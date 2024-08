Chanel: "Estoy muy conectada con mi feminidad y sensualidad, con el amor y el desamor"

Solo han pasado dos años desde que Chanel Terrero representó a España en Eurovisión con ese hit que fue SloMo, pero da la sensación de que el pop latino de la hispano-cubana lleva años poniendo a bailar al personal. Tan enraizada está en el panorama musical comercial español que parece mentira que acabe de sacar su primer disco, ¡Agua!, con el que llega esta noche a Cartagena para cerrar el ciclo ‘Noches de Sal’.

Chanel, ha logrado conectar con un público muy amplio y diverso. ¿Cómo cree que ha conseguido ese vínculo tan especial y cómo planea mantenerlo?

Llevo muchos años trabajando profesionalmente como artista pero, sin duda, la exposición que me generó Eurovisión ha hecho que tenga más visibilidad. Lo bonito de esto es ver cómo el público decide quedarse y acompañarme en cada paso que doy como artista solista.

Desde Eurovisión hasta ahora se ha visto una evolución en su estilo musical. ¿Qué nos puede contar sobre esta transformación y qué nuevas influencias ha incorporado a su música últimamente?

Un artista está en constante evolución y aprendizaje. Yo soy una persona a la que le gusta inspirarse, y creo que este primer disco define muy bien esta etapa de empezar a descubrirme como artista. Pero no se para; tengo cositas en mente para hacer en un futuro.

Sus raíces cubanas son una parte fundamental de su identidad. ¿Cómo fusiona sus orígenes con las tendencias musicales actuales y cómo cree que esto enriquece su música?

Sinceramente, es algo que corre por mis venas, que tiene mi sello e identidad. Es como el color de la voz, o la manera de sentir e interpretar cantando. Al final, es mi sello y me siento tremendamente orgullosa de la mezcla que soy y así lo intento transmitir en mi música.

¿Qué expectativa tienes para su actuación en el festival Noches de Sal de Cartagena? ¿Tiene alguna sorpresa preparada para el público?

Siempre hago el trabajo de no crearme expectativas. Me apetece conectar con el público, disfrutar, cantar, bailar, emocionarnos... Es un show completo en el que no importa si no has escuchado todas las canciones del disco; lo que pasa en el escenario es único.

Su actuación junto a Eliades Ochoa en la pasada edición de La Mar de Músicas fue un momento muy especial. ¿Cómo vivió esta experiencia y qué aprendió de ella?

Fue un día que recordaré durante el resto de mi vida. Eliades Ochoa es un referente de la música cubana para mí desde que soy pequeña, y poder cantar ese mítico Chan chan junto a él y su banda fue algo mágico.

Es un referente para muchas mujeres. ¿Qué mensaje quisiera transmitir a sus seguidoras sobre la importancia de la confianza en una misma y la lucha por los sueños?

Que miren su camino sin distracción, que se amen, se acepten, que trabajen en ellas y en sus sueños. Ese es mi mensaje. Ese es el mensaje que me repito cada día.

¿Con qué artistas le gustaría colaborar en el futuro? ¿Hay algún género musical que le gustaría explorar a través de una colaboración?

Al final, acabo de empezar y siento que tengo muchas cosas que hacer aún. Tengo un frente bastante amplio. Hay muchas artistas que me inspiran y con quienes me encantaría colaborar. Pero esos planes los dejo para mí.

¿Cuál es su proceso creativo a la hora de componer una canción? ¿Qué le inspira y qué busca transmitir a través de las letras?

Depende de la canción y del momento. Me he dado cuenta de que estoy muy conectada con mi feminidad y sensualidad, con el amor y el desamor.

Su estilo personal es muy característico y ha influido en muchos. ¿Cómo define su estilo y cómo cree que la moda puede ser una forma de expresión artística?

Totalmente, sí. Opino que la moda es una forma de expresión. Desde pequeña, la moda me ha dado herramientas para acompañarme en el ‘mood’ en el que esté en cada momento. Ahora, estando tan expuesta, me doy cuenta de que no solo me da herramientas, sino que también puedo dar mensajes a otras mujeres a través de lo que llevo. Es una forma de expresión que da poder.

Las redes sociales son una herramienta fundamental para conectar con sus fans. ¿Cómo gestiona su presencia en ellas y qué opinión tiene sobre el impacto de las redes en la industria de la música?

Los tiempos cambian y está claro que las redes sociales nos acercan más a los fans. Por eso mismo, todas las cuentas las llevo yo personalmente. Intento mantener un equilibrio para que no me afecten los comentarios de odio que a veces se leen...

¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro?

Hacer música. Show. Espectáculo. Quiero daros lo mejor de mí. Todo por mis ‘chanelistas’.

Para finalizar, ¿qué mensaje quisiera enviar a todos los fans que le acompañarán en el Festival Noches de Sal de Cartagena?

¡Vamos a pasar una noche inolvidable, llena de música, baile y emoción! ¡No puedo esperar! ¡Os espero para gozar! ¡Aguuuaa!