Sincericidios

Muérdase la lengua. Si está ante un amigo o amiga y necesita decir algo perentorio, algo que le urge sobre la particular vicisitud que a su amigo le ocupa, muérdase la puntita. Y de nuevo, otra vez. Respire. Mire a su amiga o amigo y evalúe si en este momento lo que su amigo necesita es su verdad, la de usted, o consuelo. Incluso si le pide su opinión, calibre si en ese momento, que no sea de vida o muerte, le está pidiendo que le dé la razón en algo que no le atañe, salvo porque usted le aprecia, o si está pidiendo, sinceramente, enfrentarse con la cruda realidad. Y aun así, considere a la persona y sus heridas.

De igual manera, ahora mismo hay un montón de maneras de irrumpir en la esfera personal de una persona: a través de las redes sociales, con un mensaje de texto, un enlace, un audio, un vídeo, una imagen, un meme. Si ya sabe cuál es la opinión de su amigo sobre ese asunto, no insista. Y si no lo sabe, guarde el tema, por si procede, para una conversación en persona, donde va a ver lo que su amigo le dice con los ojos, los gestos, el cuerpo y el tono.

Como decía la fábula de Sócrates, pregúntese: esa verdad que le arde en el pecho, ¿es útil? ¿es buena? ¿es de verdad verdadera? Sea más amigo de su amigo que de la verdad. Y si es que usted es así y tiene que soltar ese sincericidio, así, a las bravas, de verdad se lo digo, cambie. O se va a quedar sin amigos.