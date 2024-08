Alfonso Ros Campos: celebrando la amistad

Alfonso Ros Campos era el elogio perenne de la celebración. Celebración como excusa, celebración para estar vivo, celebración como culminación de la vida, celebración porque podemos celebrar… Quizás el proceso de paso de este biólogo a sindicalista era el resultado lógico de una persona como Alfonso, rostro conocido y reconocido del SIME (Sindicato de Empleados Públicos), que se dio siempre a los demás y que, por encima de eso, necesitaba de ellos: de los compañeros, de los amigos, de los suyos siempre, para sentirse vivo y útil.

Cartagenero, socialista y del Barça, así le gustaba definirse ante los amigos. Pero todos sabían –sabíamos– que la personalidad de Alfonso era mucho más rica. Amigo de sus amigos, fiel compañero, luchador por los derechos universitarios (y de todos los demás, en cualquier ámbito), empático como pocos y con una capacidad para la escucha y el diálogo que se nos antoja indispensable en los tiempos que corren. Alfonso era buen dialogante, pero era aún mucho mejor escuchante: atento a las necesidades de todos los que venían a plantearle algún problema, tolerante y utópico. Así era Alfonso Ros.

Le gustaba sentirse útil y se volcaba en cuantos problemas le presentaran. Este cronista no recuerda una sola ocasión en la que le planteara un asunto sobre el que Alfonso no se dispusiera a meditarlo o intentara aportar, tras haber recapacitado, algún tipo de opción, siempre favorable a quien ejercía la pregunta. Y casi siempre sorprendente.

Alfonso intentaba ser –y lo era– coherente y comprometido con su trabajo. Y en las distancias cortas era irónico y hasta socarrón. También en sus escritos, que resolvía siempre con un contagioso sentido del humor que acababa por desarbolarte.

Cuando alguien lo llamaba para plantearle un problema, allí estaba Alfonso, dándolo todo. Jamás escuché de él la más mínima queja ante una situación incómoda, incluso exasperante. Por el contrario, escuchaba, meditaba, y aportaba siempre la mejor solución, a menudo insospechada, pero valiosa por lo imaginativa y positiva.

Alfonso Ros fue un luchador incansable por los derechos de sus compañeros de la UMU, generoso con ellos, que se desvivía siempre por abrir puertas, sabedor de que solo el diálogo, y nunca las decisiones unilaterales, pueden aportar las mejores opciones de convivencia.

Alfonso nació con un raro don que él acumulaba en cantidades ingentes: su capacidad de dejar huella en quienes le rodeaban. Y algún otro, quizás no tan necesario en un ser humano, pero sí, desde luego, para un sindicalista, como el de raza que él era: su firme decisión por buscar las mejoras profesionales, y por la adquisición de derechos para sus compañeros.

Y una tercera: su integridad a prueba de bombas y una capacidad de organización y una habilidad y paciencias negociadoras que lo convertían en el vértice en el que podían descansar todas las aspiraciones. Las de cualquier trabajador.

En un sepelio civil y emotivo, un compañero y amigo mutuo, Luis Cabrero, dedicó unas palabras finales procedentes de san Agustín de Hiposa que definían la intencionalidad y la vida de Alfonso Ros: "Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono diferente. No toméis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo que nos hace reír juntos".

Mi murciano de dinamita de hoy ha salido un obituario, pero este cronista debe decir, en su descargo, que ha sido sola y exclusiva culpa de Alfonso Ros Campos, por morirse, pues él estaba en mi pensamiento para formar parte de mi sección esta edición desde que acabó el verano pasado. Tenías que haber seguido, Alfonso.