antes (durante estos nueve años) la posibilidad de volver?

No se había barajado antes, no. Las cosas cambian de signo de un momento para otro y al principio a veces no sabes muy bien cuándo ha sido ni por qué.

Ya les tuvimos por aquí de la mano del ciclo ‘Antioxidante’ de Bullas, donde nos regalaron un ‘grandes éxitos’, pero también sorprendieron con algún tema de su primera época, más hardcore. ¿No renuncian a ello? Supongo que lo más tentador es ‘olvidar’ en los sets esa etapa, incluso por el idioma...

La verdad es que no es fácil encajar las dos etapas en un mismo setlist, como te puedes imaginar... En esta gira hemos optado por hacer un único guiño, que, además del chute de energía, viene a recordar y a recordarnos que nunca renegaremos ni nos olvidaremos de esa etapa.

Por cierto, siempre he sentido curiosidad: ¿qué motivó aquel volantazo? Al del The tide (2003) a Standstill (2004). La suya no es la primera banda del rollo post-hardcore que acaba cambiando por completo de registro; de hecho, casi parece un camino habitual...

Visto en perspectiva, me parece bastante lógico que una generación que creció escuchando música en inglés, en la medida en la que va encontrando su voz y madurando, vaya encontrando nuevos registros y necesitando comunicarse en su idioma.

¿Y qué queda de aquellos primeros Standstill? Porque igual que siento que es un viraje frecuente entre las bandas y artistas del género, también creo que esos orígenes siempre dejan un poso; un poso, si me lo permite, diferenciador (y clave, por tanto).

Sin duda. Nos dejaron esencialmente una perspectiva muy valiosa sobre el arte y la música, que se refleja en absolutamente todo lo que hacemos. O, lo que es lo mismo: la idea de que sin valores no hay nada. Y de que todo este esfuerzo y talento encauzado ha de ponerse al servicio de algo que valga la pena. Que la repercusión y el dinero por sí mismos no son nada.

Oye, ¿cómo recuerda aquel concierto en Bullas? Estuvieron con Viva Belgrado, que podrían ser ‘herederos’ de Standstill, y el público con el que se encontraron tienen pinta de que va a ser muy similar al que se de cita el viernes en la Mamba!

Pues fue una gozada, más aún al ser en una sala. Y también es bonito ver cómo aparecen nuevas generaciones de bandas y de público.

Antes señalaba que los motivos por los que la banda dejó de dar conciertos y hacer discos dejaron de estar vigentes, y que de ahí la vuelta del grupo. Ya hemos hablado de la reunión sobre el escenario, pero -y aunque esté harto seguro de que se lo pregunten-, tengo que insistir: ¿la puerta está abierta a la realización de un hipotético nuevo disco de Standstill?

Cuando acabe la gira y asimilemos todo esto será el momento de hacer las valoraciones.