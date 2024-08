José Giménez (Gil): Portmán, el hombre y la tierra

Durante los años setenta del pasado siglo, el pintor José María Párraga, nacido en Alumbres en 1937, realizaría una serie de murales en distintos centros oficiales de la provincia, entre ellos el realizado en el Colegio Público Santiago Apóstol de Portmán. Pepe Giménez, entonces un jovencísimo pintor, contaba que subía la cuesta de la calle que llevaba hasta la escuela y asistía a las sesiones viendo pintar a Párraga, sorprendido por la forma, la rapidez y la claridad con que ejecutaba la obra y plasmaba la belleza y brillantez de sus colores en la pared del centro educativo –una obra, por cierto, que hoy es imposible contemplar–.

Párraga acabaría influyendo en esa época en la manera de entender la pintura, el arte, por parte del de Portmán. Lo que no deja de ser curioso, sobre todo si tenemos en cuenta que, siendo aún muy joven, Giménez había asistido a clases de dibujo en el taller del pintor unionense Paco Conesa, autor –otra de esas casualidades de la vida– del fresco que decoraba el altar (ahora en una capilla lateral) de la iglesia parroquial de Portmán; un fresco con el tema de la pesca –y la excusa de reflejar el mito que asegura que el apóstol Santiago arribó a la bahía– como motivo central. María Trajines, con batea llena de pescado, está incluida en el muro.

La familia, 1972. Gouache y tinta/Papel. 40x28 Cm. / L.O.

El mar, la Bahía de Portmán, la dureza del oficio de pescador, las barcas empujadas hasta la orilla, ha sido tema preferente en la obra de Pepe Giménez. El paisaje y las gentes que lo habitan. Un tema –figuras, a veces fundidas en un abrazo, junto al mar, en la bahía– tratado numerosas veces con cierto espíritu surrealista y, por qué no señalarlo, reivindicativo; aunque las referencias plásticas más evidentes, en sus cuadros de los años setenta, hagan referencia a Picasso y, en una emotiva pirueta, a José María Párraga.

La representación de la figura humana en las pinturas y las ilustraciones de Pepe –motivo seguramente aprendido y desarrollado de la mano de Conesa– constituye por tanto una reflexión sobre la naturaleza del hombre, sobre su compleja y, en muchas ocasiones, dura y dolorosa existencia. Un tema que es, también, un declarado acto de amor a su tierra, a Portmán.

En la obra LA FAMILIA, que representa un grupo humano compuesto por seis figuras, es fácil rastrear las afinidades plásticas con Párraga, sobre todo en una de las figuras… ese personaje de perfil que parece querer arrebatar el abanico a la dama que centra la escena. Una obra con total preponderancia del dibujo. Un dibujo que no se ciñe a cánones estrictos y académicos, si no que fluye libre con toques de espontaneidad y arrebato, casi expresionista o, mejor, con un marcado carácter expresivo, y a la vez sintético y esquemático, aunque no por ello menos misterioso y enigmático, pues ese es el aspecto que logra otorgarle la carga de color.

Pepe Giménez nos retrata a unos vecinos del pueblo, con cariño, con mirada tierna; basta comprobar como el niño y la abuela –que pareciera emparentada con algunas de las féminas recogidas en la obra de Picasso– acarician al perro que acompaña esa especie de velada, de encuentro familiar, que acontece en la puerta de la casa, en pleno estío, a la caída de la tarde.

Puede que la obra LA FAMILIA se expusiera en 1973 en la individual colgada en la Casa de Cultura de Murcia. Puede que fuese Párraga quien sugiriese a Pepe Giménez solicitar exponer en esa sala, situada en los bajos de lo que hoy es el Museo Arqueológico de Murcia, y que era entonces un espacio abierto a nuevos y jóvenes valores del arte murciano. En cualquier caso, y aunque no hubiese ocurrido así, qué hermoso pensar que aquel encuentro en la escuela de Santiago Apóstol entre Párraga y Pepe pudo propiciar la primera exposición de Giménez (Gil) fuera del recóndito, escondido lugar que nos parecía el pueblo costero de Portmán.