Una vida sin hombres

Esta es una de esas cuestiones que seguro alguna vez habréis hablado con amigos, una de esas conversaciones que de repente se pone animada y termina desembocando en teorías o finales de todo tipo, a cuál más surrealista. ¿Sería posible la existencia de un mundo o una civilización cuyos integrantes fueran todos del mismo género? ¿Un mundo solo de mujeres? ¿O solo de hombres?

Aunque parece una locura, algo más cercano a la ciencia ficción, esta incógnita no es nada nuevo: permanece, de algún modo, latente en nuestro imaginario colectivo, ha saltado de un siglo a otro, va y viene, sobre todo cuando las diferencias entre los distintos sexos entran en conflicto extremo.

Lo de pensar en la posible existencia de un mundo carente de la figura masculina ha sido motivo de inspiración de algunas escritoras contemporáneas que, desde diferentes puntos de vista, han relatado en sus novelas las consecuencias o los sentimientos que esta ausencia provocaría. La americana Sandra Newman, por ejemplo, imaginó en su obra Un mundo sin hombres que un 26 de agosto a las siete y cuarto de la mañana todos los hombres del planeta desaparecían sin más dejando un escenario solo de mujeres. Mientras que unas no sintieron nada ante esta desaparición, para otras se convirtió en un estado de permanente angustia, dolor y tristeza al no saber qué había pasado con sus maridos e hijos. Y el mundo siguió girando, la vida continuó, y esa nueva sociedad femenina se convirtió en una especie de utopía donde todo funcionaba mejor, sin violencia, y con un mayor sentido del concepto comunidad.

Hasta el universo Disney se ha sentido atraído por esta cuestión, y en 2021 anunció Y: El último hombre, una serie cuya trama narra cómo un cataclismo a nivel mundial acaba con todos los hombres menos con uno y las mujeres son las encargadas de reconstruir el mundo bajo las órdenes de una nueva presidenta de los Estados Unidos. Ahora que lo pienso, quizás Disney sea como un nuevo Nostradamus y haya lanzado con esta serie una especie de profecía del futuro próximo. Quién sabe.

Aunque la mera idea de un mundo sin hombres pueda parecer una cuestión sin fundamento por su aparente inviabilidad, la actualidad política también se ha visto de algún modo salpicada. En 2020, un asesor del Ministerio de Igualdad francés quiso censurar la obra Hombres, los odio, el libro de la joven activista Pauline Harmange. La defensa que esta escritora hace de su aversión al género masculino explicado como un sentimiento negativo que va desde la simple desconfianza hasta la hostilidad no gustó al señor Zurmély, quien trató de intimidar a la editorial para que retirara el libro. No lo consiguió, y muy al contrario de sus deseos, provocó una especie de ‘efecto llamada’ convirtiéndolo en un éxito de ventas.

La explicación de la autora fue simple: se trata de un libro dirigido a mujeres, su intención no es explicarle nada a los hombres.

Apartando esa idea de un feminismo más extremo y mirando hacia atrás en la historia, muchas mujeres en diferentes periodos optaron por elegir una vida sin hombres guiadas por diferentes motivos. Las beguinas son un buen ejemplo. Durante el siglo XII, tanto en Flandes como en los Países Bajos, grupos de mujeres cristianas decidieron vivir juntas unidas bajo un sentimiento de entrega a Dios. No seguían las estructuras de la Iglesia Católica porque esta no respetaba ni reconocía los derechos de las mujeres, además de ser un estamento movido por la corrupción. No eran monjas, ni religiosas, eran un grupo de mujeres de gran espiritualidad y elevada formación intelectual a las que solo interesaba ayudar a los más necesitados; no solo curaron a enfermos, incluso de lepra, sino que también participaban en la educación de las niñas. La Iglesia, por su parte, las persiguió por herejía, muchas fueron quemadas, y casi desaparecieron, aunque no del todo: algunos beguinajes han llegado hasta nuestros días y la Unesco los considera Patrimonio de la Humanidad.

En este punto es obligada la pregunta: ¿y cómo sería un mundo sin mujeres?

Ya en la literatura griega arcaica aparecen textos que reflexionan sobre esta idea, aunque en realidad son menos los autores que lo han planteado. Quizás uno de los más atrevidos fue Lois McMaster Bujold con la novela de ciencia ficción Ethan de Athos (1986) en la que creó un nuevo planeta habitado únicamente por hombres cuya reproducción se realizaba a partir de óvulos obtenidos de un centro de cultivo. No quiero haceros spoiler, pero los pilares de este sistema idílico de paz y bienestar se fueron desplomando ante la crisis en el abastecimiento de nuevos óvulos que llegaban de otros planetas.

Es curioso cómo en ambos supuestos, sin hombres o sin mujeres, todos los autores plantean la armonía y la felicidad como punto en común de estas nuevas sociedades unisexuales.

Considerar estos conceptos de con o sin ellos o ellas como una autopía o distopía, o tal vez estupidez, es asunto de cada uno, aunque el cine y la literatura nos seguirán deleitando con nuevas opciones, quién sabe si algún día la ciencia ficción pueda convertirse en realidad. Os sorprenderéis, como yo lo hice, al descubrir que actualmente sí hay algunos lugares habitados solo por mujeres. En 1990, Rebecca Lolosoli fundó una aldea en Kenia donde los hombres tienen prohibido entrar. Cansada de maltratos, abusos y de ver la crueldad con la que es tratado su género, se marchó junto con otras catorce mujeres para construir su propia aldea, Umoja, traducido como ‘Unidad’. Cuando sus hijos cumplen cierta edad deben marcharse con sus padres, que viven en otra aldea, no sin haber sido antes educados bajo unos valores de respeto e igualdad. Y aunque pueden visitar a sus madres cuando quieran, allí solo pueden vivir mujeres. Actualmente, son ya más de cien. En Siria, nos encontramos con Jinwar, una aldea ecológica construida piedra a piedra en 2017 por un grupo de mujeres que decidieron vivir apartadas del género masculino.

Ambas son comunidades femeninas autogestionadas por sus integrantes, que en algún momento decidieron huir del sometimiento de un marido o un padre para convertirse en personas libres. Todas ellas afirman sentirse ahora felices, plenas y vivas.

En estos casos, la idea de un mundo sin hombres fue para todas ellas una tabla de salvación ante sus continuos abusos, pero tampoco podemos generalizar este sentimiento. Yo, personalmente, apuesto por un mundo en igualdad, con ellos y ellas en un entorno que no sea hostil para ninguno. ¿Será esta otra utopía? n

Suscríbete para seguir leyendo