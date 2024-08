Gol de película en Mazarrón con 'Los Futbolísimos'

La inseparable pandilla de la literatura infantil creada por el madrileño Roberto Santiago volverá a saltar al césped cinematográfico el verano que viene con la segunda entrega de la saga de libros Los Futbolísimos. Pakete y sus compañeros de equipo del Soto Alto F.C., que ya han cautivado a más de cinco millones de personas, volverán a embarcarse en una divertida aventura que los llevará a varias localizaciones de la Región de Murcia, donde tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca.

«Es una película infantil y familiar con grandes valores, y qué adulto no quiere que sus hijos vean películas blancas, con valores y donde se vea reflejada la infancia que ellos tuvieron de niños», dice el productor, José Alberto Sánchez.

Operarios acondicionan el Salón de Plenos de Mazarrón para el rodaje de la película de Lamata. / Loyola Pérez de Villegas

Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata, que comenzó a rodarse este julio en la Comunidad de Madrid, se estará filmando durante dos semanas en algunas localizaciones de Puntas de Calnegre, las minas de La Unión y Mazarrón, convertido en un plató desde el pasado lunes. «Estamos encantados no solo por la visibilidad que da al municipio, sino también por la importante inversión económica que se produce dentro de este rodaje», manifiesta el alcalde del municipio, Ginés Campillo, que asegura «es una ventana para dar visibilidad al municipio en un futuro».

Belleza y realeza

Entre los escenarios escogidos para el rodaje en Mazarrón destaca un bar antiguo, Playa de Nares y el Salón de Plenos de Casas Consistoriales, que acogió ayer las grabaciones, «es un decorado natural, que es maravilloso, y como teníamos unas escenas en un salón de plenos hemos escogido este que es una maravilla», explica Sánchez, asegurando que «Mazarrón nos daba mucha diversidad de localizaciones y encontrábamos muchas que nos venían bien para el rodaje», asegura Sánchez. Quizás por la amplitud del espacio, las escaleras en forma de caracol donde ahora descansan cajas de maquillaje y estorban cables, o a la belleza un salón adornado por cuadros de la realeza.

Otra de los espacios utilizados es Casa Alejandro, una antigua tienda de tejidos y confección que cerró el año pasado por la jubilación de sus dueños, y cuyo interior ya está acondicionado para comenzar a grabar. Un enorme mostrador de madera preside el antiguo comercio, a la izquierda un telescopio azul apunta a un viejo vestido de novia, y a la derecha, un gramófono mira hacia una de las entradas del establecimiento. «Hemos elegido estos escenarios porque en la película existían y cuando los localizamos, vamos buscando lo que pone en el guión. Aunque algunos cambian o se adaptan», dice Sánchez explicando que «antes teníamos un bosque, pero al ver la mina decidimos cambiarlo porque vimos que daba más valor de producción».

Hoy tienen previsto rodar en ‘La Casa del Diablo’, situada a unos pocos metros de la iglesia de San Andrés, que ayer ya estaba lista para el comienzo de las primeras tomas. Un espacio un tanto caótico a pesar de que los detalles estaban perfectamente cuidados, como la falsa suciedad de un suelo manchado por hojas secas y por las páginas amarillentas de algún libro que no corrió con buena suerte, por el polvo repartido cuidadosamente sobre los muebles principales o por las telarañas que cubren las lámparas.

Uno de los actores más conocidos en la Región de Murcia, Joaquín Reyes, repite en la alineación junto a Carmen Ruiz, William Miller y Norma Ruiz, incorporándose otros como Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz o María Zabala.

Escrito en las estrellas

Durante el rodaje de una de las escenas que protagoniza con la actriz murciana María Herrero, en la que ambos estaban uniformados de policías, una pareja de ingleses, que los habían confundido con agentes reales, se les acercaron para poner una denuncia, «estábamos apoyados en el coche patrulla hablando, con nuestra porra, nuestra pistola. Yo pensaba que eran figurantes», cuenta el actor, «fijate si nos metemos bien en el papel que somos creíbles incluso para unos ingleses», concluye entre risas.

«Estaba escrito en las estrellas. Cuando nos pusimos a imaginar donde rodar nos dimos cuenta de que tenía que ser en Mazarrón», manifiesta el director de la película, Miguel Ángel Lamata, que vuelve a repetir tras el estreno de la primera en 2018. «Descubrimos un montón de parajes que me parecieron aventura pura y que me remitían a las películas de niños con las que todos hemos crecido», expresa Lamata, y asegura que «esa magia que tenían las películas de Spielberg de los años ochenta, la encontré aquí. Y decidí que o rodaba aquí o me moría».