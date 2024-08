Alejo Stivel: "He caminado en varios lados salvajes de la vida"

Yo debería estar muerto (Espasa, 2024) se titula la biografía que acaba de publicar Alejo Stivel, cantante de Tequila y reconocido productor. «Podría decirse que soy un sobreviviente serial», confiesa en ella, y es que Alejo ha pasado por enfermedades graves, la dictadura argentina, las drogas... No hay momento de su biografía, tras atravesar lo que él llama ‘the dark years’, que no merezca atención.

Alejo es mucho más que el mítico vocalista del grupo que todo lo cambió en la Transición, es un alma inquieta que ha vivido –y sobrevivido a– hechos extraordinarios. A día de hoy, ha producido 250 discos (entre ellos, de Sabina, M Clan, La Oreja de Van Gogh...), ha desempolvado su actividad como cantante, ya sea resucitando puntualmente a Tequila (junto a Ariel Rot) o en solitario (a principios de junio publicó un single a dúo con Joaquín Sabina, Yo era un animal), y durante lo que queda de año estará de gira por toda España. Podría estar muerto, pero lo bueno del asunto es que está bien vivo y viene a actuar mañana, junto a La Guardia y Coti, a Las Torres de Cotillas, lo que nos da motivo para esta entrevista y saludarlo nuevamente.

Concierto Fecha: Mañana, 22.00 horas. Lugar: Plaza Ángel Palazón, Las Torres de Cotillas Precio: Entrada libre.

¿Por qué deberías estar muerto, Alejo?

Porque tuve muchas ocasiones en las cuales estuve muy cerca de irme hacia el otro planeta, el otro bando o la otra acera, pero lo he podido esquivar con éxito, de momento. Espero que siga así por un tiempo más así.

El título sugiere lo de caminar por el lado salvaje de la vida. ¿A qué has sobrevivido, aparte de a las drogas?

He caminado en varios lados salvajes de la vida. Primero fue en Argentina cuando era pequeño: tuve una enfermedad bastante grave, después vino la dictadura, donde parte de mi familia y amigos desaparecieron o fueron asesinados, después vine a España, la droga, después tuve un accidente de coche, después una operación... En fin, en varias ocasiones he estado ahí: al borde.

¿Qué te llevó a decir por fin ‘sí’ a escribir tu biografía? ¿Cómo te sentiste escribiéndola? ¿Lo necesitabas? Dices que escribiste de principio a fin en el móvil.

Escribí el libro porque me insistió bastante Juan Cruz, mi amigo el gran escritor y periodista, y charlando con él muchas veces me dijo que yo debería escribir un libro, algo que no me había planteado nunca. Pasé por todas las emociones posibles, desde las más alegres hasta las más tristes, escribiéndolo, pero un vez que lo acabé ya fue todo felicidad. Me sentí muy aliviado de haber contado todo, fue como una descarga. No sé si lo necesitaba, pero me vino bien, y sí, lo escribí todo entero en mi teléfono móvil, porque soy un ser un poco extraño que no tiene ordenador, y lo tuve que escribir en el móvil, que es lo que más a mano tenía. Los ojos no me lo agradecieron.

¿Cómo recuerdas tu infancia, tu primer contacto con el rock?

Mi primer contacto con el rock lo cuento en el libro. Un día, mi madre me llevó a ver un concierto; bueno, en realidad íbamos a ver una obra de teatro de una amiga suya que actuaba después. Antes había un concierto y yo me senté a verlo. Me aturdió mucho los oídos, pero me impactó mucho y me dejó marcado de por vida.

Tequila fue un grupo que marcó una época y que quizás, como reflexionas, murió con ella. ¿Cómo llenaste tu vida mientras Ariel Rot y Julián Infante volvían a saborear el éxito en Los Rodríguez?

Cuando acabó Tequila me dediqué de lleno a la producción musical. Estuve bastante ocupado, ya que produje más de 250 discos, que se dice rápido, pero se tarda mucho. Fueron años y años de producir, que es algo también muy creativo, tanto como actuar o cantar, o componer. Es un trabajo que me encanta, sigo haciéndolo y me llena mucho. Hice muchos discos de muchos artistas muy interesantes.

Dedicas uno de los capítulos a tus ‘años oscuros’, que pasaste en Nueva York. También dices que pasaste del BMW al bonobús. De rockstar a simple mortal. ¿Te fue difícil sobrevivir?

Pasar de ser rockstar a ser un simple mortal es algo muy instructivo, y muy bueno, sobre todo porque yo me hice rockstar muy jovencito, y ha estado bien conocer diferentes tipos de vida. Así logras poder estar bien de cualquier manera. Hay gente a la que le quitas su posición social y se deprime, incluso algunos se suicidan. Yo estoy preparado para cualquier tipo de experiencia, de situación social o financiera.

¿Cómo viviste la vuelta con Tequila hace unos años? ¿Qué ha sido Tequila para ti, vivir lo que viviste?

Lo pasamos muy bien; creo que el público también, por lo que se veía desde el escenario, y estuvo genial. Ahora sigo yo con mi propia banda, girando. Este sábado [mañana] visitaré vuestra tierra, Murcia, pero después sigo: tengo gira por todo el país durante todo lo que queda del año, y tengo una banda buenísima, que los que vengan al concierto lo podrán comprobar, y lo paso fantástico.

Le has producido a Sabina el que quizás es su mejor disco, y recientemente publicaste un single a dúo con él, Yo era un animal. ¿No tenéis cuentas que saldar? ¿Cómo fue volver a encontraros? ¿Recuerdas cómo lo conociste?

No recuerdo cómo conocí a Sabina, porque debe haber sido en una noche de lujuria y pasión. Fue maravilloso volvernos a encontrar profesionalmente, y volver a grabar juntos creo que eleva mi canción; con su voz y sus toques personales creo que la mejora, y no tenemos ninguna cuenta que saldar, por supuesto que no.

¿Tuviste que darle la vuelta al calcetín produciendo a M Clan? ¿Se resistieron mucho?

Con MClan no. Estaban muy bien predispuestos, les pegué un cambio bastante brusco, pero estaban muy abiertos a todo lo que yo proponía.

En tu biografía hablas de tu familia judía, de la herencia que ha dejado en ti. Te defines como internacionalista. ¿Cómo ves esta guerra entre Israel y Palestina?

Me resulta muy difícil opinar de lo que está pasando. Por un lado, obviamente, estoy totalmente en contra de Netanyahu y totalmente en contra de lo que está haciendo de un ataque masivo a civiles. Por supuesto que estoy en el lado opuesto de eso, pero también creo que hay que solucionar el tema de Hamas, que no es el pueblo palestino, por supuesto, pero que es el gobierno de Palestina y que es un Estado terrorista y que tiene que, también, ser controlado para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre en una fiesta de adolescentes donde mataron a 1.200, pero secuestraron y torturaron. No sé realmente cuál es la manera, pero yo creo que podría ser un alto el fuego y la entrada de tropas de las Naciones Unidas que controlen la situación y no dejen que ninguno cometa ninguna barbaridad.

Vuelves a los escenarios y has anunciado una gira de conciertos por toda España. ¿Algún entrenamiento físico o mental para volver a subir a un escenario? ¿Hay miedo escénico?

Miedo escénico no, pero sí nervios, ganas, y eso que te hace vibrar antes de salir al escenario. Estoy muy contento, con muchas ganas de recorrer España con mi banda tocando todo tipo de canciones, desde los grandes hits de Tequila, que es lo que la gente quiere oír, hasta canciones de mis discos en solitario que quizás no son tan conocidas, pero seguro que les van a gustar mucho.

¿Se es rocanrol si se tiene actitud? ¿Es el mito de la eterna juventud?

Rocanrol, sí, es una actitud. No sé si la eterna juventud, pero sí que te mantiene vivo, alerta, con ganas de tirar p’alante.