"Sueño muy fuerte y cada vez parece más real la idea de hacer una gran carrera"

¿Cantar en solitario es algo que siempre haya querido hacer?

Realmente no. Ha ido surgiendo sobre la marcha. Yo empecé de muy chaval haciendo bandas porque es una manera maravillosa de iniciarse en la música. Esto, ha sido una parte más del camino y de lo que es la música.

¿Cómo ha sido adaptarse al cambio?

Una parte más del camino. No ha sido nada rupturista, al menos por mi parte. Entiendo que desde fuera se puede tener esa percepción, pero ha sido una evolución natural. Malva siempre fue un proyecto del que formé parte y sigo haciéndolo.

Con los nuevos comienzos, ¿ha buscado innovar en los sonidos?

Eso es parte de la reinvención de un músico y de un artista. Yo no podría estar toda la vida haciendo el mismo tipo de música. Soy una persona muy inquieta y siempre estoy buscando nuevos estilos, sonidos, y gente que me haga descubrir otros tipos de música. En cinco años, espero estar empezando de nuevo. No sé si en otro estilo, pero con otro tipo de canciones. Eso es lo bonito de un artista, que pueda estar ofreciendo algo distinto con cada trabajo.

¿Ha pensado cambiar de nombre?

No. Malva fue un nombre que un día me inventé en mi habitación y me gusta mucho porque lo considero como mi pequeño terrenito que empecé a cultivar. Yo soy Malva, pero también soy Carlos. Y me apetecía seguir siendo Carlos Malva.

¿Cómo definiría su estilo actual?

No creo que sea el más indicado para hacerlo. Hago canciones y no me gusta encasillarme en ningún estilo. Para algunos estoy más cercano al pop y para otros al pop-rock. No lo sé. Me dedico a hacer canciones y creo que hay que estar por encima de los estilos.

¿Siente miedo a decepcionar si lo cambia?

No es cuestión de miedo. Es algo con lo que contamos todos los artistas. La evolución y el cambio trae consigo que a una persona le guste y a otra no. Eso forma parte de la libertad del ser humano. Hay que ser honesto contigo y, por tanto, con tu público. Yo no podría ponerme una careta y hacer un determinado tipo de música para gustarle a una determinada gente si yo no soy eso. También sería un coñazo estar fingiendo todo el rato. Aquí estamos para disfrutar, no para presionar a nadie ni para hacer algo con lo que no nos sintamos a gusto.

¿Cómo es el proceso creativo?

Me definiría como un oficinista sumamente aplicado porque es un trabajo diario. Componer es algo que forma parte de mí. No creo en los casos de inspiración divina. Para mí, todo se resume en el trabajo diario y en hacer canciones, que es una de las cosas más bonitas de la vida. Y trabajamos en el estudio semanalmente con cariño porque no podemos olvidarnos de que estamos tratando con un contenido artístico, con algo que tiene sentimientos dentro. Tampoco estamos haciendo churros. Estamos haciendo música.

¿Compone canciones solo para usted?

No. Cuando te dedicas a la música y estás componiendo tienes ganas de que alguien la escuche, de que la escuche el público. Escribo canciones porque es una manera de comunicarme con el público. Es el mejor vehículo de expresión del mundo. Mi hermana me dijo una vez ‘es que tu lo dices todo en tus canciones’. Y es verdad. Hablando me puedo ir por las ramas. Me vuelvo un poco loco y, de repente, saco una canción y lo sintetizo todo.

¿La inspiración le viene del día a día, de las cosas más básicas?

Por supuesto. No podría escribir de algo que no he vivido o que no he sentido. También es muy importante el porcentaje de imaginación, de casi casi ficción que parte de la realidad. Hay que salir a la calle y vivir experiencias. Eso es un buen título: De disco, experiencias personales.

Este verano se ha subido a varios escenarios con Los40 Summer Live, ¿cómo ha sido?

Han sido unos conciertos maravillosos, bastantes multitudinarios. Hemos estado en Cádiz, Torre del Mar, Águilas, La Manga, Santa Pola, Castelldefels u Hospitalet. También en Sonorama, Aranda de Duero, en el Festival de los Sentidos y en La Roda. Y muy contento porque poquito a poco cada vez me conocen más personas. Estas primeras veces y primeros encuentros con la gente están siendo maravillosos. Estoy muy contento, sobre todo, por los conciertos que están por venir con la gira.

¿Y cuándo empieza?

Mi primer disco saldrá este octubre y la gira, que comenzará a mediados de noviembre, se extenderá hasta el invierno de 2025. Pasaremos prácticamente por toda España. Va a ser bastante grande y me apetece mucho porque va a ser mi primer contacto por las salas. Lo que sí te puedo garantizar es que el 6 de septiembre sale mi nuevo single, Amor Aéreo, y, posteriormente, anunciaremos el disco y la gira. Nos veremos mucho las caras.

¿De dónde sale Amor Aéreo?

Es una canción que refleja el miedo que le tengo a los aviones. El otro día leí en un estudio que nos pasa a una de cada tres personas. Es bastante comparable al amor. A veces, necesitamos tener el control de todo y cuando estás en un avión en el aire, no dependes más que del avión. Me pareció muy bonito ese símil. Hay que dejarse llevar y, como dice la canción, ir en piloto automático.

Ha colaborado con el mexicano Jacinto, ¿cómo surge?

La idea nace por parte nuestra porque estábamos muy ilusionados por empezar a colaborar con gente de Latinoamérica. La primera que hice fue con una artista argentina, con mi amiga Ele Mariani, y ahora con Jacinto, que es de México. Me encanta que mi primer disco tenga ese guiño con dos artistas maravillosos que, como yo, están empezando su carrera. Sueño muy fuerte y cada vez parece que se hace más real la idea de poder ir allí y hacer una gran carrera.

¿De dónde viene Tu blanco perfecto?

La compuse hace un tiempo. Habla de una relación que parece que no se acaba, que va volviendo. Un poco como el efecto bumerán. Me pareció interesante poder compartirla con Jacinto y estoy muy contento de cómo ha quedado.

¿Algún otro artista con el que quiera colaborar pronto?

Me encantaría seguir haciendo música con gente de Latinoamérica. También estoy interesado en artistas italianos que me están encantando. No me cierro ninguna puerta. Soy bastante ecléctico y cuanto mayor sea el reto, más me gusta. Me encanta Cupido, lo que hace Natalia Lacunza, pero también me gusta gente más desconocida.

¿Cómo enfoca su carrera musical?

En hacer buenas canciones, tocar mucho en directo y que cada vez sea mejor. Y en ir creciendo como artista y como persona. No descuidar a la persona y que eso vaya acompañado de la faceta artística, sabiendo dónde empieza una y dónde acaba la otra. Eso es lo más importante. El día de mañana quiero seguir dedicándome a esto y voy a trabajar como un loco para conseguirlo.

¿Siente nervios cuando sale al escenario o sabe controlarlos?

Los controlo bastante bien. Cuando salgo al escenario siento que salgo al salón de mi casa y para mí es un momento de diversión, donde me lo paso increíble y no tengo mucho titubeo. Salgo a darlo todo. También confío mucho en la pedazo de banda que me acompaña y con la que tengo el placer de tocar. Y me siento muy a gusto.

¿Dónde se ve en 10 años?

Espero verme en un escenario, haciendo canciones, visitando nuevos países y conociendo mucha gente. Sobre todo, creciendo y haciendo una carrera. En un tiempo donde prima la inmediatez absoluta, donde todos ansiamos tener cifras millonarias y un millón de seguidores, se nos está olvidando muchas veces a las nuevas generaciones que esto es una carrera de fondo y, como dice el dicho, hay que ser maratoniano. De nada sirve hacer un sprint gigante y cosechar muchas cosas en poco tiempo porque luego la descompresión puede ser muy complicada. Yo prefiero seguir haciendo mi camino, mirar hacia atrás y decir ‘todo esto lo tengo porque no me he saltado ningún paso’. De eso trata la vida.