José Buitrago: posibilidades de la manipulación infográfica

Cuando nos hallemos ya en el Hades, próximos a enfrentarnos a los dioses del inframundo, y una vez vadeado el Cocito y el Flegetonte, navegadas y cruzadas la Estigia y el Aqueronte a golpe furioso del remo del barquero Caronte; cuando quede solo el Leteo –última linde que traspasar– para hacernos olvidar, desprendernos del pasado y renunciar incluso al dolor, perder por completo la memoria si osásemos beber sus aguas o mojarnos levemente los pies en el discurrir de su corriente, quizá entonces aún deberíamos resistirnos, asumir lo que fuimos o lo que deseábamos ser. Sí, quizá deberíamos resistirnos. No nos dejemos seducir por la hija de Eris. Resistámonos. Hagamos valer nuestras ansias y deseos. Entreguémonos a los placeres que procuran la creación y el arte.

Toda la obra de Pepe Buitrago es fruto de ese gozo que el arte procura. Y ha sido realizada experimentando con procesos infográficos. De tal forma que, aunque, el resultado final pueda confundirse con la pintura, la fotografía o, por referirnos a procedimientos más actuales, la inteligencia artificial, su trabajo es fruto de un conocimiento absoluto de las posibilidades que ofrece la manipulación infográfica, incluso a la hora de subvertir las imágenes creadas; de tal forma que la apariencia del producto artístico –que se nos presenta muy alejado de artificios y tecnologías al uso– nada tiene que ver, en realidad, con los verdaderos instrumentos puestos en juego para obtener los logros propuestos. Máxime si tenemos en cuenta que cada serie abordada por Buitrago ha requerido distintas connotaciones visuales, ajustadas al tema sobre el que se ha desarrollado el trabajo. No hay nada en común, salvo la voluntad creadora, entre propuestas tan dispares como Margen Ilimitado, colgada en Chys en 2018; o la Metamorfosis de Kafka, expuesta en la Galería la Aurora en 2024.

Pepe Buitrago. / L.O.

Pepe Buitrago creó, entre 2021 y 2022, una serie concebida como un elogio a la poética de Dante y a su obra más importante: La Divina Comedia. Conjunto de obras que rememoran en feliz conjunción los 700 años de la muerte de Alighieri y los 550 años de la publicación, en 1472, por primera vez, de La Divina Comedia. La obra Dante contemplando la Estigia forma parte de ese conjunto de piezas.

Austeridad y drama como base de la propuesta plástica. Un juego visual con apariencia de tinta caligráfica, con resultados casi de serigrafía, sobre papel artesanal –que Pepe recibió tras un encargo realizado a China– cuya textura y calidades han condicionado el resultado final de las obras. Un conjunto de piezas que nos plantean la narrativa de la cumbre literaria de Dante tal que pudiese visualizarse como una sugerente, y enigmática, secuencia de imágenes dominadas por un color negro de aspecto sedoso y táctil. Unas obras casi expresionistas, iconos abstractos, a cuya lectura pudiésemos acceder solo si somos capaces de dejarnos arrastrar por el código que las hizo posibles y que tienen en la figura humana (más intuida que real) la base de la composición. Dante añorando a su amada Beatriz. Dante implorando perdón a los cielos. Dante esperando la ayuda de Virgilio…

Cuántas veces nos habremos preguntado en mitad del camino de nuestra vida ¿acaso fueron vanas nuestras obras? Incapaces para elegir entre la fe y la razón; si renunciar, o no, al arte y la poesía; Beatriz o Virgilio. Resistámonos. No nos dejemos arrastrar por el infortunio y hagamos virtud de nuestras dudas. No permitamos que falte la fuerza a la elevada fantasía. Dejemos que solo sean el deseo y la voluntad quienes nos muevan.