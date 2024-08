A los cuatro vientos

Después de 8.586 palabras, me despido de ustedes, y conmigo se rinden los que resistieron todo agosto. Entiendo que lo hicimos lo mejor que pudimos. Para los que se reservan sus vacaciones para septiembre, que les aproveche. Ut video vidi. Sicut me videtis videtis. Como te veo me vi, como me ves te verás.

Fuera de toda broma, pero aún dentro del buen humor, lo he hecho lo mejor que he podido. Esta columna, que ha partido mis tardes y me ha dado poco asueto y algunos quebraderos de cabeza, espero que, al menos, haya servido para que ustedes se entretengan. La verdad es que yo también he necesitado entretenerme de este entretenimiento. No siempre soy el personaje risueño y reservado, a veces irónico, a veces melancólico. Les tengo que confesar que la mayoría de las veces, estos días he tenido una constante tristeza encerrada en un nudo sin yo poder tajarlo, porque no había cuchillo ni ingenio lo suficientemente afilado para deshacerlo. Consejos vendo, que para mí no tengo.

Al final del libro Memorias de África, Karen Blixen, cuando se tiene que despedir de su plantación, había ordenado a los criados que cerraran todas las puertas, pero las dejaron abiertas a todos los vientos. Quizás es lo que debemos hacer. Dejar las puertas abiertas a todo este verano y que lo mucho o lo poco que hayamos aprendido juntos corra como una brisa, como un viento, como un huracán que barra las estancias de lo superfluo y deje las habitaciones limpias para volver a habitarlas de lo importante, preparadas para el próximo, interesante, vibrante capítulo. Hasta entonces, nos vemos.