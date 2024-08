Manuel Barnuevo: abrumadora liberación de energía

Cuando nos acercamos a la obra del pintor Manuel Barnuevo y la observamos con detenimiento siempre nos asalta la sensación de estar ante una serie de hitos que van señalando y marcando un recorrido aún sin concluir; partes de un apasionado viaje, de un itinerario (no siempre fácil ni cómodo), salpicado de hallazgos y descubrimientos, realizado por, en y desde la pintura.

Creador de una obra de resultados sofisticados y un punto barrocos. Durante mucho tiempo el estudio del pintor estaba en un ático prácticamente anexo a la Catedral de Murcia y, aunque hoy esté en plena huerta, la exuberancia barroca de esta tierra, de sus gentes y sus manifestaciones artísticas parece haber contaminado la obra de Manolo. Piezas expresionistas de contrastadas y suntuosas texturas, composiciones exultantes que, sin embargo, no renuncian a una cierta componente lúdica. Sin que esto signifique que las tensiones, en la superficie del cuadro, carezcan de un estudiado equilibrio formal. Superficies casi cubiertas en su totalidad por desarrollos que, a veces, nos recuerdan los vínculos del pintor con los artistas americanos y europeos del all-over field y con algunos procedimientos plásticos puestos en juego por aquellos pintores que se sienten deudores del expresionismo abstracto: drip paintings –esa técnica de goteo utilizada por primera vez en las pinturas de Hans Hofmann–, tachismo y pintura de acción, graffiti, informalismo…

Es imposible, frente a la obra de Barnuevo, no hacer referencia a Pollock cuando afirmaba: "Cuando estoy en mi cuadro, no soy consciente de lo que hago. Solamente tras un rato de ‘toma de conciencia’ veo lo que he querido hacer"; sobre todo si tenemos en cuenta la actividad frenética que desarrolla el murciano ante cada una de sus obras, que a menudo elabora y realiza simultaneando la ejecución de varias a la vez.

Manuel Barnuevo. / L.O.

En esta obra, 'Composición', realizada en 2015, Barnuevo nos muestra la fascinación por el pigmento, por los contrastes tonales pugnando por sobresalir e imponerse en el cuadro, por lo impetuoso en el tratamiento de la materia y el color, por la inclusión de elementos y formas no previstas: partes y fragmentos de obras anteriores, desechadas, apartadas, irán apareciendo en las futuras series de Manolo.

Incluso las referencias a la figuración, que en otras piezas del artista aún podía considerarse que constituía un ¿lejano? referente, aquí ha quedado reducida a una grafía icónica de imposible identificación, de igual forma referencias numéricas y textuales, que parecen pretender aportar la parte literaria de la obra, su oculto y enigmático significado, irán aflorando en sus cuadros…

Rastros, manchas y texturas sobre el lienzo, cuyo objetivo, no confesado, es registrar la huella del artista. Una especie de liberación abrumadora de energía que, de forma evidente, se manifiesta en un dinamismo eufórico actuando en la superficie de la tela o el papel. Piezas, como esta 'Composición', para cuya ejecución el pintor, así sucede en tantas otras, se mueve en derredor como si participara de un rito que le fuese propio, dictado para su única comprensión, ajeno a cualquier otro observador externo.

Fluidez de las formas. Proclamación del espacio, del cual el pintor se siente parte consustancial, parte integrante. El hecho pictórico, el acto de pintar, como una libérrima experiencia plástica a la que el propio artista tuviese que dejarse arrastrar sin poder sustraerse o evitarlo; creyendo, como aseveraba Barnett Newman, que con un movimiento libre, con un ¿simple? gesto automático, podía crearse un mundo. O, por volver al inicio, citemos aquellas palabras de Dubuffet que señalaba que "el arte no debe anunciarse; debe aparecer donde no se le espera, por sorpresa, ya que de lo contrario su eficacia se vería mermada considerablemente".