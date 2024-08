El cañón sumergido de Portmán.

El pasado miércoles 28 de agosto se verificó que el cañón sumergido en la costa próxima a Portmán es del siglo XVIII, de 3.000 kilos de peso, 1,5 metros de longitud y 15 centímetros de calibre.

El cañón fue localizado por Juan David García Bertomeu, pescador submarino, miembro de la Asociación Deportiva Carmelitana, que entre sus actividades organizan jornadas de limpieza de fondos marinos. Juan David dio las indicaciones de la localización a compañeros de la Asociación Hippocampus, que bajo el Proyecto Plumbum realizan prospecciones para localizar puntos de contaminación en los fondos marinos y su posterior extracción. Los tres miembros de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) Luis López Esparza, José Luis Alcaide y Alberto Carrasco, provistos de detectores de metales, localizaron unos días antes el lugar exacto del cañón en la costa de acantilados cerca de Portmán.

Investigando el cañón sumegido. / L.O.

El hallazgo ha sido comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Murcia, al Servicio de Patrimonio de la Región de Murcia y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) en Cartagena, instituciones con las que la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia mantiene una estrecha colaboración para que estas valiosas y antiguas piezas tengan una adecuada protección, restauración y puesta en valor como patrimonio histórico.

Para la verificación y documentación del hallazgo se contó con el patrocinio de la empresa Gestión Marítima Vela Latina S.L. con su goleta Isaura do Mar, patroneada por el armador Antonio Lorente y la embarcación Narval de Emilio Gil, biólogo marino y presidente del Club Náutico Cabo de Palos. Los expertos en fotografía y vídeos submarinos fueron: José Luis Alcaide, Jorge Sergi y Francisco J. Menchón, con el apoyo táctico de Luis López, Luis Alcaide y Emilio Gil.

Equipo técnico en la goleta Isauro do Mar. / L.O.

¿Es el cañón del Bergantín Beatrice?

Zarpamos en la goleta Isaura do Mar y en la embarcación Narval desde el puerto de Cabo de Palos, cargados de material de buceo y fotográfico. A todos nos une la pasión por la historia y la conservación del patrimonio de forma altruista. Luis López, vicepresidente de la Federación de Actividades Subacuáticas y José Luis Alcaide, presidente de la Asociación Hippocamus, solo nos indicaron el rumbo siguiendo la costa hacia Cartagena. El lugar exacto del hallazgo se mantenía en secreto para evitar el expolio, aunque el cañón pesa 3 toneladas y es complicada su extracción. Era posible que nos encontráramos con otros restos de un naufragio, ya que, según nos comentó el armador Antonio Lorente, experto navegante que conoce perfectamente los vientos en esta costa: "Es posible que el bergantín Beatrice, de noche con temporal y fuerte viento de levante, quisiera refugiarse en el puerto de Cartagena o en el de Portmán, que los romanos llamaban Portus Magnus; trasluchó, porque en esta zona el viento se encañona entre las paredes acantiladas, no pudo virar en redondo, que sería la única maniobra posible, y se hizo añicos contra las rocas". No hay dibujos del bergantín Beatrice, pero sí de uno igual, el bergantín Brig Circassian, también asegurado en la compañía Lloyd’s of London.

Bergantín igual que el Beatrice. / L.O.

¿Encontraremos el sarcófago de Micerinos?

Se ha escrito mucho y también se ha buscado en la costa cartagenera el bergantín Beatrice, que naufragó en estas aguas el 13 de octubre de 1838 como declaró su capitán Richard William Howard Vyse, que se salvó a nado, y en el juicio no supo o no quiso testificar las coordenadas exactas: "On board a merchant-ship, which was supposed to have beem lost off Carthagena", es decir: "A bordo de un barco mercante que se suponía perdido frente a Cartagena". Por eso se busca desde Cabo de Palos hasta Mazarrón.

Sarcófago del faraón Micerinos. / L.O.

El bergantín Beatrice medía unos 40 metros de eslora, tenía dos palos y esnón, desplazaba 224 toneladas (el desplazamiento es el peso total máximo del barco que puede llevar para no hundirse: barco, carga, combustible, armamento, enseres, pasajeros..). Lo más preciado que transportaba el Beatrice era el sarcófago del faraón egipcio Micerinos, que reinó en torno a 2500 antes de Cristo. El sarcófago, hecho de basalto negro, como se demuestra por un fragmento que se puede ver en el Museo Británico, fue descubierto en 1837 dentro de la pirámide de Micerinos en Giza por el coronel Howard Vyse. Este sarcófago era notable por su impresionante decoración, que imitaba la fachada de un palacio, medía 168 centímetros de largo, 77 de ancho y 92 de alto. El sarcófago fue embarcado en el puerto de Alejandría en el bergantín Beatrice con destino al Museo Británico en Londres. Hicieron escala en la isla de Malta y días después naufragó en la costa de Cartagena debido a un fuerte temporal. Desde entonces, ha habido varios intentos fallidos de recuperarlo.