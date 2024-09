"En '¡Por fin solos!' cuento anécdotas muy locas y lo que es más importante, todas reales"

El ‘guapo de Tricicle’ Carles Sans (Badalona, 1955) promete arrancar al público a carcajadas con ¡Por fin solos! en el Teatro Romea el viernes 7 y el sábado 8 de septiembre, donde contará sus hilarantes historietas en más de cuarenta años encima de los escenarios. Este íntimo y a la vez tronchante monólogo treatral ‘como si fuera una sobremesa con amigos’, confiesa, está dirigido por José Corbacho y el propio Sans, y entonará el cuerpo para la Feria de Septiembre de Murcia, además de pasar por Lorca el próximo octubre.

Es la primera vez que viene a Murcia con ¡Por fin solos!, ¿con qué va a deleitar al público?

En ¡Por fin solos! cuento anécdotas vividas a lo largo de mi carrera profesional, pero también anécdotas personales, todas muy locas y lo que es más importante: todas reales. No hay nada de ficción en este espectáculo. Pero además tampoco es solamente lo que cuento, sino cómo lo cuento. Ahí es donde se descubre también a Carles de Tricicle, porque la gestualidad que utilizo para contar estas situaciones hace que la gente, los realmente “tricicleros”, reconozcan todavía al trío.

¿Por qué nos gustan tanto las anécdotas?

Decía el escritor Josep Pla que de la historia lo que más nos gusta al ser humano son las anécdotas. Cuando alguien llega a una reunión y dice «no sabéis lo que me ha pasado», todo el mundo se pone con las orejas bien arriba. El espectáculo se transforma. Es como si hubiera una sobremesa con amigos en la que todos empiezan a contar. Me decía un amigo, lo cuentas en el escenario de tal manera que parece que me lo estés contando para mí. Entonces eso es lo que hace que realmente el público se sienta muy a gusto.

Después de compartir el escenario, ¿está disfrutando solo añadiendo además la palabra, a lo que no estaba acostumbrado?

Al estar cuarenta y tres años trabajando el gesto y no utilizando la palabra, cuando al final decidí hacer este proyecto en solitario no podía ser de otra manera que hablando. Yo no iba hacer lo mismo que he hecho con Tricicle pero yo solo. Tricicle es inimitable e irrepetible y por tanto había que dejarlo ahí. Y me lancé a utilizar la palabra que, por cierto, también me apetecía mucho. Era un riesgo, evidentemente, cuando provienes de un éxito tan continuado, pues siempre es una apuesta. Pero la verdad es que la he superado con creces. Estoy feliz porque llevo tres años llenando teatros, haciendo que el público se ría sin parar durante todo el show, de modo que estoy encantado.

¿Cambia la relación con los espectadorescuando se enfrenta en solitario al teatro?

No. Lo que pasa es que al utilizar la palabra, pues es otro lenguaje. La palabra tiene muchas posibilidades que el gesto no tenía y puedes jugar mucho con el público. Para mí existe la misma obsesión que teníamos cuando éramos Tricicle que era que el público no parase de reír. Eso hace que este espectáculo, porque está comprobado, la gente se ríe entre cuatro y cinco veces por minuto, lo cual es muchísimo.

Además de Murcia, visitará Lorca el 5 de octubre, ¿le gusta el público murciano?

Yo creo que el Levante español es el mejor público, sinceramente. Lo digo porque es muy fiestero, como muy participativo, con ganas de reír, muy extrovertido. Esto no quiere decir que el resto de España no sea buen público, pero que ves una predisposición en Alicante, Murcia, Valencia, Albacete... Con Tricicle todos los espectáculos veníamos a Murcia. Hemos tenido un público siempre muy fiel con el que cuento con ¡Por fin solos! Y a más lugares me gustaría todavía venir a la provincia porque hay mucha actividad cultural y muchos teatros, como Yecla, por ejemplo.

También será la primera vez que actúa en el Teatro Romea.

Esa es otra. Me hace mucha ilusión actuar en el Romea porque nosotros siempre íbamos al auditorio o íbamos al Teatro Circo. Entonces venir a al Romea es una doble ilusión. Tiene esa cosa tan acogedora y de estos teatros en herradura.

Cambiando de faceta, tiene una columna en el Periódico de Cataluña (del mismo grupo que La Opinión). ¿Es más agradecido escribir que actuar ?

Digamos que es un poquito más relajado. Uno desde casa tranquilamente va pensando de qué quiere opinar y desde el periódico siempre me han dado libertad absoluta. A veces te toca escribir de algo y dudas sobre cómo hacerlo. Pero ese ejercicio a mí me gusta porque en el fondo a mí me hubiera encantado ser periodista. Esto es una cosa que la llevo dentro y tener la oportunidad de poder expresarme a través de un artículo me lleva a hacer esos pinitos de ese periodista que me hubiera gustado ser de no haber sido actor.

Volviendo a ¡Por fin solos!, ¿por qué no hace un monólogo al uso?

Mi espectáculo, aunque técnicamente es un monólogo porque estoy yo solo no es ese monólogo típico de alguien con un taburete y un micro. Mi espectáculo es mucho más teatral, que tanto por la luz como por la escenografía, como por el planteamiento que yo hago de personajes, nos lleva más a lo teatral que lo puramente, digamos, ‘club de la comedia’.