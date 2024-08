Me gustan las citas, son como momentos crujientes de reflexión. No significa, necesariamente, que las endose, pero como admirador del ingenio, sí me gusta el poso que dejan algunas de ellas. Robert A. Heinlein dijo a través de su personaje, Lazarus Long: «Se vive y se aprende. O no se vive mucho». Sé que ese darwinismo no es real, pero no deja de ser una advertencia.

Al reflexionar con un amigo sobre la soledad compartida que mencioné ayer, recordé a Kahlil Gibran, que señala, en el matrimonio, que «las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música» y lo difícil que es que la gente entienda eso, porque los amores para toda la vida exigen un salto de fe mayor ahora, dado que las circunstancias entre personas, sobre todo la igualdad entre hombre y mujer, han cambiado, y para bien. Esa soledad asumida y compartida me lleva a aceptar, con Gibran, que reiré, pero no todas las risas, y lloraré, pero no todas las lágrimas. No me niego a que el amor llegue a mi vida, pero no lo espero, sino que prefiero transitar por ella como un turista accidental.

Es por eso que hace ya tiempo he dejado de prometer amor, mucho menos eterno. Prefiero compartir una puesta de sol y una charla agradable sin empeñar el entero caudal de mis alegrías y mis lloros antes que estar «compartiendo un último atardecer que verán juntos los que se juraron ese amor eterno», como dijo José Soto, periodista, porque tengo el pudor de no participar en citas apócrifas que mienten ante la verdad del instante.