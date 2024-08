Surcando el Mar Menor: Galdós en la Isla del Barón

"La hermosura del sitio, la pureza del aire, la quietud y transparencia de las aguas, influyeron de tal modo en mi naturaleza física y moral que por la tarde me reconocí muy mejorado". Esta descripción de la Isla del Barón en el Mar Menor, la dejó escrita Benito Pérez Galdós.

Para conocer mejor la isla del Barón y cómo fue la estancia de Galdós, nos embarcamos en la goleta Atrevida desde el puerto de Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor. No llevamos a bordo las 100 novelas ni las 30 obras de teatro, tampoco las 28 películas basadas en las obras de Galdós, aunque sí el libro publicado por la Universidad de Murcia: Galdós y Murcia: Epistolario de Benito Pérez Galdós y Alberto Sevilla Pérez; también llevamos el capítulo XXVI de La Primera República.

Hidroaviones de la base de Los Alcázares sobrevolando el Mar Menor en 1936. La Isla del Barón de fondo. / L.O.

Isla del Barón de Benifayó

La isla Mayor en el Mar Menor pertenecía a la Corona Española; en ella estaba la prisión militar de la Armada. En 1870 Amadeo de Saboya fue nombrado rey de España y trajo su reducida corte de Italia, entre los que se encontraba como Montero Mayor Julio Falcó d’Adda, IX Barón de Benifayó (Milán 1834 – San Pedro del Pinatar 1899).

El Barón de Benifayó fue condenado a seis años de prisión en la isla por matar en duelo con su florete a Diego Castañeda por injurias a la Corona. El Barón era un estudioso de la arqueología y la naturaleza, se enamoró de la isla, y en 1878, siendo rey Alfonso XII, gestionó la compra de la isla que desde entonces lleva su nombre. Mandó construir un palacete con una torre lateral en la isla y otra con dos torres laterales en San Pedro del Pinatar, son de estilo neomudéjar, inspiradas en el pabellón de España de la Exposición Internacional de Viena de 1873.

Barón de Benifayó. / L.O.

En 1886, el Barón fue nombrado senador vitalicio por Madrid.

El 16 de julio de 1892, el pueblo de San Pedro del Pinatar decidió embarcar en procesión a la Virgen del Carmen por primera vez, y para ello utilizó una barcaza remolcada por el barco de vela latina y de vapor Julito, propiedad del Barón de Benifayó. Posiblemente la idea de la procesión marítima fuese del Barón. Los herederos del Barón vendieron la isla a los Condes de Romanones.

Goleta atrevida

Goleta Atrevida. / L.O.

Es una goleta clásica de velas cangrejas muy especial, ya que su propietario, Luis Herrador, la construyó con sus propias manos. Mide 12 metros de eslora y 4 metros de manga. Luis es patrón profesional de veleros. Lleva toda la vida dedicado a la navegación, con miles de millas por mares y océanos en veleros de todo tipo.

He tenido la oportunidad de navegar en esta goleta en varias ocasiones, ya que organiza charter tanto para travesías por la región de Murcia, como a Ibiza con su proyecto cultural de la Ruta de Tanit, visitando los yacimientos fenicios. El próximo mes de septiembre coincidiendo con las fiestas de Cartagineses y Romanos, la goleta estará en el puerto de Cartagena, se podrá pernoctar en ella y hacer salidas diarias para conocer la costa de la Región y su historia.

En la Goleta Atrevida patroneada por Luis Herrador. / L.O.

Benito Pérez Galdós

A los 51 años de edad, en septiembre de 1894, el novelista, dramaturgo y cronista Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920), pasó unos días en la isla del Barón, como contó en uno de sus Episodios Nacionales, concretamente en el capítulo XXVI de La Primera República. Allí estuvo varios días recuperándose de su maltrecha salud; también estaba afligido por su reciente ruptura con la escritora Emilia Pardo Bazán, con la que mantuvo correspondencia erótica durante varios años, desde que le animó a que escribiese obras de teatro. Galdós dejó constancia escrita de su paso por la isla:

"Mis amigos Fructuoso Alemán y Alberto Araus me llevaron a una isla en el Mar Menor para recuperarme. No recuerdo el nombre de la pintoresca isla en que me desembarcaron, sacándome en vilo de la chalana. Entendí que era propiedad del barón de Benifayó.

La hermosura del sitio, la pureza del aire, la quietud y transparencia de las aguas, influyeron de tal modo en mi naturaleza física y moral que por la tarde me reconocí muy mejorado. Nos albergamos en una casita donde moraba, con su mujer y unos chiquillos, el guarda de la isla, y tal fue la bondad con que me agasajó aquella excelente familia que mis amigos, previa discusión entre todos, acordaron dejarme allí por dos o tres días.

Aquella noche dormí como un canto. A la mañana siguiente ya era yo otro hombre. Recorrí sin cansarme distancias que el día anterior me habrían parecido considerables. Mis buenos patrones me daban comiditas de enfermo; más yo prefería las calderetas de pescado fresco con que ellos se alimentaban diariamente. En uno de estos comistrajes, no sé si al segundo o tercer día, mi apetito se desarrolló hasta la voracidad […] Mi única diversión era pasear sin fatiga, recorrer la plácida costa de la isla en las partes donde no había cantiles infranqueables, subir a las cimas no muy altas, y tumbarme allí donde encontraba un lugar mullido y fresco para la contemplación del paisaje y la dulce tarea de no hacer nada".

Benito Pérez Galdós. / L.O.

Galdós fue Diputado a Cortes, miembro de la RAE con la letra N. En octubre de 1903 volvió a Murcia y Cartagena para el estreno de su obra Mariucha. En 1912 fue propuesto al Premio Nobel de Literatura, pero su anticlericalismo provocó que no fuera reconocida su genialidad literaria por los sectores más conservadores de la sociedad española.

La Atrevida bordea la isla del Barón, me imagino a Galdós en la cima de la montaña, donde aún se aprecia el cráter de lo que fue un volcán, mirando la lengua de La Manga sin edificaciones con isla Grosa al fondo, punto de reunión de piratas desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Ya de regreso a puerto releo el epistolario Galdós y Murcia, en el que el escritor murciano Alberto Sevilla Pérez, recuerda como le gustaba pasear por el Malecón de Murcia con su amigo Galdós, que cada vez que hablaba de Murcia la llamaba ‘El jardín de las Hespérides’.