Esta semana me mira Ana Obregón desde el faro patrio de ‘couché’ brillante. La misma Ana que hacía su posado veraniego tradicional, y como siempre, todo en su vida es hipermás, hasta su condición de abuela. Este número, además, toca vacaciones tranquilas y relajadas en familia, parejas descubriendo su amor, personas que se han separado y casoplones impresionantes presentados por señoras desconocidas que dicen que la decoración de su casa es de «estilo ecléctico que puede crear un interior cautivador». O no, musito yo pasando la hoja, mientras recuerdo que lo que importa de una casa grande es la gente que tengas para ayudarte a llevarla.

Nunca dirán aquí de Alejandra de Hannover algo así como que «ya es mala suerte que tu madre sea Carolina de Mónaco, tu abuela Grace Kelly y le salgas a tu padre», que eso ya lo musito yo. No cabe. Todo es como una suave ola que llega a tus pies. Incluso algo tan dado a lo chismoso como la boda entre una princesa y un chamán se dibuja con la pátina optimista del brillo de sus páginas. Es más, tratan con absoluta seriedad el monograma de la pareja que celebra que en una vida pasada fueron faraones de Egipto. O no, murmuro yo. Eso es lo bueno de esta revista, que te deja a ti el veneno para que lo pongas en la punta de los dedos cuando los mojas para pasar hoja.

La ¡HOLA!, como la llama Izaguirre, es un poco el porrito de espuma de la vida que me fumo de vez en cuando; pero no me mire por encima del hombro, hombre, que en su revista sale el Lamborghini que no se comprará nunca y los fichajes con los que su equipo, que no es suyo, no ganará la Liga..