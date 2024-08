José Manuel Sánchez Vizcaíno: el veterinario que alertó sobre el cambio climático

La primera vez que nos vimos, José Manuel Sánchez-Vizcaíno citó a Hitchcock para poner de manifiesto que la alarma y el miedo generados ante el aviso de una posible epidemia pueden ser mucho más peligrosas que la enfermedad en sí. «Lo importante no es lo que ocurra, sino lo que la gente cree que puede ocurrir», dijo. Entonces aún faltaban varios años para que se produjera la pandemia del Covid-19, pero estoy seguro de que aún hoy lo sigue pensando, porque José Manuel Sánchez-Vizcaíno ha tenido que lidiar, en muchas ocasiones, no solo con los posibles estragos y la búsqueda de soluciones a diversas pandemias, sino también comprobar los devastadores efectos sobre la población según la forma de dar a conocer determinados problemas sanitarios, como la peste porcina africana, la peste equina o, más recientemente, el mal de las vacas locas, la gripe aviar o la porcina.

Fue una desgraciada enfermedad lo que impulsó a Sánchez-Vizcaíno a iniciar una senda del conocimiento que probablemente no habría emprendido de otra manera y que acarreó, a la postre, consecuencias beneficiosas para millones de personas: el hecho de padecer la polio espoleó en él las ansias por conseguir encontrar remedios a enfermedades para las que no había cura. Unas ansias que han fructificado en importantes investigaciones, entre ellas una aportación decisiva para conseguir erradicar la peste porcina africana mediante la aplicación de nuevas técnicas, contribuyendo de manera decisiva a la desaparición de esta lacra.

Veterinario, experto en epidemiología y medicina preventiva, Sánchez-Vizcaíno ha consagrado buena parte de la importante labor investigadora que ha desarrollado –desde hace casi medio siglo– a combatir las enfermedades infecciosas provocadas por animales.

Desde el año 2002 es Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, realizando su labor docente e investigadora en el Departamento de Sanidad animal de la Facultad de Veterinaria, así como director del laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) para peste porcina africana y peste equina africana y doctor honoris causa por la Universidad de Murcia desde hace casi quince años.

Las aportaciones científicas del Profesor Sánchez-Vizcaíno han contribuido notablemente en el control y erradicación de varias enfermedades animales, entre ellas, la peste porcina africana, la peste equina y peste porcina clásica. Todo ello, gracias al desarrollo de nuevos métodos y reactivos de diagnósticos rápidos y sensibles, nuevas estrategias epidemiológicas y al desarrollo de vacunas de nueva generación.

Advierte de que la enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, la porcina… Alertan de que la convivencia entre el hombre y los animales ha provocado que entre el 60 y el 70 % de las enfermedades infecciosas humanas sean zoonósicas, es decir, que tengan su origen en los animales.

Y una llamada de atención que hace cada vez con mayor insistencia sobre las consecuencias que comienza a tener el cambio climático al que estamos asistiendo, que está propiciando que cada vez haya más vectores en zonas que antes no existían, con lo cual, enfermedades que antes no teníamos o que habíamos erradicado hace tiempo, están volviendo ahora.

Asegura que el cambio climático está modificando la estructura sanitaria, y que ahora, países que no se preocupaban de determinadas enfermedades, porque no las habían padecido nunca, deben modificar su sistema de vigilancia. Es como si todo fuera ahora sur, advierte, esperemos que su prédica no caiga en el desierto. Oído cocina.