Historias de Roda, un ejemplo de integración cultural en San Javier

Desde niño, de camino a Los Narejos –a casa de mis abuelos, donde pasaba los veranos–, cruzaba cada año en un Renault 8 un pueblecito que destacaba por un enorme casón, casi un palacio, que en la puerta lucía un cartel que rezaba: Hacienda de Roda.

La autovía construida posteriormente evita el paso por esta localidad, pero en ocasiones no me importa perder unos minutos más y pasar por delante de este imponente conjunto arquitectónico. Cuando leí en internet que celebraban esta pasada semana sus fiestas no dejé pasar la oportunidad de visitar Roda, pedanía perteneciente al municipio de San Javier.

Este lugar, con su proximidad al Mar Menor, ha atraído en las últimas décadas a medio millar de británicos e irlandeses que han encontrado en este entorno algo más que sol y tranquilidad. Me acerqué la noche del jueves y me encontré con una veintena de británicos preparando hamburguesas para una interminable cola de asistentes. No deja de sorprender el esfuerzo de estos excomunitarios (la mayoría de aquellos con los que hablé rechazan el Brexit), en integrarse en las fiestas de la población y en crear eventos consistentes en cocinar para los vecinos, sea cual sea su nacionalidad.

Contacté esa noche con Phoebe, una de las organizadoras y residente en Roda, y le pedí que me permitiera adentrarme en su comunidad durante unos días.

Las banderas de Irlanda y España en la entrada a la vivienda de Raymond. / Rubén Juan Serna

Primero conocí a Raymond, un irlandés que lleva cerca de treinta años en España. Llego a su casa, me ofrece asiento y saca dos Estrellas de Levante. No hay duda de su adaptación a Murcia. Llegó a España gracias a una beca deportiva que obtuvo por estar en la élite del hurling, un deporte irlandés de origen celta. Esta beca le permitió realizar estudios de agronomía y horticultura en Valencia desde una perspectiva empresarial.

Raymond nos muestra el palo y pelota de hurling. / Rubén Juan Serna.

Después de completar sus estudios, decidió instalarse en Roda, donde ahora se dedica a la producción de cítricos. Al llegar a su casa, rodeada de invernaderos, me llamó la atención que en la entrada ondean dos banderas: la de Irlanda y la de España. Raymond me contó que, aunque domina el español y ha hecho muchos amigos, la conexión con su tierra natal sigue siendo fuerte. Recordó cómo Irlanda sufrió una gran emigración en el siglo XIX debido a la hambruna y cómo muchos irlandeses buscaron refugio en lugares como Australia, Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido.

También en la conversación salió San Patricio y su vinculación con nuestra querida Lorca. «Prácticamente la mitad de mis amigos son españoles, yo me relaciono con todo el mundo, mira ahí –me señala restos de una barbacoa reciente–, hace unos días hice aquí una comida para un montón de gente, y la mitad españoles». Mientras charlo con Raymond, por debajo de la mesa acaricio a Coco, el border collie con el que comparte una amplia casa de campo a escasos tres minutos de La Roda.

Le pido que pose para mí junto a su palo (‘stick’) y pelota de hurling, y me despido prometiéndole que le devolveré la invitación, en esta ocasión, en el Campbell’s Irish Bar de la localidad.

Me adentro en las calles de la población y en un dúplex adosado junto a la pinada me reciben Lynne y Andy Neale, una pareja de Essex que se mudó hace cuatro años a Roda. Su historia es cautivadora. Andy, que es pastor evangelista, y su esposa Lynne, llegaron a Roda con la misión de establecer una iglesia evangelista en la Región de Murcia, la Salt Church. «No elegimos este lugar, la Región de Murcia nos eligió a nosotros».

Después de varios intentos fallidos para encontrar un local adecuado, y peregrinar por varios salones de hoteles, finalmente encontraron un espacio en San Javier donde celebran sus servicios religiosos los domingos por la mañana. Aunque actualmente reciben apoyo económico desde Inglaterra para su misión, su objetivo es lograr ser autosuficientes y financiarse con las aportaciones de los fieles. «No solo acogemos británicos, nuestra iglesia es visitada por angloparlantes de otras nacionalidades, como irlandeses, alemanes, belgas e incluso de Malasia».

Observo en una estantería una foto de un bebé y me atrevo a preguntarle al pastor si es su nieto. «Sí, tengo dos hijos y tres nietos y vienen a visitarnos a Roda de vez en cuando». Una muestra más del arraigo que este matrimonio siente por este lugar es que la vivienda donde viven, que era de alquiler, fue comprada por ellos hace escasas semanas. «Sabía que vendría a España, lo tenía claro, no quería ir a otro sitio», me confiesa Lynne.

Me despido de ellos, nos emplazamos al día siguiente para visitar su iglesia y conocer más a fondo su misión pastoral, y me dirijo al lugar en el que he quedado con Phoebe, un bar en el que no sabría decir si la clientela mayoritaria que observé es española o angloparlante. Phoebe es una joven que llegó a Roda con solo 18 años. Tras terminar la educación secundaria en el Reino Unido, decidió aprovechar unos meses para trabajar en Murcia, ya que tenía familia en la zona. En solo dos meses, se dio cuenta de que no quería volver a su país y decidió quedarse en La Roda, donde ya lleva 10 años.

Phoebe trabaja en un bar del pueblo y se ha convertido en una figura clave para la comunidad británica y angloparlante de la región. Su entusiasmo es contagioso y se ha ganado el cariño de todos. Es una de las organizadoras del popular ‘desayuno inglés’ durante las fiestas de Roda, un evento que ha llegado a ser un clásico del verano. Bajo la pinada del pueblo, Phoebe y su equipo preparan el típico ‘english breakfast’, ofreciendo una muestra de la cocina británica tanto a locales como a visitantes.

Phoebe en el recinto de fiestas de Roda. / Rubén Juan Serna

Además, Phoebe participa activamente en la Comisión de Fiestas, asegurando que las festividades incluyan a la comunidad angloparlante. A pesar de las tentaciones de ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, Phoebe afirma sin dudarlo que no cambiaría Roda por nada. La vida de pueblo, la posibilidad de saludar a todos los vecinos y la tranquilidad del entorno son aspectos que valora profundamente.

Se le escapa un secreto: «Ojalá esto no se convierta en un Benidorm». Sorprende el alto nivel de español que maneja esta joven, pero tiene una explicación: «Cuando llegué a España, a casa de mis tíos, solo se hablaba español, porque aunque él es inglés, mi tía es española, y yo no entendía nada al principio, pero me vi obligada a aprenderlo desde el primer día». Mientras charlamos a la sombra de la pinada se acerca a nuestra mesa el pedáneo de Roda, Eulogio, y bromea con Phoebe sobre la noche que les espera y el cansancio que llevan acumulado.

Esa tarde comenzaban con actividades deportivas sobre las seis, por la noche música en directo, un bingo popular, y por último, sobre las dos de la madrugada catarán las migas que Eulogio prepara para todo el pueblo. Al día siguiente, sardinada y procesión. Se reconocen felices pero agotados.

Dejo descansar a Phoebe y le recomiendo echarse una siesta después de comer para reponer fuerzas. «No lo dudes, que si puedo lo haré», me responde con su permanente sonrisa. Gracias a ella, y a través de mis encuentros con Raymond, Lynne, Andy y ella misma, he podido apreciar cómo Roda, con su calma y la modestia de sus vecinos, ha logrado atraer a personas de diversas nacionalidades que ahora llaman a este lugar su hogar. Sus historias demuestran cómo el destino, la fe y la determinación pueden entrelazar vidas de formas inesperadas, creando nuevas comunidades y enriqueciendo culturalmente nuestra región.