Azorín: satírico y vigente

Menuda sorpresa se podrán llevar algunos lectores si leen la nueva edición del libro de Azorín El chirrión de los políticos (Fantasía moral), que ha tenido el acierto de publicar Drácena, en Madrid, en una edición prologada por Domingo Ródenas de Moya. Porque lo que lleva a cabo el Azorín periodista y corresponsal transatlántico, en este libro escrito a lo largo de 1923 y publicado después del pronunciamiento del general Primo de Rivera el 13 de septiembre, es una colección de los artículos que había enviado al diario La Prensa de Buenos Aires entre el 28 de enero y el 2 de septiembre de aquel año, a la que denomina ‘fantasía moral’, compuesta de un prólogo, doce capítulos y un epílogo.

Conjuntaba una especie de relato en el que elabora una sátira que revela, sobre todo en su parte central, a un humorista desconocido, sorprendente e inesperado, capaz de crear divertidos cuadros, escenas y estampas absolutamente grotescas, pero muy reales, sobre los políticos de la Restauración, justamente en el último año de supervivencia de una política caracterizada por el amiguismo, el compadreo, el reparto de cargos y prebendas y la sucesión, en los gobiernos y en los ministerios, de personajes que ignoraban los asuntos ministeriales, mientras diputados y senadores intercambian en las Cortes debates insulsos.

Y Azorín lo sabía bien porque había militado activamente en el partido más responsable de tanto amiguismo y compadreo, el partido conservador, primero con Maura como jefe y luego con Juan de la Cierva. A don Juan, que se mantuvo fiel y de él esperó siempre un ministerio, tras haber sido diputado en diversas legislaturas y dos veces subsecretario del ministerio de Instrucción Pública, aunque tan solo unos meses.

El lector podrá deducir que, a lo largo de 1923, Azorín estaba realmente desencantado con la política española, la de su partido y la de las minorías, incluso la nacionalista catalana, que comparece en el relato azoriniano con una vigencia y una actualidad asombrosas si la comparamos con la agitada vida parlamentaria de hoy mismo. Se podrá comprobar, que un siglo después, en 2024, está sucediendo exactamente lo mismo que en el momento político que Azorín satirizaba. Y el maestro lo hacía bien, teniendo al mismísimo Quevedo como guía y mentor del libro. Al Quevedo de La hora de todos y la fortuna con seso. Fantasía moral, y al de la Defensa de Epicuro. Para su fantasía moral, Azorín entra en los espacios de la ficción, crea personajes, relata acontecimientos, visita despachos ministeriales y hace la crónica de viaje de los políticos. Mezcla los géneros, la sátira, la crónica periodística, el relato ficticio y las situaciones más cómicas entre diálogos aparentemente absurdos que sitúan a sus personajes en escenarios reales con evidentes visos de verosimilitud.

El chirrión de los políticos. / L.O.

El chirrión de los políticos. Azorín Drácena 17 euros 132 págs.

El epílogo lo emplea para, tras cambiar el tono, crear un personaje definitivo, Don Pascual, un político retirado que quiere representar la moderación y la limpieza ética, que protagoniza reflexiones como estas: "¿Para qué queremos el poder? Si alguna vez ocupamos el poder, seremos sinceros y desinteresados". Consideraciones en las que podemos descubrir un trasunto del propio Azorín, que, desengañado, se debate entre acción política e inteligencia.

Por eso el conjunto del libro es tan aleccionador, porque, tras la sátira de la política de su tiempo (elecciones, consejos de ministros, oposición, candidatos al congreso, viajes ministeriales a provincias, reforma constitucional), con el epílogo dedicado a Don Pascual, lo que hace Azorín es volver a su libro de 1908, El político (Arte de conducirse en vida), y buscar en los clásicos, con Gracián y Saavedra Fajardo al frente, tan queridos por el maestro, el modelo ideal de político. Como señala Domingo Ródenas en su prólogo, "no hay en este retrato humor alguno, y sí predicación de una autoridad moral y discernimiento intelectual de difícil compatibilidad con el ejercicio real del poder".

Azorín, tras esta fantasía moral, no volvería a la política activa, aunque mantuvo durante la dictadura y los años siguientes la idea de que su generación, la del 98, había puesto en marcha el proceso que había culminado en la Segunda República, como recuerda Ródenas, de la que esperaba que fuera "progresista y no retardataria, desarraigadora de la superstición y la ignorancia y no continuadora de una España caduca: quedó dicho el 26 de abril de 1932 en el diario Luz. Dicho y olvidado".

Lo más cierto es que, por remotos que puedan resultarnos los manejos políticos de la Restauración, en estas páginas de Azorín hallará el lector, sin más remedio, un correlato exacto de lo que está ocurriendo ahora mismo, un siglo después, en el ejercicio de la política gubernamental y parlamentaria de nuestros días.