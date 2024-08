"A mucha gente joven no se le ha sabido transmitir el legado festero de Caravaca"

La Editorial Gollarín saca a la venta el libro Las Fiestas de la Vera Cruz en Mayo, la obra incompleta del fallecido Pedro Ballester Lorca, que fue rector de la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca durante cuarenta años. Un texto completado y revisado por el historiador Juan Antonio Sánchez.

Pedro Ballester Lorca fue capellán del santuario de la Santísima y Vera Cruz desde 1973 hasta 2013 y profesor del IES San Juan de la Cruz desde 1970 hasta 2003, pero sobre todo fue un referente y un carismático personaje de elevadísima altura intelectual que contribuyó como nadie a la difusión y conocimiento de la Vera Cruz de Caravaca y sus fiestas. Está a la venta en todas las librerías del municipio, y también a través de la web de la editorial.

¿Cómo surge este proyecto de completar y revisar la obra póstuma de Pedro Ballester?

Surge hace dos años, la Cofradía de la Vera Cruz se puso en contacto conmigo y me comentó el proyecto, que había unos cuantos documentos sueltos que dejó Don Pedro en su ordenador y que pertenecían a un trabajo que no pudo finalizar por cuestiones de edad. Me encargaron la tarea de ordenar todos los archivos y completar el libro con todos los añadidos que eso ha supuesto.

¿Cómo se estructura el libro?

Lo he estructurado en nueve capítulos, que hablan desde el marco geográfico histórico, el origen religioso de Moros y cristianos, los orígenes específicos de nuestras fiestas, significado cultural del hecho festivo caravaqueño, incluyendo también sus orígenes y desarrollo hasta la actualidad. También se incluyen capítulos específicos para los Caballos del Vino, así como la música en las Fiestas de la Vera Cruz, El tío de la Pita, Gigantes y Cabezudos, y el último capítulo que son los retos que tenemos por delante, que no son pocos.

¿Qué partes necesitaron ser completadas?

Don Pedro dejó completos hasta el capítulo cinco, y no hasta el final, ya que este capítulo llega hasta nuestros días. Dejó archivos sueltos, algunos tenían huecos temporales que he ido completando, utilizando la bibliografía de Gregorio Sánchez Romero y el archivero Francisco Fernández.

Este es un libro que nos ayuda a comprender lo que son y el significado de las Fiestas en honor a la Vera Cruz.

Así es, observamos con preocupación cómo las Fiestas, a pesar de la enorme participación que tienen, muchas veces no son comprendidas del todo, o vemos cómo son desvirtuadas con cosas que poco tienen que ver con estos rituales de los cinco primeros días de mayo. A fin de cuentas, están ligados en origen y esencia al culto con la Santísima y Vera Cruz, desde 1384, que es el primer Baño de la Cruz del que se tiene constancia.

Este trabajo también supone una oportunidad para conocer la figura de Pedro Ballester, que con tanto celo mantuvo los rituales en torno a la Vera Cruz, durante más de cuarenta años.

Los que somos de la generación que hemos tenido la suerte de conocer a Don Pedro sabemos que era un fervoroso creyente en la Vera Cruz y un apasionado de las historias y costumbres del municipio de Caravaca. Él supo como muy pocos transmitir y a la vez conservar todos los rituales que se realizan en torno a nuestra patrona. En sus textos y a lo largo de su vida reivindicó mucho la necesidad de seguir conservando esta pureza y, por supuesto, de no perder la raíz en torno al Leño de Cristo. En las obras hace un estudio antropológico e histórico inmenso, donde nada es porque sí. Todo en nuestras Fiestas tiene su significado, Don Pedro hacía mucho hincapié en ese tema, así como los riesgos de lo que puede suponer la ‘posmodernidad’, como él lo llamaba.

La música, que tanto valor ha cogido en los últimos años en nuestras Fiestas, tiene un capítulo dedicado exclusivamente en este libro.

Fiestas sin música no tienen sentido. La música es ese elemento que nos acompaña durante la Semana Grande, marca los tiempos y los ritmos de cada momento. En Caravaca, en cuanto a música festera, tenemos mucha producción, hay un nivel altísimo y una afición muy grande por la música. Creí desde un primer momento que era muy conveniente incluirlo en este libro, como un apartado más de la Fiesta: sin ese elemento, nuestras Fiestas de hoy en día serían totalmente distintas.

Este libro se cierra con un capítulo dedicado al futuro de la Fiesta. ¿Cómo lo ve?

Veo luces y sombras. Estas son opiniones mías, que pueden ser discutidas o no. Las veo bien de salud y de entusiasmo, pero veo que mucha gente joven no se les ha sabido transmitir el legado, veo que, muchas veces, aspectos como el dos de mayo por la tarde se están deteriorando mucho, pero por otro lado veo una mayor participación sobre todo de niños y que la ilusión se mantiene. Don Pedro se quejaba de algunos aspectos de manifestaciones festivas, que poco tienen que ver con el culto a la Cruz de Caravaca.

¿Qué faltaría por publicar sobre el Festejo de Caravaca?

Hay muchos aspectos en los cuales se puede indagar. Se trata de un festejo muy antiguo y enraizado. Me llama la atención, sobre todo viendo los escritos de Don Pedro y revisando el libro de Las fiestas de la Cruz en la prensa antigua de Francisco Fernández, vemos cómo falta por indagar el periodo de la segunda mitad del siglo XIX, donde parece ser que los desfiles gozaron de un esplendor y vistosidad bastante importante que luego, por los eventos políticos y sociales que acompañaron el desastre final de siglo XIX en España, se fueron al traste. Sería muy interesante investigar cómo eran los desfiles en los años 20, porque luego ya sabemos lo que pasó: una decadencia muy grande donde se perdieron muchas cosas. Sería interesante ver cómo fueron las Fiestas desde 1850 y las primeras décadas del siglo XX.

¿Qué ha supuesto para usted participar en este proyecto, recoger ese legado, terminarlo y que vea la luz, a través de la editorial Gollarín?

Lo primero que tengo que manifestar es mi enorme agradecimiento a la cofradía de la Vera Cruz y a la editorial Gollarín por haber confiado en mí para realizar este trabajo. Para mí ha sido un honor haber podido seguir el legado de una persona tan ilustre y que tanto ha hecho por Caravaca, y que con tanto celo guardó nuestras tradiciones. También ha supuesto una satisfacción personal bastante grande, sobre todo con la intención y reto de que no sea solo un libro para tenerlo en una estantería. Pretendo que sea un libro para que la gente más joven lo lea y comprenda que somos los depositarios de un ilustre legado, y que nuestra responsabilidad es mantener ese legado tal y como nos lo dejaron e incluso mejorarlo, porque caminamos sobre hombros de gigantes. Son cuestiones que no son nuestras, que nos han legado y debemos mantenerlas o incluso mejorarlas.