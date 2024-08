Crudo Pimento: "Hay una gran conexión con el imaginario mexicano y la forma de sentir de la gente de allí"

Crudo Pimento, la cólera de Dios, acaban de regresar de México (hay conexión con cierto espíritu mexicano: cadáveres, huesos encendidos, diablos sueltos...), a donde acudieron invitados por AIE y AECID. Su primera visita ha dejado huella en el Centro Cultural de España en México (CDMX), formando parte del ciclo ‘Hiperfolk. Ampliaciones de la canción de autor en el siglo XXI’, y al día siguiente en la Noche de Museos del Centro de las Artes de Monterrey, con una experiencia catártica de emociones extremas, que a ellos también les alcanzó, como cuentan. Ahora preparan el estreno de un espectáculo junto al bailarín Pablo Egea, que van a presentar en festivales flamencos como la Semana Flamenca de Alhama, o en la segunda edición del DESC. Crudo Pimento son fuego puro.

En México, una canción como Cadáveres divertidos seguro que tiene buena acogida. ¿Cómo os ha ido en esta primera visita?

Podemos decir que ha sido un triunfo. No esperábamos recibir tanto calor y tan buena recepción por parte de la gente de allí, de los fans; ahora mismo tenemos un jet lag de la hostia, pero de lujo.

Hace unos meses iniciasteis gira con Artistas en Ruta. ¿Fue así como habéis llegado hasta México?

Sí. Se podía añadir una fecha internacional, y nosotros desde hace tiempo queríamos ir a México. nos consiguieron 3 fechas entre AIE y AECID.

Ha sido una visita fugaz de tres días, pero habéis tocado en lugares muy representativos.

Sí, hemos estado en Ciudad de México, en un festival que se llama Hyperfolk, en el centro cultural de España; había conversatorios y luego conciertos.Fue una noche especial, tocamos con un par de músicos de allí, y la verdad es que nos dejó el culo ‘torcío’. En los conversatorios con las tres bandas intentamos analizar cómo asimilamos, desarrollamos la música de raíz o el pop, y resultó muy interesante.

Ahora que hablas de esto, Raúl, recientemente te has incorporado a Maestro Espada. ¿Cómo ha sido la integración?

Hace un tiempo que Alec y Víctor me dieron un toque por si quería participar y añadir baterías y percusiones en el disco que van a sacar próximamente, el cual no tiene baterías, y como tenemos en común la música de nuestra tierra, somos conocedores de todos estos temas y ellos tampoco son muy luminosos... Han coincidido varias melodías oscuras de la huerta murciana.

Volviendo a vuestro periplo por México, habéis tocado también en Monterrey, donde Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra. Lo mismo te recorrió algún escalofrío sabiendo que tocó allí.

Sí. Hicimos Monterrey en una cosa muy loca llamada la ‘Noche de los museos’ . El primer concierto lo hicimos en una tienda mítica de discos, de funk, disco y música experimental, que se llama Venas rotas, y allí hicimos un showcase y un ‘meet & greet’ con fans que llevaban mucho tiempo esperándonos por México: un concierto muy especial, y cerramos el periplo en Monterrey, que fue una experiencia maravillosa. No nos esperábamos el recibimiento que tuvimos por parte de la gente: hay un fenómeno fan que te deja sorprendido.

¿Con vosotros, o en general con los grupos españoles?

Imagino que con todos en general. Teníamos noticias de que había gente esperando para vernos, pero la gente al descubrirnos se volcó. En Monterrey estuvimos más de dos horas con la gente haciendo cola para hacerse fotos con nosotros, una locura absoluta. En México hemos estado una semana y nos hemos quedado con ganas de más, así que volveremos pronto. Es una tierra que nos ha impactado mucho, nos ha cautivado. Han sido unos días, y diría de los más importantes de nuestra carrera.

"Estaremos en Granada en el Flamenco en Off, y el 28 de septiembre en la Semana Flamenca de Alhama; también hacemos un festival en Murcia de ponencias, DESC, y algunas fechas más con Pablo, que iremos destapando"

¿Vuestros discos tienen distribución allí?

Están muy interesados, pero como eso lo tienen que hablar con los sellos, se tienen que entender. Estaban interesados en tener nuestro catálogo. Nosotros nos llevamos unos discos y un poco de merchan, pero no pudimos llevar mucho material por movidas de facturación, y porque si no lo consideran algún tipo de contrabando, y tienes que pagar alguna mordida.

¿Cómo os habéis apañado para los instrumentos? ¿Os tuvisteis que fabricar alguno in situ?

No, nos hemos llevado una pequeña colección de lo que nosotros tenemos, bien embalados en maletas; nos llevamos la marímbula, la lata de pimentón, el palo y, como siempre, teniendo pesadillas para intentar subir los instrumentos a cabina... Ya todo el mundo sabe del trato a los músicos por parte de las compañías aéreas.

Seguro que vuestra música es muy seguida a través de las plataformas musicales. Yo veo conexión con un cierto espíritu mexicano, todo eso de cadáveres, huesos encendidos, diablos sueltos...

Sí, y nosotros tratamos bien esa conexión, tanto lírica como musicalmente. La gente lo recibe como si fuera algo muy suyo, con gran pasión y de una forma natural. Hay una gran conexión con el imaginario mexicano y la forma de sentir de la gente de allí.

Aprovecharíais esta primera visita para hacer algo de promo.

Sí, salimos a doble página en un diario nacional, El Sol de México, un gran despliegue.

Leí en una entrevista que, tras un concierto, os persiguió una furgoneta intentando echaros de la carretera. Esto es muy Tarantino, y parece sacado de alguna noticia de México.

Pues esto fue en Valencia. Parece que hay un cierto mito que hace que los padres te digan ‘a ver si os van a secuestrar en México; cuidado con los taxis, que te pueden llevar a un descampado y robarte....’. Pues no nos ha pasado nada, y eso que Ciudad de México es un disparate, tienes la sensación de que te estás jugando la vida. No nos ha sucedido nada allí, pero en cambio sí nos pasó en España, en Pedreguer...

¡Eso está aquí al lado!

Sí, sí. Nunca sabes lo que te puede pasar en México, es una gente maravillosa...

Pero ¿qué ocurrió? ¿Os sacaron de la carretera?

Intentaron sacarnos por una sinuosa carretera de montaña como en una película de Spielberg. Fue después de un concierto; pensarían que nos pagaron bien, y nos siguieron pegándose al coche, dándonos las luces, nos dieron un toque por detrás e intentaron sacarnos de la carretera; tuve que acelerar, llamamos a la Guardia Civil, y poco después salió en el periódico que había una banda organizada en esa zona que se dedicaba a provocar accidentes en carretera para robar... Bueno, una anécdota más.

¡Un suceso!

Sí. Pones la tele en México y todo son sucesos sin parar. Cosas de la vida.

¿Os pasó algo extraño en México?

Quitando movidas de aduanas, de tickets que se pierden, tuvimos un percance con Juan Santaner, nuestro manager. Al estar en Ciudad de México, a 3 mil metros de altitud, se pierde un poco la respiración, y tuvimos que llamar una ambulancia... No es una anécdota divertida, pero sí es sintomática de cómo vive un país donde no hay sanidad pública, y la ambulancia es gratuita, pero un ventolín tuvimos que comprarlo en la farmacia y costó 100 pavos. No nos atracaron en la calle, pero sí en la farmacia. Curiosamente coincidimos con el murciano Diego Montana, fotógrafo. Nos reunimos todos los murcianos por el mundo y nos pegamos un homenaje en Coyoacán, la casa de Frida Kahlo, que recordaremos durante décadas. Otra fue debida a unos polvos blancos que Raúl utiliza para los pies. Se le cayeron en la mochila y en la frontera lo retuvieron y le hicieron un control antidrogas.

Ya de vuelta a casa, ¿cuáles son vuestros planes? Acaban de anunciaros para el cartel de la Semana Flamenca de Alhama. Un toque flamenco, a lo Nusrat Fateh Ali Khan, siempre ha estado presente en vuestros discos.

Sí. Tenemos un proyecto con Pablo Egea, el bailarín. Estaremos en Granada en el Flamenco en Off, y el 28 de septiembre en la Semana Flamenca de Alhama; también hacemos un festival en Murcia de ponencias, DESC, y algunas fechas más con Pablo, que iremos destapando.

¿Qué podéis contar del proyecto con Pablo Egea? Vosotros tenéis fama de imprevisibles o improvisadores.

Sí. Va a tener gran parte de improvisación. Ya nos conocemos bastante, y se trata de intentar fundir el arte que tiene Pablo, muchísimo, con nuestro ‘noise’ de la huerta.