La historia de María, una murciana que venció a la muerte en numerosas ocasiones

María Moscoso nació con una enfermedad rara, con una patología crónica tan compleja que ha pasado gran parte de su vida en una de las habitación blancas del Hospital Virgen de la Arrixaca, desde que ingresó por primera vez a los cuatro meses. Sin embargo, y a pesar de haber estado al borde de la muerte en varias ocasiones, a esa niña, ahora convertida en adulta, nunca le tembló la sonrisa. "Todos los médicos y enfermeros que la han conocido siempre han dicho ‘por qué no lo cuentas’", expresa su madre, Isabel Esparcia.

Jerónimo Molero Doval comenzó a grabar en 2016 el documental ‘La danza de la vida’ sobre el duelo y sobre cómo los niños reconocían y vivían la muerte. Y entre esos niños, estaba María, "la siguió después y cuando estuvo muy malita en 2019 se preguntó ‘y si María sobreviviera cómo se llamaría cuando tuviera cuarenta años. Como sería una mujer que ha pasado por estas experiencias de vida", explica Esparcia.

Y de esa inquietud nace ‘La otra orilla’, un cortometraje de ficción inspirado en la historia de Moscoso, que aborda tres etapas de la vida mediante tres personajes diferentes, que en realidad son el mismo, María con diez años, Marisol, interpretada por Helena Kaittani, con treinta y cinco y, Soledad, interpretada por Ángela Molina, con setenta.

Tres momentos de la vida que se entrecruzan en una misma línea de tiempo. "Ha ido sobreviviendo una a una a todas las complejidades", manifiesta Esparcia, con una buena actitud. En parte, quizás, porque ha aceptado la muerte, "sabe que puede pasar esta tarde, mañana o a medio día porque la ha rozado. Ha estado allí", dice y asegura "lo ha pasado tantas veces que ha terminado siendo parte de ella misma".

Una historia diferente que habla de la muerte y de una enfermedad compleja desde un punto de vista positivo, desde la superación, "no estamos dramatizando. Tampoco lo busca la propia María explicando su vida", explica Esparcia. ‘La otra orilla’ es una pincelada de esperanza para las personas enfermas que se encuentran en la misma situación y para aquellos que "no viven el día a día, que no viven de forma consciente, y que no disfrutan", asegura Esparcia, que considera que es "lo que lo hace diferente".

Financiación

El proyecto aún se encuentra en la fase de preproducción, pero comenzarán las grabaciones a finales de septiembre. Sin embargo, a falta de los recursos necesarios han abierto un crowfunding, que acaba este sábado, para que de forma colectiva, los ciudadanos pueden ayudar a cubrir los gastos del rodaje. Y aunque ya han recaudado casi diecinueve mil euros, con los que pueden financiar los gastos mínimos del rodaje, como el alojamiento, la comida o los equipos materiales, el objetivo es de sesenta mil euros. "Hemos conseguido el 40% de la financiación", explica Esparcia, de un proyecto que cuesta casi cien mil euros.