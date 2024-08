Más de 80 eventos y 130 autores en la séptima edición de ExLibris

El otoño en Murcia significa literatura, por lo que no hay mejor manera de despedir agosto que con un programa cargado de autores, libros y eventos en torno al placer de leer. Así lo entienden –y así lo facilitan– desde la organización de ExLibris, es decir, la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, que ayer presentó su séptima edición en el Conjunto Monumental San Juan de Dios de la ciudad.

El evento desplegará más de ochenta actividades y traerá a Murcia a ciento treinta autores entre el 23 y el 29 de septiembre. El secreto para contar con semejante plantel de actividades –repartidas, además en una quincena de localizaciones– es que, además de presentaciones literarias, ExLibris contará con exposiciones, teatro, un ciclo de cine, actividades infantiles y en la calle, paseos literarios e, incluso, conciertos. Porque letras y música siempre fueron de la mano.

Por tanto, no sorprende que la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, afirmara que este es «uno de los festivales literarios con más resonancia y prestigio, y uno de los motores más efectivos para el fomento de la literatura desde todos sus ángulos».

Juan Mayorga. / ELENA FERNÁNDEZ-PELLO

Premiados

Además del sinfín de actividades e invitados en la programación, ExLibris hará entrega de los tres premios que contempla.

El dramaturgo Juan Mayorga será quien reciba el mayor galardón de la feria: el Premio Internacional de las Letras se sumará al amplio catálogo de estatuillas de este académico de la Real Academia de la Lengua.

Entre todos los ciclos literarios, habrá uno sobre escritores murcianos

Lo recogerá el viernes 27 de septiembre en el Auditorio de Cultura de la Fundación Mediterráneo, donde también se hará entrega del Premio Fomento a la Lectura a la Feria Internacional del Libro de la localidad mexicana de Guadalajara, y también del Premio Editorial a Alfaguara. Tres premios, apostilló la consejera al desvelar a los elegidos, «indudable entidad, que enriquecen y prestigian» la trayectoria de este evento literario.

Para redondear esa noche, actuarán Reverxo, Encantador de serpientes, y la Cuadrilla de Ánimas de Santa Lucía de San Ginés.

Ciclos literarios

Buena muestra de cómo se entrelazan las diferentes disciplinas artísticas que contempla la organización y los autores invitados son los ciclos literarios que el programa contempla: para todos los gustos y aficiones.

Ciclos como el de ‘Literatura y fe’, el de ‘Novela histórica’ y el de ‘Literatura infantil y juvenil’ estarán poblados de autores locales, nacionales e internacionales de éxito, pero no serán los únicos eventos a los que seguir la pista.

También se premiará a la editorial Alfaguara y a la Feria del libro de Guadalajara

El de ‘Novela negra’ contará con una de las citas más llamativas: el coloquio de Toni Hill –el primer día, el 23 de septiembre, a las siete de la tarde en el salón de actos del Museo Arqueológico–.

También habrá un ciclo de especial importancia para los lectores murcianos: el que celebra el décimo aniversario de la editorial La Fea Burguesía. Pero quien esté especialmente interesado en la escritura que brota del suelo murciano también disfrutará del ciclo ‘Autores murcianos’, por el que pasarán Antonio Soto Alcón –en el Salón de Actos del Centro Municipal García Alix el día 24 a las 18.00 horas–, Enrique Garcés de los Fayos –en el Auditorio de Cultura de la Fundación Mediterráneo a las 18.30 horas del día 26–, Miguel Sánchez –en el Salón de Grados de la Faculta de Derecho de la UMU, el 27 a las 18.00 horas–y Jesús Cánovas –el mismo día a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Murcia–.

Los ciclos con reminiscencias musicales, como viene siendo tradición en su programa, se mantienen también. El circuito ‘Música y libros’ contará con las visitas de Óscar Avendaño –bajista de Siniestro Total y autor de Lo tengo en vinilo– el jueves 26 en Plan 9 a las 21.00 horas, y de Noel Turbulencias y Victoria Sánchez –autores de Galicia MusiCalidade: Unha terra feita de acordes– el viernes 27 a las 18.00 horas en el Salón de Actor del Museo Arqueológico. Además, el día 25 se preestrenará, en pase privado, la película The lord of the guitars.

Ciclos de poesía, de literatura en castellano, el de ‘Thriller histórico’, el de ‘Autores de éxito’, el de ‘Haikus del Mar Menor’, el que conecta con la cultura coreana, el de ‘Fantasía épica’, el de ‘Coaching y autoayuda’ y el que pone el foco en las ‘Voces de mujer’ completan la oferta que ordena los eventos eventos en los que se repartirán los escritores y escritoras que, durante la última semana de septiembre, pisen la capital de la Región.

Cine y exposiciones

Ya desde mediados de mes se dejará notar en el ambiente esta Semana de las Letras. Desde el jueves 12 se podrá visitar en el Claustro de la Facultad de Derecho del Campus de la Merce de la Universidad de Murcia la exposición De la parte de vida que me toca, venida de Sevilla, sobre la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer.

Y no será esa la única exhibición que ha encontrado su hueco en el programa: desde el 27 se podrá visitar, en el Museo Ramón Gaya, De escritor a escritor, una colección de los retratos realizados por el pintor murciano a grandes escritores del siglo XX.

Truman Capote será otro de los grandes escritores homenajeados, pero en este caso con un ciclo de cine que ocupará la Filmoteca con las proyecciones de Truman Capote –día 24 a las 20.45 horas–, A sangre fría –el 26 a las 21.30 horas–, Desayuno con diamantes –el viernes 27 y el lunes 30 a las 21.15 y las 20.30 horas, respectivamente–.

La programación completa y en detalle ya está disponible en la página web oficial del evento: exlibrismurcia.es. Como Carmen Conesa concluyó, ayer durante el acto de presentación, puede que esta séptima edición de la Semana de las Letras contribuya a «hacernos un poco mejores a través de la capacidad transformadora de la literatura».